Zwei Tilt-Shift-Objektive für die GFX Serie – FUJINON GF30mmF5.6 T/S und GF110mmF5.6 T/S Macro

Kleve, 12. September 2023. FUJIFILM erweitert die GFX Serie um zwei Tilt-Shift- Objektive: das FUJINON GF30mmF5.6 T/S und das FUJINON GF110mmF5.6 T/S Macro. Beide GF Objektive erweitern den professionellen Einsatzbereich der spiegellosen GFX Kameras, deren großformatiger Sensor*1 etwa 1,7-mal größer als ein herkömmlicher Kleinbildsensor („Vollformat“) ist.

Das GF30mmF5.6 T/S und das GF110mmF5.6 T/S Macro bieten umfangreiche Möglichkeiten zur Perspektiv- und Fokuskorrektur, wie sie sonst nur bei Fachkameras durchführbar ist. Mit der Tilt-Funktion lässt sich die optische Achse neigen und mit der Shift-Funktion parallel verschieben, um zum Beispiel bei Architekturaufnahmen stürzende Linien zu vermeiden oder bei Produktaufnahmen eine geneigte Schärfeebene zu erreichen. Beide Objektive sind besonders interessant für professionelle Fotografinnen und Fotografen, die ihre fotografischen Ausdrucksmöglichkeiten in der Architektur-, Landschafts- oder Werbefotografie erweitern möchten.

Die neuen Tilt-Shift-Objektive der GFX Serie leuchten einen 85 mm Ø großen Bildkreis aus. Dies erlaubt eine Verschiebung der optischen Achsen um bis zu ±15 mm, wobei sich Shift- und Tilt-Funktion miteinander kombinieren lassen. Die Rotationsfunktion erlaubt das Drehen des Objektivs um seine eigene Achse um bis zu 90 Grad zu jeder Seite. Das optische System lässt sich somit, ohne die hohe Bildqualität des GFXSystems zu mindern, in jede Richtung bewegen. Beide Objektive verfügen über Sensoren, die den Verschiebungs- und Rotationsgrad in Echtzeit an die Kamera übermitteln. Die Informationen lassen sich im Sucher oder auf dem Display anzeigen sowie in den Bildmetadaten speichern, um sie später bei der RAW-Konvertierung*2 verwenden zu können.

Das FUJINON GF30mmF5.6 T/S wird ab Oktober 2023 zu einem Preis von 4.499,- Euro (UVP) und das FUJINON GF110mmF5.6 T/S Macro ab November 2023 zu einem Preis von 3.999,- Euro (UVP) im Handel erhältlich sein.

FUJINON GF30mmF5.6 T/S

Das GF30mmF5.6 T/S ist ein Weitwinkel-Objektiv mit einer Brennweite von 30 mm (äquivalent zu 24 mm KB). Es eignet sich gleichermaßen für die Landschafts- wie auch die Architekturfotografie. Das optische System umfasst 16 Elemente in elf Gruppen, darunter drei asphärische Linsen, zwei ED-Linsen und eine Super-ED- Linse.

Der Aufbau garantiert eine fortschrittliche optische Korrektur von Bildfehlern und ein hohes Auflösungsvermögen. Eine asphärische Frontlinse mit großem Durchmesser und drei ED-Elemente gewährleisten eine makellose Abbildungsleistung. Verzeichnung und Farbquerfehler werden ohne elektronische Hilfsmittel korrigiert. Sphärische Aberrationen, Koma und Bildfeldwölbung werden auf ein Minimum reduziert, sodass auch beim Verschieben der Objektivebene eine hohe Schärfe bis in die Bildecken gegeben ist.

Die von FUJIFILM entwickelte Nano GI-Vergütung sorgt für eine makellose Bildqualität. Sie bewirkt eine leichte Veränderung des Brechungsindex an der Linsenoberfläche und unterdrückt so unerwünschte Reflexionen, die besonders bei Weitwinkelobjektiven häufig störende Blendenflecken oder Geisterbilder hervorrufen.

Der Tilt-Shift-Mechanismus erlaubt ein Verlagern der Schärfeebene (Tilt) um ±8,5° sowie ein Verschieben der Objektivebene (Shift) um ±15 mm.

Die fortschrittliche optische Konstruktion des GF30mmF5.6 T/S ermöglicht eine außergewöhnlich kompakte Bauweise. Obwohl es einen Bildkreis von ca. 85 mm Ø ausleuchtet, ist das Objektiv nur 138,5 mm lang und wiegt nur 1.340 Gramm. Durch die Verwendung eines asphärischen Elements als Frontlinse ergibt sich eine leicht zu handhabende Filtergröße von 105 mm Ø*3, sodass sich etwa in der Landschafts- und Architekturfotografie eine Vielzahl von Filtervorsätzen nutzen lassen.

Das Objektiv wird mit einer speziellen Stativschelle geliefert, die zugleich als Hilfsmittel dient, um leichte Verschiebungen des optischen Zentrums beim Verschwenken der Objektivebene zu korrigieren. So lassen sich Parallaxenfehler bei der Aufnahme vermeiden, um später mehrere Einzelbilder nahtlos zu einer Panorama- oder Multishot-Aufnahme zusammensetzen zu können.

FUJINON GF110mmF5.6 T/S Macro

Das GF110mmF5.6 T/S Macro ist ein mittleres Tele-Objektiv mit einer Brennweite von 110 mm (äquivalent zu 87 mm KB) und einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2. Sein optisches System umfasst elf Elemente in neun Gruppen, darunter eine asphärische Linse zur Korrektur von Koma und Bildfeldwölbung sowie zwei ED- Linsen zur Minimierung von chromatischen Aberrationen. Bereits die Anordnung der optischen Elemente, in deren Zentrum sich die Blendeneinheit befindet, sorgt für eine weitgehende Korrektur von Verzeichnung und Farblängsfehlern. Auch ohne elektronische Hilfsmittel wird eine hohe Bildschärfe vom Zentrum bis in die Ecken des Bildes erreicht.

Das Objektiv erlaubt Nahaufnahmen mit bis zu 0,5-facher Vergrößerung, was einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2 entspricht. Die Kombination aus geringer Nahdistanz und Tilt-Funktion lässt sich etwa in der professionellen Produkt- oder Foodfotografie effektiv als Gestaltungsmittel für aussagestarke Bilder nutzen.

Der Tilt-Shift-Mechanismus erlaubt ein Verlagern der Schärfeebene (Tilt) um ±10° sowie ein Verschieben der Objektivebene (Shift) um ±15 mm.

Das GF110mmF5.6 T/S Macro besitzt ein 72 mm Filtergewinde und ist mit einer Länge von 149 mm sowie einem Gewicht von 1.255 Gramm sehr handlich für ein Tele-Objektiv mit Tilt-Shift-Funktion. Ausschlaggebend für die kompakte Bauweise ist der Fokusmechanismus mit einer beweglich gelagerten vorderen Linsengruppe, die bei der Scharfstellung ausfährt. Besonderes Augenmerk wurde zudem auf die Anordnung der Bedienelemente und ein hochfunktionales Design gelegt, das längeres Arbeiten mit dem Objektiv noch angenehmer macht.

*1 Der Bildsensor misst 43,8 mm × 32,9 mm und hat eine Diagonale von 55 mm. Die Sensorfläche ist ca. 1,7-mal größer als die eines Kleinbildsensors.

*2 Die Funktion kann mit der FUJIFILM GFX100 II und künftigen Kameramodellen verwendet werden. Die FUJIFILM GFX100, FUJIFILM GFX100S, FUJIFILM GFX50S II, FUJIFILM GFX 50S und FUJIFILM GFX 50R sind nach einem Firmware-Update kompatibel, das zu einem späteren Zeitpunkt bereitgestellt wird.

*3 Verwenden Sie den mitgelieferten Adapterring, um einen 105-mm-Filtervorsatz zu verwenden.

FUJINON GF30mmF5.6 T/S

UVP: 4.499,- Euro (UVP) Verfügbar: ab Oktober 2023 Farbe: Schwarz

FUJINON GF110mmF5.6 T/S Macro

UVP: 3.999,- Euro (UVP) Verfügbar: ab November 2023 Farbe: Schwarz

