Olympus: OM-D E-M1 Mark III und drei Zooms gelten als gesetzt +++ Panasonic: 5 neue L-Mount-Objektive sind sicher, GH6 ist möglich +++ Pentax: Neues APS-C-Flaggschiff im Sommer +++ Sigma: 35mm/1.2 ART und Objektive mit Canon RF-Mount? +++ Sony: Alpha 7 IV wahrscheinlich, Alpha 7S III möglich +++ Tamron mit neuem Telezoom +++ Zenit: ein halbes Dutzend neue Objektive +++ Zeiss: Neue Kamera, und was noch?

Welche Neuheiten werden die bedeutenden Kamera- und Objektiv-Hersteller im kommenden Jahr präsentieren? photoscala hier lüftet den Schleier über den Plänen von Olympus bis Zeiss. In Teil 1 lesen Sie unseren Ausblick auf die Neuheiten von Apple bis Nikon.

Olympus

Von Olympus dürfte 2020 einiges kommen. Ganz oben auf dem Zettel steht die OM-D E-M1 Mark III – die aktuelle 1er hat schließlich auch schon gut drei Jahre auf dem Buckel. Mit dem IMX492 könnte Sony sogar den passenden Sensor für die Kamera im Köcher haben. Der löst (im Format 4:3) rund 41 Megapixel auf und beherrscht 8K-Video mit 30p.

Eine bislang nicht näher bekannte Kamera hat Olympus dieser Tage bei diversen Telekommunikationsbehörden registriert. Einige Gerüchteköche vermuten dahinter eine PEN F Mark II.

Versprochen hat Olympus das Super-Zoom ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO bereits, es wird für Juli erwartet. Auf der aktuellen Roadmap finden sich zudem zwei weitere Telezooms, die wohl 2020 kommen werden: das ED 100-400mm F5.0-6.3 IS mit Bildstabilisator und das kompakte ED 12-45mm F4.0 PRO. Möglicherweise hat Olympus auch ein ED 100mm F2.8 Macro IS PRO in Arbeit – ein entsprechendes Patent ist jedenfalls kürzlich aufgetaucht.

Panasonic

Zu kommenden Kameras von Panasonic dringt kaum etwas aus den Gerüchteküchen. Einige Insider vermuten, dass die GH5 abgelöst werden könnte. Auch für die GH6 wäre der neue Sony-Sensor IMX492 mit 41 Megapixel und 8K-Video ein heißer Kandidat.

In Sachen Objektive gibt sich Panasonic informativer. Vor allem, wenn es um L-Mount geht. Da verspricht die aktuelle Roadmap für 2020 fünf neue Objektive. Genannt werden ein 85mm F1.8 sowie ein 100mm F2.8 Macro. Außerdem soll es ein Teleobjektiv, ein Standard-Zoom sowie ein Weitwinkelobjektiv geben, die Panasonic derzeit noch nicht näher spezifiziert.

Pentax

Pentax hat für das kommende Jahr ein neues APS-C-Flaggschiff versprochen. Details sind weiterhin kaum bekannt, obwohl bereits Prototypen gesichtet wurden. Durchgesickert ist bislang nur, dass das rückwärtige Display wohl nicht bewegt werden kann. Einen offiziellen Erscheinungstermin gibt es noch nicht. Spekuliert wird: nicht vor Sommer 2020.

Sigma

Auch Sigma wird sein Portfolio an L-Mount-Objektiven in 2020 weiter ausbauen, daran besteht kein Zweifel. Einzelheiten sind nicht bekannt, es könnte ein 28mm F1.2 DN geben, ein entsprechendes Patent hat Sigma eingereicht. Falls es kommen sollte, wird es das hochlichtstarke Weitwinkel sicher ebenfalls für Sony E-Mount geben.

Gemunkelt wird zudem, dass Sigma an Objektiven für Canon RF arbeitet. Einzelheiten sind nicht zu erfahren, aus den Gerüchteküchen dringt indes: Schon Anfang 2020 könnte Sigma seine Pläne zu den RF-Objektiven offenlegen.

Sony

Sony ist ein Hersteller, der sich nicht gerne in die Karte schauen lässt. Dabei darf man getrost davon ausgehen, dass die Kamerasparte von Sony für 2020 einige Trümpfe in der Hand hält. So könnte für Februar die Vorstellung der Alpha 7 IV anstehen. Hartnäckig hält sich auch das Gerücht, dass Sony die Alpha 7S IIImit 6K-Video fast fertig hat. Zudem hat Sony kürzlich eine neue Kamera mit 2,4-GHz-WiFi registriert – eine RX10V, vermuten Insider.

Welche Objektive Sony für kommendes Jahr in der Hinterhand hat? Unklar. Sicher dagegen: Eine neue APS-C-Kamera wird 2020 von Sony nicht kommen, nachdem es im zurückliegenden Jahr hier gleich drei Modelle gab.

Tamron

Tamron wird im kommenden Jahr mit Sicherheit das eine oder andere Objektiv für Spiegellose aus dem Hut zaubern. Bereits fest eingeplant: Für Sony E das 70-180mm F/2.8 Di III VXD, das ist bereits angekündigt. Sogar ein Preis dringt bereits aus den Gerüchteküchen: ca. 1200 Euro könnte das leichte, lichtstarke Telezoom kosten.

Zenit

Der russische Hersteller Zenit plant offenbar für 2020 gleich eine ganze Reihe neuer Objektive zu bringen. Für Leica M stehen demnach auf dem Plan: 2.8/21, 1.0/35 und 1.0/50. Für Sony E soll das 1.0/35 ebenfalls vorgesehen sein, zudem sind wohl 1.2/50 und 1.2/85 geplant.

Zeiss

Dass Zeiss mit mindestens einem Jahr Verspätung in 2020 die Edel-Kompakte ZX1 bringen wird, gilt inzwischen als sicher. Seit dem jüngsten Update von Adobe Camera RAW wird die Kamera von Lightroom und Photoshop unterstützt. Welche neuen Objektive Zeiss für das kommende Jahr plant, ist dagegen ungewiss. So fehlen etwa in der Otus-Reihe weiterhin (mindestens) ein 24er und ein 135er.