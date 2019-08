Gewinner des Nikon Photo Contest 2018-2019

Düsseldorf, 31. Juli 2019 – Die Nikon Corporation gibt die Gewinner des Nikon Photo Contest 2018-2019 bekannt. Der 1969 erstmals durchgeführte Nikon Photo Contest feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Er ist einer der weltweit größten Foto-Wettbewerbe und erreichte mit 33.000 Teilnehmern in 170 Ländern und Regionen eine Rekordzahl von 97.369 Beiträgen für den Wettbewerb 2018-2019. Der Nikon Photo Contest wird in drei Kategorien ausgetragen: Open, Next Generation und Short Film.

Die Gewinner wurden von einer unabhängigen internationalen Jury unter der Leitung des weltbekannten Art Directors Neville Brody ausgewählt, der seine Rolle als Leiter der Jury aus dem Vorjahr erneut bekräftigte.

Zum diesjährigen Nikon Photo Contest sagte Neville Brody:

„Dieser Wettbewerb wirft viele Fragen auf, darunter ‚Welche Rolle spielt die Fotografie in der Zukunft?‘ Fotografie verändert unser Leben. Sie ist überall, wohin wir schauen. Heutzutage wird unsere Welt mehr in Bildern als in Worten gesehen. Fotografie ist eine internationale Sprache, die beeinflusst, wie wir als Menschen und als Gesellschaft sind. Sie wird weiter an Bedeutung gewinnen. Die Vielfalt der Bilder, die es bis zu den Auszeichnungen geschafft haben – die Geschichten, die Verbindungen und die Überraschungen – wird eine faszinierende Debatte über die Welt, in der wir leben und wie wir sie sehen, anregen.”

Die Gewinner der Gold-, Silber- und Bronzepreise für jede Kategorie wurden anhand einer Reihe von Kriterien ausgewählt, darunter ihre Eignung für das Thema der Kategorie, die Stärke der Botschaft und das Maß an Kreativität. Zusätzlich zu den fünf Goldpreisen erhielt ein Beitrag den Participants’ Choice-Preis und ein weiterer Sonderpreis wurde zum 50-jährigen Jubiläum des Nikon Photo Contest vergeben. Insgesamt wurden 47 Auszeichnungen verliehen.

Die Bekanntgabe des Hauptpreisträgers erfolgt bei der offiziellen Preisverleihung am 23. August 2019 in Tokio.

Alle Gewinnerfotos und -videos sind auf der Website des Nikon Photo Contest 2018-2019 zusammen mit Informationen zu den Beiträgen zu finden.