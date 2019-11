Olympus veröffentlicht eine aktualisierte Objektiv-Roadmap. Sie verrät: Es wird im nächsten Jahr zwei weitere M.Zuiko-Objektive geben. Außerdem entwickelt Olympus derzeit drei weitere Telezoomobjektive, ein Weitwinkelzoom und mehrere lichtstarke Festbrennweiten.

Olympus sende deutliche Signale in die Zukunft. Jetzt hat der Kamerahersteller seine im Januar veröffentlichte Objektiv-Roadmap aktualisiert und bekräftigt: Das Anfang des Jahres angekündigte Profi-Tele ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO wird 2020 kommen. Zudem enthüllt Olympus, dass es nächsten Jahr zwei neue Telezooms geben wird: das ED 100-400mm F5.0-6.3 IS Bildstabilisator und das kompakte ED 12-45mm F4.0 PRO.

Neu auf der Roadmap ist ein nicht näher spezifiziertes Telezoom, das einen Brennweitenbereich von etwa 40 bis 150 Millimeter abdecken wird. Bereits bekannt sind hingegen die drei Festbrennweiten, zu denen es jedoch nach wie vor keine weiteren Informationen gibt.

Bei Micro-Four-Thirds beträgt der Crop-Faktor 2, bezogen auf Kleinbild verdoppeln sich die Brennweitenangaben also.