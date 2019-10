Canon kündigt die Entwicklung der EOS-1D X Mark III an.

Krefeld, 24. Oktober 2019. Canon gibt heute die Entwicklung der mit Spannung erwarteten EOS-1D X Mark III bekannt – sie ist der Nachfolger der erfolgreichen und unter Profis beliebten EOS-1D X Mark II. Das Flaggschiff im Canon EOS SLR Line-Up setzt neue Zeichen: Die Kamera eignet sich perfekt für die Sport- und Naturfotografie und wurde auf der Grundlage des Feedbacks aus der weltweiten Community der EOS-1D X und EOS-1D X Mark II Fotografen entwickelt. Hinzu kamen weltweit umfangreiche Tests in der Praxis mit professionellen Fotografen. Die EOS-1D X Mark III bietet eine beeindruckende Leistungssteigerung beim Autofokus und eine deutliche Verbesserung von Bildqualität, Videoaufnahmen und Datenaustausch. Professionelle Fotografen können somit ihre Jobs und Projekte noch schneller, effizienter und hochwertiger realisieren.

Die DSLRs von Canon belegen damit weiterhin in der professionell orientierten Branche ihren technologischen Vorsprung. Geschwindigkeit, Autofokus und der Datenaustausch über schnelle Schnittstellen bilden das Herzstück der EOS-1D X Mark III. Speziell im Bereich der Wildlife- und Sportfotografie sind herausragende Bilder das Ergebnis von fotografischen Entscheidungen und Handlungen, die in Sekundenbruchteilen von Fotografen getroffen und umgesetzt werden müssen.

Konkurrenzlos – der neue Autofokus

Die EOS-1D X Mark III ist blitzschnell – sie bietet außergewöhnliche Präzision, Zuverlässigkeit, stake Leistung und Motivverfolgung – und ermöglicht damit eine größere Auswahl des perfekten Bildes. Der neue Autofokus-Algorithmus verbessert die Stabilität und Nachführung – sowohl über den optischen Sucher als auch bei der Live-View-Aufnahme – durch den Einsatz einer Deep-Learning-Technologie, die eine präzise Nachverfolgung bei jeder Aufnahme gewährleistet. Bei der Verwendung des optischen Suchers kommt ein neu entwickelter Autofokussensor zum Einsatz, der etwa 28x höher aufgelöst ist als bei der EOS-1D X Mark II.

Die EOS-1D X Mark III bietet zudem einen erweiterten AF-Lichtempfindlichkeitsbereich mit höherer Präzision und verfügt über eine Reihe von Autofokus-Funktionen, die dem Fotografen „das Bild“ ermöglichen. Im Live-View-Modus stehen 525 AF-Felder zur Verfügung. Das Dual Pixel CMOS AF-System deckt hierbei etwa 90 Prozent der horizontalen und 100 Prozent der vertikalen Sensorfläche ab. Der neue AF-Algorithmus – der beim Einsatz über den optischen Sucher arbeitet – wird auch bei der Aufnahme über das Live-Bild zum verwendet. Er bietet mehr Flexibilität bei der Aufnahme von dynamischen Motiven – egal ob es sich um einen Rennwagen auf der Strecke oder einen Vogel im Flug handelt. Die EOS-1D X Mark III bietet deutlich höhere Bildraten bei vollem Autofokus und Belichtungsmessung, entweder über den optischen Sucher (bis zu 16 B/Sek. mit mechanischem Verschluss) oder beim Live View mit bis zu 20 B/Sek. – wahlweise mit mechanischem oder elektronischem Verschluss. Zusätzlich konnte dank der CFexpress-Kartensteckplätze die Reichweite der RAW-Serienbildaufnahme gegenüber dem Vormodell um den Faktor 5 gesteigert werden.

Qualitätssteigerung

Die EOS-1D X Mark III arbeitet mit völlig neuem CMOS-Sensor und DIGIC-Prozessor – beide von Canon selbst entwickelt. Das sorgt für eine höhere Bildqualität auch bei höherer ISO-Empfindlichkeit. Neben dem JPEG Format, können die Aufnahmen im 10 Bit HEIF-Dateiformat erfolgen, was nicht nur die Dateigröße verringert und mehr Dynamikumfang abdeckt, sondern auch für weniger Kompressionsartefakte sorgt. Für 4K-Aufnahmen stehen Bildraten bis zu 60 Bildern pro Sekunde mit 10 Bit Canon Log-Aufzeichnung, aber auch RAW-Video Modi zur Verfügung. Die Verwendung der CFexpress Speicherkarten lässt hier die interne Aufzeichnung der Modi zu.

Bereitstellung von Inhalten – schneller als je zuvor

Für Profis ist die Bereitstellung von Inhalten genauso wichtig wie die Aufnahme selbst. Damit das ganz einfach geht, bietet die EOS-1D X Mark III neben GPS auch integriertes WLAN und Bluetooth Low Energy Technologie. Um mit immer engeren Terminen und Deadlines bei Jobs Schritt zu halten, überträgt die Kamera Daten mit der doppelten[i] Geschwindigkeit der EOS-1D X Mark II bei Verwendung der integrierten LAN-Schnittstelle oder mit dem neuen, optionalen Wireless File Transmitter WFT-E9, der auch mit der kürzlich eingeführten Cinema EOS C500 Mark II Kamera von Canon kompatibel ist. In Verbindung mit einer einfacheren Netzwerkeinrichtung verbessert die EOS-1D X Mark III den professionellen Workflow damit erheblich.

Erweiterung der professionellen Ausrüstung

Wer bereits mit einer Kamera der EOS-1D Serie arbeitet, wird die EOS-1D X Mark III bequem bedienen können, was einen problemlosen Umstieg mit bewährter Ergonomie ermöglicht. Dabei bietet das Gehäuse aus Magnesiumlegierung die von Canon EOS-1 Kameras gewohnten robusten Eigenschaften. Professionelle Fotografen können die gleiche beeindruckende Verarbeitungsqualität wie bei der EOS-1D X Mark II erwarten – der erstklassige Witterungsschutz ermöglicht die Arbeit mit der Kamera selbst bei rauen Bedingungen wie Wind, Regen und Feuchtigkeit. Die beleuchteten Tasten der EOS-1D X Mark III ermöglichen eine präzise Bedienung in schwierigen, dunklen Umgebungen. Die Kamera bietet außerdem eine neuartige zusätzliche Steuerung zur Auswahl von AF-Punkten, die in die AF-ON-Taste integriert ist und es Fotografen ermöglicht, AF-Punkte während der Aufnahme für die beste Bildkomposition zu verändern – was ihre Arbeit wesentlich vereinfacht. Die drastisch verbesserte Akkulaufzeit mit dem gleichen LP-E19 Akku, den auch das Vorgängermodell nutzt, lässt Profis auch für längere Zeit fotografieren, ohne den Akku wechseln oder nachladen zu müssen.