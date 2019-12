Apple: Kommendes iPhone mit Sensor-Shift-Stabilisierung? +++ Canon: RF-System wird massiv ausgebaut, EOS-1D X Mark III könnte Reigen der Neuvorstellungen eröffnen. +++ Fujifilm: eine große Unbekannte, Nachfolger der Edelkompakten X100F und T-4 erwartet. Meyer Optik Görlitz: Zweimal Troplan, einmal Lydith +++ Nikon: D6 für Olympia, Ablösung der D750 und neue Z-Nikkore.

Welche Neuheiten werden die bedeutenden Kamera- und Objektiv-Hersteller im kommenden Jahr präsentieren? photoscala lüftet den Schleier über den Plänen von Apple bis Nikon. In den kommenden Tagen folgt dann unser Ausblick auf die Neuheiten von Olympus bis Zeiss.

Apple

Apple könnte bei seiner nächsten iPhone-Generation erstmals eine Kamera mit stabilisiertem Sensor (IBIS) einsetzen. Darauf deutet ein Bericht hin, der in einer Fachzeitschrift aus Taiwan erschienen ist (und den dpreview ausgegraben hat). Vorteil: In Kombination mit dem klassischen optischen Stabilisator würden so deutlich längere Belichtungszeiten ohne Verwacklungsgefahr möglich.

Canon

Dass es im kommenden Jahr das neue Flaggschiff EOS-1D X Mark III geben wird, hat Canon bereits angekündigt. Offen ist noch, wann das nächste Top-Modell kommen wird. Auf jeden Fall wohl deutlich vor den Olympischen Spielen in Tokio (Beginn: 24. Juli 2020). Die Sportfotografen sollen schließlich zuvor ausreichend Zeit haben, sich mit den Neuheiten der Kamera vertraut zu machen. Unser Tipp: Spätestens zum Ende des ersten Quartals dürfe die EOS-1D X Mark III bei den Händlern eintreffen.

Als sicher darf gelten, dass Canon das EOS-R-System im kommenden Jahr weiter ausbauen wird. Schon länger geistert durch die Gerüchteküchen: noch im ersten Halbjahr 2020 wird es eine EOS R mit 75-Megapixel-Sensor geben. Als sicher gilt inzwischen auch, dass Canon an einem IBIS für sein EOS-R-System arbeitet. Ob und vor allem wann eine Kamera mit stabilisiertem Sensor kommen wird – derzeit unklar. Reine Spekulation muss derzeit bleiben, dass Canon an einer EOS R mit Hybridbajonett und Z-Shift-Sensor arbeitet. Diese Spiegellose könnte in der Lage sein, RF- und EF-Objektive aufnehmen. Ein Bajonett-Adapter wäre dazu nicht nötig, das unterschiedliche Auflagemaß beider Systeme würde durch einen in der Z-Achse (Tiefe der Kamera) verschiebbarer Sensor ausgeglichen.

Einig sind sich die Gerüchteköche darin, dass Canon eine EOS M50 Mark II in Arbeit hat. Bei ihr wird es beim Konzept mit in den Sucherbuckel integrierten EVF bleiben, die rundum erneuerte Technik wird sie von EOS M6 Mark II übernehmen.

Glaubt man den Gerüchteköchen, wird es in 2020 von Canon in erster Linie neue RF-Objektive geben. So hat Canon in den zurückliegenden Monaten zum Beispiele Patente für drei „All-in-one“-Zooms veröffentlicht, nämlich für ein RF 28-135mm f/4, RF 24-170mm f/4 und RF 28-280mm f/2.8 – mindestens eines davon dürfte wohl auch realisiert werden. Aber auch an bezahlbaren Festbrennweiten arbeitet Canon offenbar, Patente gibt’s zu RF 20mm f/2, RF 35mm f/1.8, RF 35mm f/2.8 und RF 45mm f/2.8. Und für DSLRs könnte es ein EF-S 17-170mm f/3.5 geben

Fujifilm

Fujifilm wird möglicherweise gleich zu Jahresbeginn zwei neue Kameras präsentieren: Eine der beiden wird wohl die Edel-Kompakte X100V sein, die die rund drei Jahre alte X100F ablösen wird. Von der zweiten ist bislang kaum etwas bekannt, außer dass sie bereits bei diversen Telekommunikationsbehörden registriert wurde.

Als sicher gilt ferner, dass Fujifilm in 2020 die Nachfolgerin der T-3 präsentieren wird. Vermutlich wird sie jedoch erst in der zweiten Jahreshälfte kommen und zudem auch die H-1 ablösen. Die läuft derzeit aus und wird wohl keine Nachfolgerin erhalten, stattdessen glauben die Gerüchteköche, dass die „T-4“ mit einem stabilisierten Sensor ausgestattet sein wird.

Bereits gezeigt hat Fujifilm den Lichtriesen XF 50mm f/1.0. Dass das Objektiv in 2020 kommen wird, darf als sicher gelten. Fragt sich nur wann – und zu welchem Preis.

Meyer Optik Görlitz

Weiter auf sich warten lassen die neuen Objektive von Meyer Optik Görlitz, nachdem OPC Optics die Marke übernommen hat. Eigentlich noch für 2019 erwartet, dürfte Anfang kommenden Jahres zunächst das Trioplan 100 f2.8 II für 999 Euro ausgeliefert werden. Es folgen dann laut Herstellerangaben in monatlichem Abstand Trioplan 50 f2.8 II (899 Euro) und Lydith 30 f3.5 II (899 Euro).

Nikon

Auch Nikon hat sein künftiges Top-Modell D6 bereits angekündigt. Einzelheiten zum neuen Flaggschiff hat Nikon noch nicht bekannt gegeben. Das eine oder andere Detail dringt indes aus den Gerüchteküchen. Demnach soll die D6 mit einem Bildstabilisator per Sensorshift (IBIS) ausgestattet sein. Gegenüber dem Sensor der D5 soll Nikon zudem die Auflösung erhöht und den Dynamikumfang verbessert haben. Wann die D6 offiziell vorgestellt wird – unklar. Einige Gerüchteköche tippen auf Februar 2020. photoscala hält auch einen Termin Anfang Januar anlässlich der CES für möglich – schließlich wurde auch die D5 auf der CES offiziell präsentiert.

Im nächsten Jahr dürfte Nikon die D750 ablösen, die ja schon länger als fünf Jahre am Markt ist. Was Nikon beim Nachfolger alles erneuern könnte, bleibt derzeit höchst spekulativ. Auch ein mögliches Veröffentlichungsdatum liegt noch im Dunkeln. Einige Gerüchteköche meinen: Bereits Anfang Januar könnte die neue Mittelklasse-DSLR vorgestellt werden. Andere spekulieren eher auf Mitte 2020.

Sicher ist dagegen, dass Nikon 2020 sein Portfolio an Objektiven für das Z-System ausbauen wird. In Kürze dürfte das Z 70-200mm f/2.8 S kommen, ebenso das Weitwinkelzoom Z 14-24mm f/2.8 S. Erwartet werden für 2020 ferner ein Z 20mm f/1.8 S sowie ein Z 50mm f/1.2 S.