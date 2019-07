HD PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3,5~4,5 ED Neues Fisheye-Zoomobjektiv für digitale Spiegelreflexkameras

RICOH IMAGING präsentiert mit dem HD PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3,5~4,5 ED ein Fisheye-Zoomobjektiv, das mit der besonderen optischen Konstruktion einen ganz speziellen Bildlook und eine extreme Weitwinkelbrennweite für digitale PENTAX Spiegelreflexkameras, insbesondere mit APS-C Sensor, ermöglicht. Das HD PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3,5~4,5 ED wird voraussichtlich ab Ende Juli 2019 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 499,- Euro bzw. 599.- SFr.

Mit dem smc PENTAX-DA FISH-EYE 10-17 mm F3,5~4,5 ED [IF] bietet RICOH IMAGING für das PENTAX-System seit nunmehr 10 Jahren ein besonders weitwinkliges Zoomobjektiv mit einer kreisrunden Verzeichnung an. Dieses Fisheye-Zoomobjektiv wurde jetzt auf Basis der vorhandenen Linsenkonstruktion um wichtige Eigenschaften verbessert.

Wie schon der Name des neuen HD PENTAX-DA FISHEYE 10-17mm F3,5~4,5 ED verrät, wurde die hochwertige, mehrschichtige HD-Vergütung auf die optischen Elemente aufgebracht, um kontrastreichere Bilder mit mehr Kantenschärfe ohne Streulicht und Geisterbilder zu erhalten. Zudem wurde das Gehäusedesign komplett neugestaltet und an die aktuellen Objektive für digitale Spiegelreflexkameras der PENTAX K-Serie angepasst. Bei Verwendung an PENTAX-Kameras mit 35 mm Vollformatsensor, wie der PENTAX K-1 Mark II, kann die Gegenlichtblende abgenommen werden, um nahezu runde Bilder mit dem typischen Fisheye-Effekt zu erzeugen.

Das HD PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3,5~4,5 ED im Detail

HD-Vergütung für optimale Lichtdurchlässigkeit und minimale Reflexion

Die Linsenelemente dieses Objektivs sind mit der von PENTAX entwickelten mehrlagigen HD-Beschichtung (High Definition) versehen, die im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren eine deutlich höhere Lichtdurchlässigkeit bei geringer Reflexion (ca. 50% weniger als bei konventionellen Mehrschichtvergütungen) bietet. Dies ermöglicht ein Höchstmaß an Kontrast und Schärfe ohne Streulicht und Geisterbilder selbst bei schwierigen Bedingungen wie z.B. Gegenlicht.

SP-Vergütung gegen Verschmutzen der Frontlinse

Über die HD-Vergütung hinaus ist die Frontlinse des Objektivs mit einer SP-Vergütung (Super Protect) versehen, die vor Fett oder Wasser schützt und die Reinigung vereinfacht. Gerade bei der Verwendung unter ungünstigen Außenbedingungen ist dies ein wichtiges Qualitätsmerkmal.

ED-Glaselement für kontrastreiche Bilder

Bei der Linsenkonstruktion wurde auch ein EDElement (Extra-Low Dispersion) verbaut, das chromatische Aberrationen kompensiert und besonders klare Bilder mit hohem Kontrast ermöglicht.

Zoomobjektiv mit 180° Aufnahmewinkel

Bei einer Eingangsbrennweite von 10 mm und der kürzesten Einstellentfernung von 14 cm (2,5 cm von der Frontlinse), bietet das HD PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3,5~4,5 ED einen 180° Aufnahmewinkel. Damit gelingen die speziellen und sehr markanten Fisheye- Aufnahmen, die bei Kameras mit APS-C Sensor formatfüllend (ohne Vignettierungen) wiedergegeben werden.

Neues Gehäusedesign im Look der aktuellen DA- und DFA-Serie

Das neue Objektiv verfügt im Inneren weiterhin über die bewährte optische Linsenkonstruktion des Vorgängers. Das Gehäuse wurde aber an das Design der aktuellen PENTAX DA- und D-FA-Serie angeglichen und passt damit auch optisch sehr gut in das aktuelle PENTAX Produkt Line-up. Dabei wurde auf die Beibehaltung der kompakten und leichten Bauweise sehr viel Wert gelegt. Neu ist jetzt die abnehmbare Streulichtblende. So verringern sich die Vignettierungen bei der Verwendung an Kameras mit 35 mm Vollformatsensor, die jedoch – je nach eingestellter Brennweite – auftreten.

Schärfekorrektur mit Quick-Shift Fokus Funktion

Die schnelle Schärfekorrektur, ohne Umschaltung auf manuellen Fokus, erfolgt schnell und problemlos über die Quick-Shift Fokus Funktion.

Das HD PENTAX-DA FISH-EYE 10-17mm F3,5~4,5 ED auf einen Blick: