Canon verspricht mit der EOS M6 Mark II zudem mehr als eine deutliche bessere Bildqualität: So soll die Bedienung durch ein leichtes Re-Design des Gehäuses vereinfacht worden sein, der Autofokus dank neuer Technik schneller und sicherer reagieren. Da gab es viel auszuprobieren und zu testen für mich.

EOS M6 Mark II in die Hand genommen …

Auf den ersten Blick erinnert mich die Canon EOS M6 Mark II sehr an die Sony Alpha 6400: Dieselbe backsteinartige Form, die die Kamera eher praktisch als schön aussehen lässt. Dasselbe Gewicht (etwas mehr als 400 Gramm mit Karte und Akku, aber ohne Objektiv). Eine ähnliche plane Oberseite, die klar und aufgeräumt wirkt.

Doch einmal in die Hand genommen, zeigt sich die EOS M6 II eigenständig. Ihr Handgriff ist mehr ein schmaler Steg als die üppige Wulst bei der Sony – aber immerhin doch derart stark ausgeprägt, dass sich die EOS M6 II einigermaßen sicher mit einer Hand halten lässt. Besser jedenfalls als die Fujifilm X-T30 oder die Olympus OM-D E-M5 Mark III.

Allerdings schafft es Canon nicht, in die an sich angenehm kompakte EOS M6 II einen elektronischen Sucher zu integrieren. Ihn gibt es optional als Modell EVF-DC2 zum Aufstecken in den Blitzschuh für knapp 200 Euro. Oder im Kit mit der Kamera und dem Objektiv EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM für ca. 1200 Euro. In der Fototasche eckt der aufgesteckte Sucher allerdings immer irgendwie an. Und bei der Aufnahme ist er im Weg, wenn man einen Blitz aufstecken möchte oder für Selfies der Bildschirm nach oben geklappt werden soll.

Bereits die Vorgängerin hatte Canon mit erfreulich vielen dezidierten Bedienelementen ausgestattet, die jetzt für die EOS M6 Mark II nochmals überarbeitet wurden. So gibt es zum Beispiel auf der Rückseite neu einen kleinen AF-/MF-Umschalter. Und auf der rechten Schulter hat Canon eine Schnellwahltaste ins Zentrum der Belichtungskorrektur gepflanzt. Sie erlaubt entweder die Auswahl und Einstellung von bis zu fünf Optionen mit dem Frontrad, alternativ lässt sie sich mit einer Funktion nach Wahl belegen.

Die Funktion der Belichtungskorrektur ist übrigens ebenfalls nicht starr vorgegeben. Im Modus M steuert sie zum Beispiel zusätzlich die Belichtungszeit. Damit zählt die EOS M6 Mark II zu den wenigen Kameras ihrer Klasse, die Front- und Daumenrad aufweist.

Wie gut sich die EOS M6 II bedienen lässt und sich auch noch an die Erfordernisse und Vorlieben des Fotografen anpasst, das hat mir gut gefallen. Und damit nicht genug, bietet die Kamera auch noch eine wirklich durchdachte Touch-Bedienung. Nicht nur, dass sich vier Parameter standardmäßig per Touch-Gesten ändern lassen – der berührungssensitive Monitor funktioniert fast immer auch, wenn die Kamera Eingaben per Tasten erwartet. Und für mich ganz wichtig: Ebenfalls in den Menüs.

… und in die Fototasche gesteckt

Mich hat die EOS M6 Mark II in den vergangenen Wochen bei mehreren Städtetrips begleitet. Bei einer Reise nach New York etwa, aber zum Beispiel auch in das beschauliche Eifelstädtchen Monschau. Bei diesen Trips kommt es mir auf ein möglichst leichtes und kompaktes System an, das möglichst unkompliziert zu tragen und zu handhaben ist. In meinem kleinen Messanger-Bag hatte ich die Kamera nebst EF-M 15-45mm (das Kit-Objektiv) sowie das EF-M 11-22mm stecken.

Das macht die EOS M6 Mark II zunächst einmal gut. So sind beide Objektive angenehm leicht und klein, allerdings mit F4 – F5.6 auch alles andere als lichtstark. Genervt hat mich jedoch der Aufstecksucher, den ich praktisch immer montiert hatte. Durch ihn verlangt die Kamera viel Raum in der Fototasche. Und dass Canon die Zoom-Objektive derart platzsparend zusammenschnurrend lässt, dass die Kamera nach dem Einschalten erst einmal bittet, das Objektiv betriebsbereit zu machen, ist auch nicht immer ganz nach meinem Geschmack.

Zumindest für das Problem mit dem aufgesteckten Sucher gäbe es indes eine Lösung: Canon müsste nur ein Update der EOS M50 mit den Verbesserungen und Neuerungen der EOS M6 Mark II bringen.

So leicht und kompakt die EF-M-Objektive auch sind – die Auswahl ist derzeit doch sehr überschaubar. Gerade einmal acht Modelle gibt es von Canon, darunter nur drei Festbrennweiten, der Rest sind eher lichtschwache Zooms. Immerhin steuert Sigma seit Kurzem nochmals drei Festbrennweiten bei. Zudem lassen sich EF-Objektive für Canon-DSLR adaptieren (dazu gleich noch mehr) – die allerdings für das EOS-M-System eher schwer und klobig sind.

Ein dickes Lob verdient Canon dafür, dass neben der EOS M6 Mark II eine richtige Ladeschale mit im Karton liegt. So lässt sich ein weiterer Akku im Hotelzimmer wieder fit machen, während man mit der Kamera unterwegs. Für meine Touren in New York habe ich stets einen zusätzlichen Akku mit in der Tasche gehabt. Denn die Kapazität des kleinen LP-E17 ist mit 305 Aufnahmen (nach CIPA) doch recht knapp.

Autofokus und Serienbilder

Nicht nur äußerlich, auch unter der Haube hat sich bei der EOS M6 Mark II einiges getan. So soll der neue Bildsensor mit seinem Dual Pixel AF im Verein mit dem Bildprozessor DIGIC 8 die neue EOS M6 in Sachen Autofokus und Serienbildleistung geradezu beflügeln.

Mit bis zu 14 Bilder/Sekunde rattert die EOS M6 Mark II los, wenn es gilt, schnelle Action-Szenen einzufangen. „Rattert“ deshalb, weil sie für Reihenaufnahmen nur den mechanischen Verschluss zur Verfügung hat. Rein elektronisch kann die EOS M6 Mark II die Belichtung lediglich bei Einzelbildaufnahmen bilden. Aber was wichtiger ist: Selbst bei dem hohen Serienbildtempo führt die Kamera Fokus und Belichtung noch nach.

Möglich macht’s eine neue Tracking-Automatik, die sich bewegende Motive erkennt und dann sogar vom Einzel-AF auf Fokusnachführung umschalten kann. Dabei profitiert das AF-System von über 5000 „Dual Pixel AF“-Zellen auf dem Sensor, die nahezu 90 Prozent der Bildbreite und die komplette Bildhöhe abdecken.

Bei der Aufnahme hat der Servo-AF zunächst einen guten Eindruck auf mich gemacht. Im Standardtest von photoscala (bei dem Redaktionshündin Janna ihr Spielzeug apportiert) folgen die Motivmarkierungen im Sucher recht zuverlässig der rennenden Hündin. Der Autofokus scheint jedoch nicht immer mithalten zu können, die Schärfe liegt häufig auf dem Hinterteil und nicht auf der Schnauze von Janna. Ein Problem, das sich durch Abblenden glücklicherweise mildern lässt.

Der statische Autofokus arbeitet dagegen zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Und mehr noch: Er benötigt wirklich wenig Licht. Die EOS M6 Mark II stellt im Schummerlicht noch scharf, wo andere Spiegellose längst die Segel streichen. Das gilt vor allem auch für Gesichter, wobei die EOS M6 Mark II dank Eye AF zuverlässig auf die Augen fokussiert (leider nicht bei Tieren).

Videodreh mit der EOS M6 Mark II

Die EOS M6 Mark II nimmt anders als ihre Vorgängerin Videos auch in 4K-Auflösung auf – wahlweise mit 30p oder 25p. Und was neu für Canon ist: 4K-Videos werden mit der gesamten Sensorbreite aufgezeichnet, also ohne künstliche Brennweitenverlängerung.

Auf Wunsch führt die EOS M6 II beim Videodreh den Fokus automatisch nach. Das klappt sehr gut, die Kamera verlagert die Schärfe angenehm sanft und ohne lästiges Pumpen. Dabei gibt sie Objekten im Vordergrund oder Gesichter den Vorzug. Wer das nicht mag, kann den Fokus auch halbautomatisch nachführen – einmal den Auslöser kurz antippen, und die EOS M6 Mark II verlagert den Fokus auf die Motivpartie unter dem aktiven AF-Feld.

Ebenfalls klasse: Beim Videodreh lässt sich ein elektronischer Bildstabilisator zuschalten. Der kostet zwar etwas Bildwinkel, erspart den Zuschauern aber bei Freihandaufnahmen die üblichen Wackler – sie werden eher zu einem sanften Wiegen.

Anders als vielen Kameras ihrer Klasse fehlen der EOS M6 Mark II diverse semi-professionelle Video-Features. So hat sie zwar einen Mikrofonanschluss, aber keine Kopfhörer-Buchse. Außerdem verzichtet Canon auf spezielle Logs, also die Aufzeichnung einer Art Video-RAW für nachträgliches Graden. Ich hab’s allerdings nicht vermisst, und so dürfte es den meisten Filmern mit der EOS M6 II ergehen. Video-Blogger könnten sich allerdings daran stören, dass sich bei aufgestecktem EVF der Monitor zur Aufnahmekontrolle nicht um 180 Grad über die Kamera nach vorne schwenken lässt.

Bildqualität

32,5 Megapixel löst der Sensor der EOS M6 Mark II auf – so hoch, wie kein anderer Halbformatsensor derzeit. Daraus ergibt sich bei einer effektiven Sensorfläche von 22,5 x 15,0 mm (Cropfaktor 1,6) ein Pixelpitch von 3,2 µm. Der Bildwandler der EOX M6 II ist also genauso hoch integriert wie ein MFT-Sensor mit 20 Megapixel (3,3 µm), etwa in der Olympus OM-D E-M5 Mark III.

Die sehr hohe Sensorauflösung ist natürlich ein großer Vorteil, wenn es um großformatige Drucke oder kleine Bildausschnitte geht. Sie bedeutet aber auch eine Herausforderung an die Bildaufbereitung in der Kamera sowie die Objektive. Ich war also sehr gespannt, ob die EOS M6 Mark II diese Herausforderung meistert. Zumal Canon verspricht, dass ein optimiertes Verfahren bei der Sensorproduktion der Bildqualität letztendlich sichtbar zugutekommt.

Zugegeben: So ganz getraut habe ich dem Kit-Objektiv EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM mit seinem Plastikbajonett nicht. Deshalb habe ich für meine ISO-Reihe zur Beurteilung der Bildqualität bei unterschiedlichen ISO-Werten alternativ das Makro-Objektiv EF 100mm 1:2.8 L IS USM via Adapter EF-EOS M an die Kamera angeschlossen. In Sachen Schärfe gibt sich das einfache EF-M-Zoom jedoch keine Blöße – lediglich an den Bildrändern zeigt es am langen Brennweitenende etwas weniger Details als das EF-Makro.

Der gute Eindruck, den die Bildqualität der EOS M6 Mark II auf mich gemacht, gilt vor allem für deren RAW-Dateien, die ich nach meinem Geschmack in Lightroom entwickelt habe. Die zeigen nämlich überraschend deutlich mehr Details als die JPEG-Pendants direkt aus der Kamera. Dabei habe ich auf den Rat von Canon schon anstelle des Bildstils „Standard“ die Vorgabe „Feindetails“ genommen.

Der Qualitätsunterschied zwischen RAW und JPEG fällt bereits bei Aufnahmen mit ISO 100 ins Auge. Er wird umso frappierender, je höher der ISO-Wert steigt. Offenbar greift die Rauschunterdrückung der EOS M6 Mark II bereits früh und massiv ins Geschehen ein, feinste Motivdetails werden so gleich mitsamt den Störpixeln weggebügelt. Dadurch wirken sogar Fotos, die mit recht geringem ISO-Wert aufgenommen wurden, detailarm – das letzte Quäntchen Schärfe fehlt ihnen einfach.