Zur guten Ergonomie bei tragen auch ein großzügiges Statusdisplay auf der rechten Kameraschulter, ein Moduswählrad auf der linken sowie Nikon-typisch eine Reihe von Funktionstasten links neben dem Display. Die haben es mir besonders angetan, denn so lässt sie sich die D780 beidhändig bedienen.

Kleine Änderungen beim Tastenlayout der D780 gibt es im Vergleich zur D750 übrigens doch: Der Umschalter für Foto-/Video-Aufnahmen mit integriertem Live-View-Knopf rückt in die direkte Nachbarschaft zum Sucher, wo er für den rechten Daumen bequem erreichbar ist. Zudem hat Nikon der D780 eine eigenständigen AF-On-Taste spendiert – die habe ich bei Video-Aufnahmen besonders praktisch gefunden.

Das Display der D780 lässt wie schon bei der Vorgängerin um jeweils rund 90° nach oben und unten klappen. Und weil sich die D780 prima auch im Live-View-Modus verwenden lässt (dazu gleich noch mehr), gelingen bodennahe oder Überkopf-Fotos mit ihr so einfach und komfortable, wie derzeit mit keiner anderen Nikon-DSLR.

Das Display ist mit einer Diagonalen von 3,2 Zoll weiterhin recht üppig bemessen. Die Auflösung hat Nikon auf jetzt 2,36 Millionen dots gesteigert – eine Verdopplung gegenüber der Vorgängerin.

Viel bedeutsamer in der Praxis ist jedoch, dass das Display der D780 berührungsempfindlich ist. Es bietet in etwa dieselben umfangreichen Touch-Funktionen wie die Spiegellose Z6 (mit der die D780 übrigens näher verwandt ist, als es auf den ersten Blick scheint). Das fand ich sehr praktisch, um etwa per Info-Menü schnell eine Einstellung wie Weißabgleich oder ISO-Empfindlichkeit zu ändern. Auch durch das Nikon-typisch recht aufgeräumte Kamera-Menü navigiert man bequem per Fingertipper. Im Live-View-Modus funktioniert das Touch-Display dann wie bei einer Spiegellosen, mit einem Fingertipper lässt sich etwa das aktive Fokusfeld auf die gewünschte Motivpartie legen.

Schaltet man die D780 auf Live View um, bekommt man dank Touch-Display bereits eine Ahnung davon, wie viel von der Spiegellosen Z6 in der DSLR D780 steckt. Und dennoch hat sich die D780 für mich sehr stark wie eine klassische DSLR angefühlt. Dazu trägt natürlich der weiterhin vorhandene optische Sucher zu einem großen Teil bei. Wer einen klassischen Spiegelreflexsucher bevorzugt, wird von der D780 durchaus verwöhnt. Ihr Sucher ist klar, groß (0,7fache Vergrößerung) und deckt das Bildfeld zu 100 Prozent ab.

Typisch Spiegelreflex auch: die lange Akkulaufzeit von 2260 Fotos – im Suchermodus. Wie lange der Akku im Live-View-Modus hält, gibt Nikon nicht an. Bei meinem Einsatz der D780 ist die Kapazitätsanzeige derart langsam gesunken, dass ich mir darüber kaum Gedanken gemacht habe.

Warum Nikon allerdings bei der D780 den Bordblitz weggelassen hat, dafür will mir einfach kein vernünftiger Grund einfallen. Große Räume leuchtet der natürlich nicht aus, aber als Aufheller für Porträts oder Produkt-Schnappschüsse leistet ein Bordblitz durchaus gute Dienste.

Ausstattung und wichtige Funktionen

Bereits die D750, die Vorgängerin der D780, war sozusagen komplett ausgestattet. Hat Nikon da überhaupt noch Raum für Neuerungen gefunden? Na klar! Zum Beispiel beim mechanischen Verschluss, der jetzt Belichtungszeiten bis zur sehr kurzen 1/8000 Sekunde erlaubt. Oder eine Funktion zum Fokus-Stacking, die sie von ihrer großen Schwester D850 übernimmt. Und wie die D850 arbeitet jetzt auch die D780 mit dem Filmdigitalisierungsadapter ES-2 zusammen, der das Abfotografieren von Dias und Negativen sehr erleichtert.

Bei allen Ähnlichkeiten: Die D780 ist kein verbilligter Abklatsch des Oberklasse-Modells D850. Und so hat sie auch ein Herz für weniger versierte Fotografen, bietet sie doch auf der linken Schulter ein klassisches Moduswählrad mit Position für eine Vollautomatik. Ferner neu: Die D780 hat zwei Schächte für SD-Karten an Bord.

Die D780 profitiert nicht nur von dem einen oder anderen Feature der großen Schwester D780 – auch die spiegellose Cousine Z 6 steuert einiges bei. Vor allem in Sachen Autofokus (dazu gleich mehr). Und natürlich, wenn es um Video-Aufnahmen geht.

So filmt die D780 standesgemäß in 4K mit bis zu 30p. Bei Full-HD-Auflösung sind es sogar maximal 120p. Für den guten Ton zum Film lässt sich ein Mikrofon an die D780 anschließen, für die Tonkontrolle ein Kopfhörer.

Stark verbesserter Autofokus – im Live-View-Modus

Auf den ersten Blick in den Prospekt hat die D780 in Sachen Autofokus nichts Neues zu bieten. Ihr AF-Modul Advanced Multi-CAM 3500 II ist ein alter Bekannter mit 51 Messfelder, davon 15 Kreuzsensoren. Nikon hat der D780 jedoch den Belichtungssensor aus der D5 spendiert. Dessen 180.000 Pixel versprechen ein deutlich verbessertes AF-Tracking.

Noch stärker verbessert wurde bei der D780 die Ausstattung des Live-View-Autofokus. Vorbei die Zeiten bei einer Nikon-DSLR, da man beim Fotografieren über den Bildschirm einem sehr langsamen und oftmals auch unsicheren Kontrast-AF ausgeliefert war. Der Live-View-AF der D780 profitiert nun vom 24-Megapixel-Sensor aus der Z 6. Der ist mit 273 Phasen-AF-Feldern ausgestattet, die etwa 90 Prozent der Sensorfläche abdecken. Seine Empfindlichkeit reicht hinab bis -4 EV, im Modus „Autofokus mit wenig Licht“ sogar bis -6 EV. Deutlich mehr als der klassische Phasen-AF, der nur bis -3 EV funktioniert.

Hinzu kommen im Live-View die Bilderkennungsfunktionen aus der Z-Familie. So erkennt die D780 im Live-View-Modus Gesichter und Augen, kann darauf scharf stellen und sie im Modus AF-C sogar verfolgen. Aber auch andere Motivpartien hält die D780 sauber im Fokus, wenn man das AF-System darauf initialisiert hat. Ein Fingertipper auf die entsprechende Stelle auf dem Display reicht dazu. Dabei zeigt ein mitwandernder Rahmen jederzeit an, welcher Motivteil im Fokus ist.

Bereits bei Einzelaufnahmen war der neue Live-View-Autofokus ein bislang von einer Nikon-DSLR nicht gekanntes Erlebnis für mich. Und das hat die D780 bei Reihenaufnahmen sogar noch getoppt!

Die Aufgabe für das Autofokussystem: Möglichst viele scharfe Bilder zu liefern, während Redaktions-Labrador Janna auf die Kamera zuläuft. Los ging’s mit gemächlichen 3 Bilder/Sekunde – mehr schafft der mechanische Verschluss in Verbindung mit Live-View nicht. Dafür war sozusagen jedes Bild der Serie perfekt fokussiert, Ausschuss gab es praktisch nicht – Chapeau!

Aber die D780 kann noch mehr: Schaltet man auf den voll-elektronischen Verschluss um (ja, den hat die DSLR auch), steigt die Serienbildrate auf 8 Bilder/Sekunde bei RAW-Aufnahme mit 14 Bit. In JPEG und bei 12 Bit RAW sind es sogar 12 Bilder/Sekunde – mit Fokus- und Belichtungsnachführung!

Allerdings: bei diesem hohen Serienbild-Tempo lag der Autofokus dann doch häufiger mal falsch, wandert nach hinten auf die Flanken von Janna aus, anstatt auf dem Gesicht zu bleiben. Anderseits: Von einem Strauch oder Grasbüschel, der sich bisweilen zwischen Motiv und Kamera schob, ließ sich die Motivverfolgung nicht aus der Ruhe bringen. Kurzum: Mit dem Sensor aus der Spiegellosen Z 6 macht die D780 in Sachen Live-View-AF einen großen Sprung nach vorn.

Der klassische Phasen-AF im Suchermodus kann da kaum mithalten. Mit Spiegelgeklapper und mechanischem Verschluss schafft die D780 maximal 7 Bilder/Sekunde. Allerdings scheint es mir, dass beim Spurt von Janna die Motivverfolgung im DSLR-Modus nicht immer so gut funktioniert hat wie im Live-View-Modus. Ob 180.000 Pixel fürs Fokus-Tracking nicht genug sind? Vielleicht lag’s aber einfach auch daran, dass der Phasen-AF nur einen relativ kleinen Sucherbereich abdeckt. Mir als weniger versiertem Action-Fotograf ist es nicht immer gelungen, Janna innerhalb des AF-Bereichs zu halten.

Insgesamt hat das AF-System der D780 einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Die Kamera stellt in fast allen Situationen blitzschnell und präzise scharf – auch bei schnellen Bildserien. Bei denen hat die D780 übrigens einen verblüffend langen Atem: 100 Bilder nimmt sie in Serie auf, falls man den Finger ununterbrochen auf dem Auslöser lässt. Und die passen in den meisten Fällen auch in den Pufferspeicher, sodass die vorgegeben Bildrate nicht einbricht. Ausnahmen: Bei Standard-Raws mit 14 Bit ist nach spätestens 55 Aufnahmen Schluss mit dem Sprint, bei Raw und JPEG reicht der Puffer nur für rund 25 Aufnahmen

Video-Aufnahmen mit der D780

Mit dem Bildsensor aus der spiegellosen Z 6 erhält die D780 in Sachen Video völlig neue Fähigkeiten. Damit meine ich nicht nur ihre maximale Auflösung von 4K bei einer flüssigen Bildwiederholrate von 4K. Es sind vor allem Autofokus und Motivverfolgung, die den Videodreh mit der D780 einfach machen.

Im Prinzip stehen beim Videodreh dieselben AF-Funktionen zur Verfügung wie bei Aufnahmen im Live-View-Modus, nur die Augen-Erkennung fehlt. Dank Gesichtserkennung funktioniert das Tracking bei Personenaufnahmen dennoch sehr gut, überhaupt führt die D780 beim Videodreh die Schärfe zuverlässig nach. Wie zackig der Autofokus beim Filmen reagieren soll, lässt sich übrigens einstellen.

Klasse auch, dass Nikon der D780 die Option für einen elektronischen Bildstabilisator spendiert hat. Der schneidet zwar das Bild leicht zu (Cropfaktor 1,1), beruhigt Aufnahmen aus der Hand jedoch merklich. Ganz so wirkungsvoll wie bei der Z 6 mit ihrem stabilisierten Sensor scheint mir der elektronische Stabi der D780 jedoch nicht zu sein.

Anspruchsvolle Videofilmer wird freuen, dass die D780 mit Funktionen wie Timecode, Fokus-Peaking oder einem linearen Profil kommt. In Sachen Bildqualität beim Videofilm liegt die D780 für mich gleichauf mit der Z 6.

Bildqualität

In der D780 werkelt derselbe Kleinbildsensor mit 24 Megapixel Auflösung wie in der Z 6. Da habe ich also von der D780 dieselbe Bildqualität erwartet, wie sie mir bei der spiegellosen Cousine bereits so gut gefallen hat.

Eine Erwartung, die nicht enttäuscht wurde. 24 Megapixel auf einem Kleinbildsensor ergeben einfach den besten Kompromiss aus Auflösung, Rauschverhalten und Dynamikumfang – das unterstreicht die D780 eindrucksvoll.

Dass die D780 bei vernünftigen 24 Megapixel bleibt, beschert ihr ein superbes Rauschverhalten. Selbst ISO 12.800 sind kein Problem, auch beim fünfstelligen ISO-Wert stört noch kein Farbrauschen die Farbtreue, das Helligkeitsrauschen bleibt weiterhin angenehm feinkörnig. Vor allem aber ist der Dynamikumfang bei ISO 12.800 noch sehr hoch – da brennen weder die Lichter aus noch laufen die Tiefen zu. Das ist zum einen Verdienst des relativ großen Pixelabstands von 5,9 µm. Zum anderen aber auch des modernen Sensor-Designs in lichtempfindlicher BSI-Technik.

Anders als die Z 6 muss die D780 auf einen stabilisierten Bildsensor verzichten. Für mich war das dank der herausragenden High-ISO-Fähigkeiten der jüngsten Nikon-DSLR jedoch niemals ein Problem. Auch weil man Raw-Aufnahmen mit der D780 problemlos zunächst um -3 EV und höher unterbelichten kann, um sie dann praktisch ohne negative Auswirkungen in Lightroom & Co. aufzuhellen. Das gilt übrigens auch, wenn bei extrem kontrastreichen Motiven die Schattenpartien aufgezogen werden sollen: Die Tiefendynamik der D780 ist derart hoch, dass Belichtungsreihen und anschließende HDR-Kompositionen kaum noch nötig werden.

Wie von Nikon nicht anders gewohnt, hat auch die JPEG-Aufbereitung der D780 einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen. Bereits mit den Werksvorgaben liefert sie klare, schön durchgezeichnete und farbstarke Ergebnisse ab, die sich sehen lassen können. Einzig die Rauschunterdrückung dürfte Nikon für meinen Geschmack etwas zurückhaltender abstimmen – aber das lässt sich ja glücklicherweise in der Kamera anpassen.

Die meiste Zeit hatte ich die D780 mit dem AF-S 24–120 mm 1:4 VR im Einsatz. Das 5fach-Zoom bietet Nikon zusammen mit der Kamera als Kit an, es passt hervorragend zur D780. Schärfe und Detailtreue haben mich überzeugt, chromatische Aberration und Verzeichnung hat Nikon gut auskorrigiert. Lediglich das Bokeh hat nicht immer meinen Geschmack getroffen – was man einem Allround-Objektiv aber auch nicht zu sehr ankreiden sollte.

Wo steht die D780 im Nikon-Angebot?