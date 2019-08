Kürzlich fand sich die Panasonic Lumix S1R für ein paar Tage in der Redaktion und im Fotostudio von photoscala ein. Eine gute Gelegenheit, um ausgewählten Objektiven der L-Mount-Allianz auf den Zahn zu fühlen: neben dem S PRO 70-200mm F/4 von Panasonic waren das Leica APO-Summicron-SL 1:2/90 ASPH sowie das 35mm F1,4 DG HSM | Art mit Adapter MC-21 von Sigma dabei.

Ob Sony E, Nikon Z oder Canon R – ein neues Kamerasystem startet eigentlich immer mit einer schweren Bürde: Die Objektivauswahl ist zu klein. Dieses Problem haben Leica, Panasonic und Sigma vor einem knappen Jahr gelöst, indem sie sich zur L-Mount-Allianz zusammengeschlossen haben. Dadurch stehen für Panasonics neue Kleinbildspiegellose vom Start weg nicht nur drei hauseigene Objektive bereit, sondern auch die von Leica (für die SL) und viele von Sigma (derzeit allerdings nur via Adapter MC-21).

Doch klappt das wirklich: Leica SL-Objektive an der Lumix S1R? Und wie steht’s mit den adaptierten Sigma-Linsen? Das wollte ich doch gerne einmal ausprobieren. Da traf es sich gut, dass bereits Shootings mit Julia und Alina-Tamara vereinbart waren – an Motiven sollte also kein Mangel sein.

Allerdings: Um der Kamera eingehend auf den Zahn zu fühlen, fehlte mir ein wenig die Zeit. Ich habe zwar intensiv mit der Panasonic Lumix S1R fotografiert – aber eben hauptsächlich an drei Tagen beim Model-Shooting. Ist aber kein Beinbruch, denn ich habe mich ja mit der S1 und S1R schon einmal beschäftigt.

Die Kamera: Panasonic Lumix S1R

Die Lumix S1R ist (zusammen mit ihrer kleinen Schwester S1) Panasonics erstes Spiegellose mit einem Kleinbildsensor. Sie löst mit rund 47 Megapixel sehr hoch auf. Im Gegensatz zu anderen Kameras ihrer Klasse fällt die S1R schwer und wuchtig aus, in der Hand wirkt sie solide wie ein Panzer. Bei der Arbeit im Studio und on location hat mich das nicht gestört, eher im Gegenteil: Das große Gehäuse bietet viele dedizierte Bedienelemente, auf der rechten Schulter gibt’s ein üppiges Statusdisplay. Der elektronische Sucher gehört für mich zu den besten, die derzeit zu haben sind – er löst mit 5,76 Millionen dots extrem fein auf, die Sucherbildvergrößerung toppt mit 0,78x die meisten DSLRs.

Beim Modelshooting ist ein schneller, zuverlässiger Autofokus besonders wichtig. Und da hat die Lumix S1R einiges auf der Pfanne. Sie erkennt nicht nur Gesichter und Augen von Menschen, sondern auch Körper. Letzteres ist eine feine Sache, wenn sich das Model bewegt, etwa auf einem Laufsteg – theoretisch zumindest.

Der Augen-AF der S1R hat es mir besonders angetan. Er funktioniert sogar dann noch zuverlässig, wenn die Augen teilweise verdeckt sind, von einem Schleier etwa. Eine zum Vergleich herangezogene Sony Alpha 7R III hatte in diesem sichtbar Probleme. Zwar erkannte sie ebenfalls die Augen zuverlässig, fokussierte jedoch auf den Schleier.

Kurios: Die S1R erkennt Gesichter und Augen nur, wenn die Kamera halbwegs ordentlich horizontal oder vertikal ausgerichtet ist. Sobald der Horizont jedoch sichtbar schief durchs Bild läuft, versagen Gesichts- und Augenerkennung.

Nicht ganz so glücklich bin ich mit der Leistung des Nachführ-AF der S1R. Der Autofokus hat bereits Schwierigkeiten, das Model in der Schärfeebene zu halten, wenn es flott auf die Kamera zu schreitet. Am Objektiv lag’s übrigens nicht, ausprobiert habe ich es mit dem Leica APO-Summicron-SL 1:2/90 ASPH sowie dem S PRO 70-200mm F/4 von Panasonic.