Eine hohe Schärfe, das Fehlen chromatischer Aberrationen und ein gefälliges Bokeh verbucht das 24-70mm F2,8 DG DN Art schon einmal auf der Haben-Seite. Doch wie steht es mit Verzeichnungen und Gegenlichtanfälligkeit?

In Sache Verzeichnungsfreiheit muss das Sigma 24-70mm F2,8 DG DN Art dann doch ein paar Federn lassen. Schaltet man die entsprechende Korrektur in der Kamera ab, verzeichnet das Zoom in Weitwinkelstellung deutlich tonnenförmig. In Telestellung ist die Verzeichnung kissenförmig, jedoch spürbar schwächer ausgeprägt. Dank der zuschaltbaren Objektivkorrektur können diese Abbildungsfehler direkt von der Kamera behoben werden, wobei jedoch am kurzen Ende das Bild sichtbar beschnitten wird.