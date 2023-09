Neues Flaggschiffmodell – die spiegellose Systemkamera FUJIFILM GFX100 II mit schnellem 102-Megapixel-Sensor und 8K-Video

Kleve, 12. September 2023. FUJIFILM erweitert das GFX System um das neue Flaggschiffmodell FUJIFILM GFX100 II. Die spiegellose Systemkamera ist die fortschrittlichste Kamera der GFXSerie, die besonders für die beispiellose Bildqualität ihres großformatigen Sensors*1 geschätzt wird, der 1,7-mal größer als ein herkömmlicher Kleinbildsensor („Vollformat“) ist.

Die GFX100 II stellt die konsequente Weiterentwicklung des bisherigen Flaggschiff- modells*2 dar und wird höchsten Anforderungen in der professionellen Fotografie und Videoproduktion gerecht. Sie zeichnet sich durch eine überragende Bildqualität mit satten Tonwerten und klarer Plastizität sowie eine bemerkenswerte Leistungs- steigerung bei Serienaufnahmen, Autofokus und Videoaufzeichnung aus.

Die Kamera ist mit dem neu entwickelten GFX 102 Megapixel CMOS II HS-Sensor und dem leistungsfähigen X-Prozessor 5 ausgestattet und verarbeitet die Sensor- daten doppelt so schnell wie das Vorgängermodell*2. Sie bietet zudem einen Motiverkennungs-Autofokus, der auf einer Deep-Learning-Technologie basiert, und verfügt als erste Kamera der GFX Serie über einen fortschrittlichen AF-Algorithmus zur Berechnung von voraussichtlichen Objektbewegungen.

Die Serienbildgeschwindigkeit wurde von derzeit*2 fünf Bildern pro Sekunde auf acht Bilder pro Sekunde*3 erhöht. Die neue Kamera empfiehlt sich somit besonders auch für den Einsatz in der Reportage- und Sportfotografie. Eine bessere Bildqualität ist unter anderem durch die Einführung von ISO 80 als Standard-Empfindlichkeit ge- geben, zudem kann mit „REALA ACE“ eine neue Filmsimulation gewählt werden.

Der neue Bildsensor ermöglicht erweiterte Videofunktionen. Die GFX100 II filmt intern in 4K 10 Bit 4:2:2 bis 60p und unterstützt als erste GFX Kamera die Aufzeichnung von 8K-Videos bis 30p. Überdies werden verschiedene Objektiv-Typen sowie die damit verbundenen Aufnahme-Formate unterstützt.

Die GFX100 II bietet eine verbesserte Hardware-Ausstattung und fortschrittliche Workflow-Funktionen. Die Kamera besitzt einen Fünf-Achsen-Bildstabilisator (IBIS), der einen Schärfevorteil von bis zu acht EV-Stufen*4 bringt, sowie einen hochauf- lösenden Sucher mit 9,44 Millionen Bildpunkten und 1,0-facher Vergrößerung. Das Gehäuse verfügt über einen Ethernet-Anschluss sowie HDMI Typ A- und USB-C-An- schlüsse für zusätzliche Konnektivität. Zu den neuen Designmerkmalen gehören ein größeres Sub-Display mit verbesserter grafischer Benutzeroberfläche, eine leicht geneigte Oberseite und eine griffigere Gehäuseummantelung. Die Kamera unter- stützt ferner den Cloud-Dienst „Frame.io | Camera to Cloud“ und die Timecode-Syn- chronisation mit ATOMOS AirGlu BT*5.

Die FUJIFILM GFX100 II ist ab dem 28. September 2023 zu einem Preis von 7.999,- Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Schneller GFX 102 Megapixel CMOS II HS-Sensor

Die GFX100 II ist mit dem neu entwickelten GFX 102 Megapixel CMOS II HS-Sensor ausgestattet, der im Vergleich zum Vorgängermodell eine doppelt so schnelle Signalverarbeitung und Serienaufnahmen mit bis zu acht Bildern pro Sekunde er- reicht. Ein erweiterter Pufferspeicher gewährleistet zügiges Arbeiten, wenn Bildserien in schneller Folge aufgenommen werden. Mit der neuen Kamera gelingen Aufnahmen von dynamischen Motiven im entscheidenden Moment und in bestechender Bild- qualität. Das GFX System bietet sich damit jetzt auch für den professionellen Einsatz in der Reportage- und Sportfotografie an.

Der Sensor hat eine neue Pixelstruktur, die eine höhere Sättigung und damit eine niedrige Standard-Empfindlichkeit von ISO 80 ermöglicht. Im Gegensatz zum Vor- gängermodell*2 bietet die GFX100 II einen größeren Dynamikumfang und ein besseres Rauschverhalten.*6

Die Mikrolinsen des Sensors wurden optimiert, um die Lichtausbeute an den Bild- rändern zu erhöhen. Dies führt zu einer gesteigerten Abbildungsleistung und einer präziseren automatischen Fokussierung in den Randbereichen.

Hochauflösender elektronischer Sucher

Die Kamera ist mit einem elektronischen Sucher mit 9,44 Millionen Bildpunkten und 1,0-facher Vergrößerung ausgestattet. Das Sucherbild ist zudem optimal korrigiert und frei von Parallaxenfehlern und Verzeichnung, die ansonsten typischerweise bei Veränderungen der Augenposition in Erscheinung treten. Eine hohe Bildwiederholrate von rund 120 Bildern pro Sekunde sorgt auch bei schnellen Bewegungen für einen flüssigen Bildeindruck.

Intelligenter Autofokus

Ein fortschrittlicher AF-Algorithmus stellt nicht nur eine verbesserte automatische Scharfstellung auf Gesicht und Augen sicher, sondern ermöglicht auch einen auf einer Deep-Learning-Technologie basierten Motiverkennungs-Autofokus. Dank der leistungsstarken künstlichen Intelligenz kann die Kamera auch Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und Drohnen*7 erkennen. Das erkannte Motiv wird automatisch verfolgt und im Fokus gehalten. Der weiter- entwickelte AF-Algorithmus berechnet die Bewegungen des Motivs im Voraus, sodass die Kamera auch dynamische und schnelle Motive zuverlässig im Fokus hält.

Die Fotografin oder der Fotograf kann sich ganz auf den Moment und die Gestaltung des Bildaufbaus konzentrieren.

Im AF-Modus „Zone“ lässt sich der gewählte Fokusbereich jetzt an die jeweilige Aufnahmesituation anpassen, um eine noch genauere Scharfstellung zu erwirken.

Fortschrittliche Aufnahmefunktionen

Mit der Funktion „Pixel Shift Multi-Shot“ nimmt die Kamera nacheinander 16 hoch- auflösende RAW-Bilder im Rohdatenformat auf, wobei der Bildsensor nach jeder Belichtung um 0,5 Pixel verschoben wird. Die so entstehenden Einzelfotos lassen sich mit der Software „Pixel Shift Combiner“ zu einer einzelnen Bilddatei mit einer Auflösung von bis zu 400 Megapixeln zusammenfügen. Die Funktion ist besonders interessant für die professionelle Archivierung, die Digitalisierung von Kulturgütern und für die Produkt- und Foodfotografie.

Die GFX100 II hält insgesamt 20 Filmsimulationen bereit, darunter den neuen, viel- seitig einsetzbaren Modus „REALA ACE“ für eine natürliche Farbwiedergabe und kontrastreiche Tonalität. Die Kamera unterstützt überdies das zukunftsfähige HEIF- Bildformat, das 10-Bit-Bilddateien liefert, die bis zu 30 Prozent kleiner sind als die standardmäßigen JPEG-Dateien.

Professionelle Video-Funktionen

Der neue Sensor erlaubt die interne Aufzeichnung von 4K/60p- und 8K/30p-Videos mit naturgetreuer 10 Bit 4:2:2 Farbwiedergabe. Der neue Bildsensor verkürzt die Auslesegeschwindigkeit auch bei Videoaufnahmen, sodass sich störende Rolling- Shutter-Effekte vermeiden und auch schnelle Bewegungsabläufe natürlich auf- zeichnen lassen. Des Weiteren kann bei der Videoaufnahme jetzt eine Sensor- empfindlichkeit von ISO 100 genutzt und somit eine noch höhere Bildqualität erzielt werden.

Die GFX100 II unterstützt verschiedene Video-Codecs, unter anderem Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422 und Apple ProRes 422 LT.*8 Zur Workflow-Optimierung kann parallel zur ProRes-Aufnahme ein Proxy-Video mit verringerter Bildqualität gespeichert werden.

Mit dem neuen Modus „VideoFormat“ lassen sich Premista-, Kleinbild- und Anamorphot-Kleinbild-Objektive an der Kamera nutzen. In diesem Modus passt die Kamera den Bildausschnitt automatisch an, um eine optimale Aufnahmequalität zu gewährleisten.

Bei der Videoaufnahme steht nun auch der Tracking-AF zur Verfügung. Das zu verfolgende Objekt kann während der Aufnahme im Modus „AF-C + Weit/Verfolgung“ direkt über den Touchscreen ausgewählt werden. In der Folge hält die Kamera das Objekt zuverlässig im Fokus, auch wenn sich mehrere Objekte im Bildausschnitt befinden.

Die GFX100 II ist die erste Kamera der GFX Serie, die Videos im F-Log2-Modus mit einem Dynamikumfang von mehr als 14 EV-Stufen*9 aufzeichnet. Das damit aufgenommene Videomaterial bietet in der Postproduktion mehr kreativen Spielraum als beim bisherigen F-Log-Modus.

In Kombination mit den kompatiblen externen HDMI-Recordern ATOMOS NINJA V+ und Blackmagic Design Video Assist 12G lassen sich zudem 12-Bit-RAW-Video- dateien aufzeichnen. Diese können als Apple ProRes RAW bzw. Blackmagic RAW in bis zu 8K mit Bildraten bis 29,97 Bildern pro Sekunde gespeichert werden.

Die Kamera unterstützt die drahtlose Timecode-Synchronisation mit ATOMOS AirGlu BT*5 und lässt sich somit in professionelle Video-Produktionssysteme einbinden. Der Timecode kann zwischen mehreren kompatiblen Kameras synchronisiert werden. Darüber hinaus gibt es weitere neue Videofunktionen, wie etwa die Wellenform- Anzeige, die Vektorskop-Anzeige, den Fokus-Assistenten „Focus Map“ und den Modus „F-Log2 D-Bereichspriorität“*10.

Vielfältige Erweiterungsoptionen

Die GFX100 II bietet zahlreiche Schnittstellen, was eine hohe Anschlussfähigkeit der Kamera zu externen Geräten und Netzwerken gewährleistet. Das Kameragehäuse ist unter anderem mit einem Ethernet-Anschluss sowie HDMI Typ A- und USB-C- Anschlüssen ausgestattet.

Über USB-C kann eine externe SSD angeschlossen und als Speichermedium genutzt werden. Unabhängig vom Aufnahmemodus oder -format lassen sich Fotos und Videos, einschließlich 4K/60p und 8K/30p, direkt auf der SSD speichern.*11

Die Kamera unterstützt den Cloud-Dienst „Frame.io | Camera to Cloud“. Fotos, AppleProResProxy-Dateien und viele weitere Videoformate können direkt auf Frame.io hochgeladen werden, sodass sich der Workflow von der Aufnahme bis zur Bearbeitung erheblich einfacher gestalten lässt.

Die Kamera verfügt über zwei Kartensteckplätze für CFexpress Typ B- und SD- Karten. Bei Verwendung einer schnellen CFexpress Typ B-Karte kann die maximale Videoleistung der GFX100 II genutzt werden.*12 *13

IPTC-Metadaten*14 lassen sich direkt bei der Aufnahme in den Bilddateien speichern. Die Metadaten können mithilfe der neuen FUJIFILM XApp auf einem Smartphone oder Tablet überprüft und bearbeitet werden.

Integrierter Bildstabilisator

Die GFX100 II ist mit einem weiterentwickelten integrierten Bildstabilisator (IBIS) ausgestattet. Dieser nutzt die vom Bildsensor gelieferten Informationen, um eine noch bessere Stabilisierung zu erzielen. Bis zu acht EV-Stufen*4 längere Belichtungszeiten lassen sich kompensieren, so viel wie mit keiner anderen Kamera von FUJIFILM. Selbst bei sehr wenig Licht, etwa bei Nachtaufnahmen, gelingen scharfe Bildergebnisse aus der freien Hand. Mit dem IBIS-Mechanismus, der das pixelgenaue Verschieben des Bildsensors erlaubt, lassen sich zudem sehr detailreiche Multishot- Aufnahmen mit einer Auflösung von ca. 400 Megapixel anfertigen.

Fortschrittliches Bedienungskonzept

Das Design des Kameragehäuses wurde an mehreren Punkten überarbeitet, um die Handhabung der Kamera weiter zu verbessern. Die Kamera hat eine Ummantelung aus griffigem BISHAMON-TEX*15, sodass sie sich in den verschiedensten Griffpositionen sicher halten lässt. Die Oberseite ist etwas nach hinten geneigt, um die Ablesbarkeit der Bedienelemente zu erleichtern. Das Sub-Display präsentiert sich größer und die grafische Nutzeroberfläche noch übersichtlicher.

Ferner wurde die Anordnung der Bedienelemente optimiert. Auf der Oberseite des Griffs befinden sich jetzt drei Funktionstasten, um die Kameraeinstellungen bei wechselnden Aufnahmebedingungen schneller anpassen zu können.

Optionales Zubehör

Hochformat-Batteriegriff VG-GFX II (kompatibel mit GFX100 II)

Der Hochformat-Batteriegriff VG-GFX II fasst zwei Hochleistungsakkus NP-W235 und ermöglicht eine bequeme und sichere Handhabung der Kamera bei Hochformataufnahmen. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt sowie bis minus 10 Grad Celsius einsatzfähig.

Lüfter FAN-001 (kompatibel mit GFX100 II, X-H2S, X-H2 und X-S20)

Der Lüfter kühlt die Kamera bei heißen Umgebungstemperaturen, um eine längere Videoaufnahmedauer zu erreichen. Er lässt sich ohne zusätzliches Kabel auf der Rückseite des Kameragehäuses befestigen, um ein vorzeitiges Abschalten der Kamera aufgrund von Überhitzung zu verhindern.

Sucheradapter EVF-TL1 (kompatibel mit GFX100 II, GFX100 und GFX 50S)

Mit dem Adapter, der zwischen dem Kameragehäuse und dem Sucher positioniert wird, lässt sich der elektronische Sucher um bis zu 90 Grad nach oben schwenken und bei Hochformatstellung der Kamera um je bis zu 45 Grad nach oben oder unten. Der Adapter erlaubt eine Vielzahl von Kamerapositionen und erleichtert das Finden von kreativen Perspektiven.

FUJIFILM GFX100 II

UVP: 7.999,- Euro (UVP)

Verfügbar: ab 28. September 2023

Farbe: Schwarz

Hochformat-Batteriegriff VG-GFX II

UVP: 549,- Euro (UVP)

Verfügbar: ab 28. September 2023

*1 Der Bildsensor misst 43,8 mm × 32,9 mm und hat eine Diagonale von 55 mm. Die Sensorfläche ist circa 1,7-mal größer als die eines Kleinbildsensors.

*2 Im Vergleich zur FUJIFILM GFX100S.

*3 Bei Verwendung des mechanischen Verschlusses.

*4 In Verbindung mit dem FUJINON F63mmF2.8 R WR. Messung gemäß CIPA-Standard entlang der Quer- und Vertikalachse.

*5 AirGlu ist eine Marke und ein eingetragenes Warenzeichen von Atomos. *6 Bei Aufzeichnung mit 16-Bit-RAW.

*7 Verwenden Sie zur Erkennung von Insekten die Einstellung „Vogel“ und zur Erkennung von Drohnen die Einstellung „Flugzeug”.

*8 Apple ProRes ist eine in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc. *9 Bei Verwendung des Modus „F-Log2 D-Bereichspriorität“; nach internen Messungen von FUJIFILM.

*10 Verfügbar im GF/Premista-Modus bei DCI4K/4K und 29.97P/25P/24P/23.98P. Unter Umständen kann ein Rolling-Shutter-Effekt auftreten.

*11 Je nach SSD-Typ gibt es einige Modi und Formate, die nicht aufgezeichnet werden können. Bitte prüfen Sie die Kompatibilitätsliste für SSD.

*12 CFexpress ist eine Marke oder eingetragene Marke der CompactFlash Association,

*13 Auf der Website von FUJIFILM finden Sie eine Liste kompatibler Karten, deren einwandfreie Funktion bestätigt wurde.

*14 IPTC-Metadaten beziehen sich auf Metadaten, die in digitalen Bildern enthalten sind und mit den vom IPTC (International Press Telecommunications Council) festgelegten Standards konform sind.

*15 BISHAMON-TEX ist eine Marke oder eingetragene Marke der FUJIFILM Corporation.

