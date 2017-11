In den letzten Wochen habe ich mich intensiv mit der Nikon D850 beschäftigt. Immer mit an der Kamera oder in der Fototasche: Das Nikkor AF-S 105mm 1:1.4 E ED. Ursprünglich wollte ich dem Objektiv lediglich einen Abschnitt in meinem Review der D850 gönnen. Doch zu Nikons aktuellem 105er sind mir derart viele Gedanken gekommen, und es sind so viele Fotos zusammengekommen, dass sich fast wie von selbst ein eigener Beitrag ergeben hat.

Dank seiner (bezogen auf die Brennweite) extrem großen Lichtstärke von F/1:1.4 eignet sich das 105er bestens für alle Aufnahmen, bei denen ein relativ großen Hauptmotiv möglichst plastisch von seinem Hintergrund gelöst werden soll. Fashion ist ein klassisches Sujet, bei dem diese Eigenschaften gefordert sind.

Diese Aufgabe leistet das 105mm 1:1.4 mit Bravour. Bereits bei Offenblende es ist fast schon beängstigend scharf – zumindest im Bildzentrum. Die Bildränder und -ecken habe ich mir ehrlich gesagt bei Aufnahmen mit großer Blende nicht genauer angesehen, weil sie außerhalb der Fokusebene lagen. Die Vergleichsaufnahmen im Atelier habe ich mit F11 aufgenommen, hier reichen die Schärfe und Detailfülle bis in die äußerste Ecken. Das 105er von Nikon empfiehlt sich also wärmstens auch für Sachaufnahmen.

Galerie: Bildbeispiele