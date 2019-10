Canon erweitert sein RF-Objektivangebot um das RF 70-200mm F2.8L IS USM und das RF 85mm F1.2L USM DS

Krefeld, 24. Oktober 2019. Canon setzt mit zwei neuen Objektiven ein deutliches Zeichen im Marktsegment der EOS R und vervollständigt so die für 2019 angekündigte Roadmap der RF-Objektivneuheiten: Das RF 70-200mm F2.8L IS USM ist das dritte Objektiv der RF-Trinity Serie und das RF 85mm F1.2L USM DS das erste Porträtobjektiv mit RF Bajonett und Defocus Smooting.

Das RF 70-200mm F2.8L IS USM schließt termingerecht die noch bestehende Lücke im Brennweitenbereich. Und das RF 85mm F1.2L USM DS ist nicht nur für den ambitionierten Porträtfotografen eine interessante Neuheit. Zum Ende des Jahres 2019 hat der Hersteller nunmehr sechs RF Objektive für das EOS R System auf den Markt gebracht. Als drittes und aktuellstes Objektiv der Canon F2.8 Trinity Serie mit RF Bajonett repräsentiert das RF 70-200mm F2.8L IS USM das kürzeste und leichteste[i] Wechselobjektiv der Welt in dieser Objektivkategorie. Es punktet mit einer Brennweite von 70-200mm und einer über den gesamten Brennweitenbereich hinweg konstanten Lichtstärke von 1:2,8 für Systemkameras[ii] mit 35mm-Vollformatsensor.

Das RF 85mm F1.2L USM DS stellt in der neuen RF Serie eine Ergänzung zum RF 85mm F1.2L USM dar. Es bietet dieselbe exzellente optische Qualität – verfügt jedoch zusätzlich über die einzigartige DS Beschichtung von Canon (Defocus Smoothing). Damit ermöglicht das RF 85mm F1.2L USM DS ein besonders gleichmäßiges und weiches Bokeh, ohne dass dabei Kompromisse bei der Bildqualität hinzunehmen sind. Mit seiner Möglichkeit zum Einsatz einer besonders geringen Schärfentiefe ist es die perfekte Wahl für Porträts mit einer attraktiven Hintergrundunschärfe für Bilder voller Atmosphäre.

Beide Objektive ergänzen das innovative RF Objektivangebot von Canon. Sie ermöglichen Fotografen und Videografen die Aufnahme von hochwertigen Fotos und Videos – von der Landschaft und Architektur über Porträt und Natur, bis hin zu Sport und Medien. Mit unglaublicher Qualität, legendärer Haltbarkeit und Vielseitigkeit gibt es jetzt für jeden Fotografen das passende Objektiv. Ob ambitioniertes Hobby oder waschechter Profi: Mit dem EOS R System lassen sich mühelos alle kreativen Talente ausbauen.

RF 70-200mm F2.8L IS USM – leicht, kurz und großartig.

Nach der Vorstellung des RF 24-70mm F2.8L IS USM und des RF 15-35mm F2.8L IS USM im August dieses Jahres, rundet das RF 70-200mm F2.8L IS USM die Canon F2.8L Trinity Zoomobjektivserie ab. Das sind drei unverzichtbare RF Objektive mit enormer Lichtstärke von 1:2,8 und einem großen Zoombereich für großartige Aufnahmen und Resultate.

Das RF 70-200mm F2.8L IS USM ist ein hervorragendes Beispiel für das Engagement von Canon, Fotografen mit einer Ausrüstung zu unterstützen, die ihnen ermöglicht, vermeintliche Grenzen der eigenen Kreativität zu überschreiten und sich mit dem EOS R System zukunftssicher zu verwirklichen. Mit einem Gewicht von ca. 1.070 g und einer Länge von nur ca. 146 mm im eingefahrenen Zustand – das sind rund 28 Prozent weniger Gewicht und 27 Prozent weniger Länge als beim entsprechenden Modell mit EF Bajonett – halten Fotografen die Flexibilität für lange und ermüdungsfreie Einsätze buchstäblich in der Hand. Das RF 70-200mm F2.8L IS USM ist das erste RF Objektiv mit weißer Hitzeschutzbeschichtung – prädestiniert für jedes Wetter und jede Gelegenheit.

Das RF 70-200mm F2.8L IS USM bietet als das erste Canon Objektiv eine elektronische Innenfokussierung, bei der zwei Linsengruppen einzeln mit Dual Nano USMs gesteuert werden. Das sorgt nicht nur für ein hohes Maß an Laufruhe. Ein geringer Strombedarf und ein maximales Tempo bei der Scharfstellung unterstreichen die wahre Stärke dieses überraschend kompakten Objektivs.

Ausgestattet mit Dual Nano USM, garantiert das RF 70-200mm F2.8L IS USM in Kombination mit einer Kamera der EOS R Serie und dem Dual Pixel CMOS AF einen hochpräzisen AF bei Foto- sowie einen gleichmäßigen AF bei Videoaufnahmen. Diese Kombination reduziert bei Videoaufnahmen auch die so genannten Focus Breathing-Effekte. In Verbindung mit dem 5-Stufen-Bildstabilisator sind die Aufnahmen auch bei längeren Belichtungszeiten und bei wenig Licht gestochen scharf – das erweitert die kreativen Möglichkeiten bei Aufnahmen aus der freien Hand.

Das RF 85mm F1.2L USM DS – das Objektiv für bildschöne Porträts.

Unter Beibehaltung der atemberaubenden Abbildungsqualität des RF 85mm F1.2L USM, stellt die Erweiterung der RF Produktlinie mit dem RF 85mm F1.2L USM DS eine adäquate Antwort auf die anspruchsvollen Wünsche der weltweit führenden Porträtfotografen dar. Eine gelungene Kombination aus hoher Blendenöffnung von 1:1,2 für selektive Schärfe, eine Naheinstellgrenze von 85 cm und die neue DS Vergütung sorgen beim RF 85mm F1.2L USM DS für einen noch besseren individuellen Ausdruck – dank seines herausragend harmonischen Bokehs kommt das Motiv noch stärker zur Geltung.

Möglich wird dieses Bokeh durch die originale DS Vergütung von Canon – eine höchst anspruchsvolle Vergütungstechnologie, die in der Mitte der Linse einen hohen und am Rand einen geringeren Transmissionsgrad definiert. Ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen, erfolgt die DS Vergütung sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite der Linse – wodurch die unscharfen Bildpunkte im Vorder- und Hintergrund besonders weich und gleichmäßig unscharf wirken – anders als bei vergleichbaren Objektiven auf dem Markt, bei denen nur eine Seite eines optischen Elements beschichtet wird.

Das RF 85mm F1.2L USM DS ist nicht nur perfekt für die Porträtfotografie. Das mit diesem Objektiv geschaffene Bokeh ist auch ideal, um den gewünschten Kino-Look zu erzielen, den viele Video-Content-Autoren anstreben, um damit ihre Arbeit aufzuwerten.

Objektive Expertise mit Canon Objektiven

Das RF 70-200mm F2.8L IS USM ist das weltweit erste Objektiv seiner Klasse, bei dem Canon sein innovatives neues optisches Design umgesetzt hat. Durch die Verwendung eines größeren Linsendurchmessers und eines kurzen Auflagemaßes besteht deutlich mehr Flexibilität beim Objektivdesign als bei den herkömmlichen EF Objektiven. Dadurch wird eine außergewöhnlich hohe Abbildungsqualität erreicht. Um eine derart hohe Abbildungsqualität zu gewährleisten, wird jede Aberration durch asphärische Linsen, UD-Linsen und Super-UD-Linsen erfolgreich korrigiert. Darüber hinaus wird eine SWC Vergütung (Sub Wavelength structure Coating) zur Verminderung von Linsenreflexionen und Streulicht eingesetzt.

Durch die Kombination der Canon Technologien wie BR-Optik (Blue Spectrum Refractive) und UD-Linsen werden chromatische Aberrationen im RF 85mm F1.2L USM DS praktisch vollständig unterdrückt, so dass eine höchste Abbildungsqualität gewährleistet ist – eine optische Qualität, die typisch für alle Objektive der RF Serie ist. Mit seiner ASC-Antireflexvergütung zur Reduzierung von Linsenreflexionen und Streulicht und der effektiven Anordnung von geschliffenen asphärischen Linsen, reihen sich das RF 85mm F1.2L USM DS und das RF 70-200mm F2.8L IS USM nahtlos in das höchst anspruchsvolle Produktportfolio ein. Diese Objektive kennzeichnen einen qualitativen Fortschritt, den man auf den ersten Blick erkennt.

Die Objektive für jene, die mehr können wollen.

Wie bei allen Canon Produkten wurde auch bei der Entwicklung des RF 70-200mm F2.8L IS USM und RF 85mm F1.2L USM DS das Feedback unserer Kunden berücksichtigt. Beide Objektive sind staub- und spritzwasserdicht.

Der konfigurierbare Steuerring beim RF 70-200mm F2.8L IS USM und RF 85mm F1.2L USM DS kann zur Einstellung von Blende, Belichtungszeit, ISO-Empfindlichkeit oder Belichtungskorrektur verwendet werden. Das RF 70-200mm F2.8L IS USM verfügt über eine neu entwickelte, kompakte Stativschelle, um bei Verwendung am Stativ schnell vom Hoch- ins Querformat oder zurück zu wechseln. Sie kann mit einem einfachen Handgriff entfernt werden.

Die Objektive RF 70-200mm F2.8L IS USM und RF 85mm F1.2L USM DS sind ab Anfang Dezember im Handel erhältlich. Preise stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

RF 70-200mm F2.8L IS USM – Hauptleistungsmerkmale:

Das weltweit kürzeste und leichteste Wechselobjektiv mit einer Brennweite von 70-200mm sowie einer Lichtstärke von 1:2,8 für Systemkameras mit 35mm-Vollformatsensor – ideal für Sport, Natur und Porträts.

Hohe Konstante Lichtstärke von 1:2,8 über den gesamten Brennweitenbereich

5-Stufen-Bildstabilisator für Aufnahmen ohne Verwacklungsunschärfen

Extrem schnelle Fokussierung dank Dual Nano USM

Qualität der L Serie mit Staub- und Spritzwasserschutz

RF 85mm F1.2L USM DS – Hauptleistungsmerkmale: