Gibt es denn gar nichts zu kritisieren? Jedenfalls nicht in Sachen chromatische Aberration, genauer gesagt: Farbquerfehler. Kontrastkanten innerhalb der Schärfeebene können das Sigma 105mm F1.4 DG HSM | Art jedenfalls nicht zu Farbsäumen provozieren – allerdings werden laterale chromatische Aberrationen als einzige Störung bereits in der RAW-Datei korrigiert.

Wesentlich lästiger und schwerer zu korrigieren sind in der Regel Farblängsfehler oder sogenannten „Bokeh-CAs“. Sie zeigen sich als Farbsäume an Kontrastkanten im Unscharfen und zwar vor und hinter der Fokusebene mit unterschiedlichen Farben. Aber auch in dieser Hinsicht kann ich Entwarnung geben: Zwar produziert das 105er Art in Extremfällen (glitzernde und funkelnde Chromteile) mitunter Bokeh-CAs – aber die sind derart schwach ausgeprägt, dass sie keinerlei Einfluss auf den Bildeindruck haben.