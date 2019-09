Neue Pentax Spiegelreflexkamera für die K-Serie in der Entwicklung

Tokyo, 20. September 2019. RICOH IMAGING COMPANY, LTD. freut sich, anlässlich eines „PENTAX Meeting 100th Anniversary Special“, am 21.September in Japan, in einer Vorpremiere eine neue Spiegelreflexkamera der K-Serie vorzustellen.

Die Produkteinführung des gegenwärtig in Entwicklung befindlichen neuen Flaggschiffes der K- Serie mit APS-C Sensor ist für das Jahr 2020 geplant. Der Name und der Preis stehen noch nicht fest.

Design und technische Daten sind Bestandteil des Entwicklungsprozesses und können bis zur Produkteinführung geändert werden.