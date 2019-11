Die OM-D E-M5 III ist das Mittelklassemodell der OM-D-Familie. Sie übernimmt vieles von ihrer größeren Schwester OM-D E-M1 II – etwa den 20-Megapixel-Sensor, den schnellen Phasen-Autofokus oder den hochwirksamen Bildstabilisator. Typisch für die 5er bleibt dagegen das kompakte Gehäuse, mit dem sich die OM-D E-M5 III vor allem für unterwegs empfiehlt. Ob das aufgeht, konnte ich für einen Tag in und rund um Kitzbühel ausprobieren.

Wenn jemand hundert wird, ist das eigentlich ein Grund zu feiern. Doch Olympus, das im Oktober 1919 von Takeshi Yamashita gegründet wurde, hat dafür in diesen Tagen keine Zeit. Arbeit ist angesagt, schließlich ist die OM-D E-M5 III fertig geworden und will ausgiebig getestet werden. Und dazu hat Olympus Fachjournalisten aus ganz Europa in die Tiroler Alpen nach Kitzbühel eingeladen.

Arbeit statt feiern, heißt es dann auch für den angereisten Tross. Abmarsch am Hotel ist morgens um sechs Uhr. Mit der Seilbahn geht es in stockfinsterer Dunkelheit hoch auf den Hahnenkamm. Da bin ich froh, dass ich nicht so schwer zu tragen habe: knapp 800 Gramm wiegt die Kombination aus OM-D E-M5 III und dem Zoom 12-40 F/2.8, die jetzt über meiner rechten Schulter hängt. Da hätte ich den Weg nach oben auch per Pedes nehmen können, ohne gleich außer Atem zu geraten.

Oben angekommen schweift der Blick über ein herrliches Alpenpanorama. Der ideale Ort, um einen Sonnenaufgang in den Bergen zu fotografieren. Noch aber leuchtet es im Osten gerade einmal matt-silbern. Warten ist also angesagt, bei kühlen sieben Grad.

Kleines, wohlgeformtes Kameragehäuse

Für die OM-D E-M5 III hätte es auch deutlich kälter sein können. Sie ist robust konstruiert, auch ein kräftiger Regenguss sollte ihr nichts anhaben können. Dabei hat Olympus bei der aktuellen 5er auf teure und kompliziert zu verarbeitende Materialien wie Magnesium verzichtet. Die E-M5 III steckt in einem hochwertigen Kunststoffkleid. Das erfüllt seinen Zweck, ohne Frage – ganz so wertig wie die Vorgängerin mit ihrem Leichtmetallgehäuse fühlt sich die OM-D E-M5 III indes nicht an.

Dafür schmiegt sich die neue 5er deutlich angenehmer in die rechte Hand des Fotografen. Das liegt in erster Linie an der Griffwulst, die Olympus jetzt ergonomischer geformt hat. So richtig fest hat man die Kamera aber auch damit nicht im Griff – dafür bleibt der Steg weiterhin zu klein, ist die ganze Kamera zu kompakt. Das bessert sich schlagartig, wenn der Griff ECG‑5 (ca. 180 Euro) an die E-M5 III montiert wird. Jetzt liegt die Kamera in der Hand wie vom Maßschneider angepasst. Allerdings ist sie nun auch fast schon auf die Maße einer kleinen DSLR angewachsen.

Während die Sonne allmählich hinter den Bergkuppen im Osten hervorsteigt, kann ich quasi zusehen, wie die Akkukapazität der OM-D E-M5 III nachlässt. Die jüngste 5er muss sich mit dem Akku BLS-50 aus der PEN-Serie bescheiden – und der reicht gerade einmal für 310 Aufnahmen (gemessen nach CIPA-Standard). Gut, ich habe es mir nicht entgehen lassen, im ersten Morgenlicht einige Landschaftsaufnahmen im High-Res-Modus zu schießen und so wohl außergewöhnlich viel Energie für ein Foto verbraucht. Nichts desto trotz bin ich froh, noch zwei frisch aufgeladene Akkus in der Tasche zu haben. Noch besser wäre ein Batteriegriff, so wie es ihn für die Vorgängerinnen gab. Den aber hat Olympus leider gestrichen – wohl um den Abstand zur nächsthöheren OM-D E-M1 III zu wahren.

Olympus gehört zu den Herstellern, der seinen Kunden praktisch jeden Ausstattungswunsch erfüllt. So ist auch die OM-D E-M5 III derart mit Funktionen vollgepackt, dass ich mich in den paar Stunden mit der Kamera nicht groß damit beschäftigen konnte. Was allerdings sofort auffällt: die angesichts der Funktionsfülle überbordenden Menüs, in dem ich mich nicht so gut zurechtgefunden habe. Zum Glück benötigt man die nicht mehr so oft, wenn man die Kamera erst einmal wunschgemäß konfiguriert hat. Denn Olympus hat erfreulich viele dezidierte Bedienelemente auf dem kleinen Kameragehäuse untergebracht. Die lassen sich obendrein noch meist ganz nach Gusto mit Funktionen belegen. Und dann gibt es auch noch einen Touchscreen, der den einen oder anderen Bedienschritt ebenfalls erleichtert.

Nicht nur, wenn die Kamera wie jetzt, auf einem Stativ montiert ist, gefällt mir, dass sich das Display klappen, drehen und zur Seite wegschwenken lässt. Mit gut eine Million dots löst das Display zwar nicht überragend hoch auf, die Anzeigen sind jedoch scharf und detailreich. Beim elektronischen Sucher der OM-D E-M5 III setzt Olympus nun auf ein besonders kontrastreiches und farbstarkes LED-Panel, das mit 2,36 Millionen Dots fein genug auflöst. Schade nur, dass der Sucher insgesamt kleiner geworden ist, statt 0,74facher Vergrößerung (bezogen auf Kleinbild) wie bei der Vorgängerin gibt es jetzt nur etwas kümmerliche 0,68fache Vergrößerung. Klasse finde ich hingegen, dass Olympus das Sucherokkular überarbeitetet hat. Der Augenabstand beträgt jetzt 27,5 Millimeter, so lässt sich das Sucherbild auch mit Brille problemlos zur Gänze überblicken.

Die OM-D E-M5 Mark III im Action-Einsatz

Jetzt geht es abwärts. Zum Glück zu Fuß, immer an der „Streif“, der berühmten Abfahrtsstrecke, entlang. Unfassbar, dass sich hier im Winter die Athleten auf Skiern hinabstürzen! Sie hätten jedoch sicherlich hervorragende Action-Motive für OM-D E-M5 III abgegeben.

Stattdessen müssen ein paar Mountain-Biker und Gleitschirmflieger herhalten. Die sind zum Glück nicht so schnell wie die Skifahrer auf der Piste (mehr als 140 km/h!). So sind es jetzt die Biker, die mit eher gemütlichem Antritt auf mich und die E-M5 III zurollen. Das sollte kein Problem für den Autofokus der Kamera sein, übernimmt sie doch weitgehend die AF-Technik aus den höherwertigen Modellen. Dazu zählen vor allem 121 Phasen-AF-Sensor auf dem Bildwandler wie bei der E-M1 II sowie die Tracking-Autofokus-Algorithmen der OM-D E-M1X.

Bis zu 10 Bilder/Sekunde inklusive Autofokus schafft die E-M5 III mit elektronischem Verschluss, mit mechanischem Verschluss (bis 1/8000 s!) sind es 6 Bilder/Sekunde. Mit den eher gemächlich anrollenden Mountainbikern hat der AF der E-M5 III keine Probleme, auch in Porträtentfernung ist noch jeder Schuss scharf. Zugute kommt ihm dabei sicherlich, dass sich durch den kleinen Sensor (Cropfaktor 2x) bei F/5.6 eine Tiefenschärfe entsprechend F/11 bei einer Kleinbildkamera ergibt.

Falls es doch einmal schnelle Action gibt, hat die OM-D E-M5 III jetzt auch den „Pro Capture“-Modus an Bord, der mich schon bei der E-M1 II begeistert hat LINK. Er nimmt bereits in einer Endlosschleife auf, sobald der Auslöser halb gedrückt wird. Löst man dann die eigentliche Aufnahmeserie aus (mit 30 Bilder/Sekunde aber ohne AF), landen auch die 14 zuvor aufgenommen Fotos auf der Speicherkarte. Eine klasse Idee, wenn man den entscheidenden Moment eigentlich schon verpasst hat.

Inzwischen ist ein Gleitschirmflieger gestartet und schwebt gemächlich über unseren Köpfen hinweg. Vor dem strahlend blauen Himmel hebt er sich deutlich ab – und dennoch hat das AF-Tracking der E-M5 III Mühe, den Gleiter im Visier zu halten. Nicht, dass es hier nötig wäre – der Gleitschirmflieger ließe sich auch manuell problemlos scharf stellen. Aber das Motiv zeigt eben, dass Olympus in Sachen AF-Tracking nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist.

Alle Fotos oben auf den Hahnenkamm sind im Kasten. Zeit für einen Becher Kaffee – und um mich etwas mit den Neuerungen unter der Haube der OM-D E-M5 III zu beschäftigen. Etwa die Stabilisierung des Bildsensors, die jetzt ebenso effektiv wie bei der größeren E-M1 II ist: bis zu 5,5 EV Gewinn beträgt

Und die Bildqualität?

Nicht einmal 18 Stunden habe ich mit der OM-D E-M5 Mark III verbracht. Da war keine Zeit für einen Stapel Testaufnahmen oder ISO-Reihen – zumal Olympus auch noch ein straffes Programm vorgegeben hatte. Dennoch habe ich einen ersten, mehr als oberflächlichen Eindruck davon gewonnen, was die E-M5 III kann – und was nicht.

Olympus bekennt sich klar wie kein anderer Hersteller zum Micro-Four-Thirds-Format. Hier weist der Bildsensor bei einem Steinverhältnis von 4:3 etwa ein Viertel der Fläche eines Kleinbildsensors auf. Das ermöglicht einerseits kompakte Kameras und vor allem kompakte Objektive. Zudem resultiert aus dem kleineren Sensor eine bei gleicher Blendenzahl etwa doppelt so hohe Tiefenschärfe wie bei einer Kleinbildkamera.

Andererseits verhießt die kleinere Sensorfläche in Sachen Rauscharmut bei steigenden ISO-Werten nichts Gutes. Dieser Gedanke geht mir so durch den Kopf, als ich jetzt nach einem wirklichen anstrengenden Tag in der Hotelbar an meinem Drink nippe. ISO 6400 ist für mich persönliche die Grenze, bis zu der ich von einer Kamera brauchbare Ergebnisse bei etwa voller Auflösung erwarte. Die OM-D E-M5 Mark III schafft das.

Und zwar auch in JPEG. Hatte ich bei ihrer großen Schwester noch den Eindruck, dass die Rauschunterdrückung zu viele Strukturen wegbügelt, scheint mir die E-M5 III behutsamer zu agieren. Jedenfalls ist es mir nicht gelungen, mit Lightroom deutlich mehr Details aus den RAW-Aufnahmen herauszukitzeln als Olympus in den JPEGs übriglässt.

Gut zu wissen also, dass man mit der OM-D E-M5 III notfalls auch einmal in den höheren vierstelligen ISO-Bereich gehen kann. Zumal sie selbst bei ISO 6400 Kontraste noch gut wahrt und Schwarz auch als Schwarz wiedergibt.

Noch besser aber ist: Derart hohe ISO-Zahlen wird man nicht oft benötigen. Denn zum einen liefert die E-M5 III dank ihres kleinen Sensors ja auch weit aufgeblendet meist ausreichende Tiefenschärfe. Und zum anderen hat Olympus sie mit einem hochwirksamen Bildstabilisator ausgestattet, der bis zu 6,5 EV Gewinn bringen soll. Selbst wenn es nur 5 EV sein sollten, heißt das: Bei einem 100mm-Tele sollten noch mit 1/5 Sekunde Belichtungszeit verwacklungsfreie Aufnahmen möglich sein. Allerdings: Wenn bei Sport- und Actionaufnahmen Bewegungsunschärfe vom Motiv auszugehen droht, nützt der beste Bildstabi nichts.

Einen dicken Pluspunkt verdient sich die OM-D E-M5 Mark III ganz klar für das üppige Objektivangebot, das es für die Kamera gibt. Nicht nur von Olympus, sondern auch von MFT-Partner Panasonic sowie von diversen Fremdanbietern. Zumal die Objektive von Olympus stets einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen haben.

Mein Fazit

Selten hatte ich eine Kamera in der Hand, bei der für mich Stärken und Schwächen derart nah beieinander liegen wie bei der Olympus OM-D E-M5 Mark III. Das beginnt bereits beim Gehäuse. Stark, was Olympus alles in dieser wirklich sehr kompakten Kamera untergebracht hat. Aber im Einsatz ist mir das kleine Gehäuse zu fummelig. Erst mit dem zusätzlichen Griff ECG‑5 liegt sie so richtig gut in meiner Hand – wird dann aber auch fast schon so groß wie eine kleine Kleinbildspiegellose.

Super finde ich, dass die E-M5 III gegen Staub und Spitzwasser geschützt ist. Aber warum hüllt Olympus sie in ein schnödes Kunststoffkleid, während die Vorgängerinnen noch standesgemäß in einer Aluminium-Magnesiumhülle gekleidet waren? Klasse dann wieder, dass die E-M5 III viele Features von ihrer großen Schwester erbt. Ausgerechnet den kleinen Akku übernimmt sie jedoch von der PEN-Serie. Warum musste Olympus da auch noch den Batteriegriff als Option streichen?

Wenn es um den Funktionsumfang geht, macht Olympus so schnell kein anderer Hersteller etwas vor. So hat die E-M5 III eine Reihe von Spezialitäten an Bord, etwa Fokus Bracketing, Pro Capture, High-Res-Aufnahme oder Live Composite. Auf der Soll-Seite steht dann wiederum ein Tracking-AF, der der Konkurrenz hinterhinkt. Dafür punktet sie dann wieder mit einem Bildstabilisator, der zum Besten gehört, was derzeit zu haben ist.

Wer nicht gerade Sport- oder Actionfotograf ist, wird die OM-D E-M5 Mark III trotz ihrer kleinen Unzulänglichkeiten ins Herz schließen können. Denn zwei dicke Pluspunkte kann sie für sich verbuchen: Das sehr umfangreiche Sortiment an meist sehr guten Objektiven für das MFT-System. Und eine Bildqualität, die besser ist, als ich von dem relativ kleinen Sensor erwartet habe.