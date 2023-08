Berlin, 29. August 2023. Sony hat heute zwei neue Modelle für seine Alpha 7C-Serie mit kompakten Vollformat-Wechselobjektivkameras angekündigt: Die Alpha 7C II und die Alpha 7C R.

Die Alpha 7C II ist mit einem Vollformat-Bildsensor mit 33,0 Megapixeln ausgestattet und vereint die neuesten Funktionen und Leistungsmerkmale für Fotos und Videos in einem kompakten, leichten Gehäuse (B x H x T ca. 12 x 7 x 6 Zentimeter, Gewicht ca. 513 Gramm). Die Kamera ist die zweite Generation der beliebten Alpha 7C, die mit ihrer Kombination aus Leistung, Funktionalität und Kompaktheit ein breites Spektrum von Aufnahmeszenarien abdeckt, so etwa Reise- und Straßenfotografie.

Die Alpha 7C R ist eine kompakte neue Vollformat-Wechselobjektivkamera, die dank ihres Vollformat-Bildsensors mit ca. 61,0 effektiven Megapixeln mit einer hervorragenden Auflösung und feinsten Farbabstufungen punktet. Der Sensor ist der gleiche wie bei der Alpha 7R V, hier jedoch in ein kompaktes und leichtes Gehäuse integriert (Größe und Gewicht ähnlich wie bei der Alpha 7C II[ii], ca. 513 Gramm). Neben schnellen Schnappschüssen im Alltag lassen sich mit der Alpha 7C R hochwertige Bilder in den verschiedensten Situationen aufnehmen. So eignet sich die Alpha 7C R dank der Verbindung aus extrem hoher Auflösung, Mobilität und leichtem Gewicht beispielsweise hervorragend für Porträt-, Tier- und Landschaftsaufnahmen.

Beide Modelle sind mit der gleichen KI-Verarbeitungseinheit sowie dem BIONZ XR Prozessor ausgestattet, die auch in neuen Wechselobjektivkameras von Sony wie der Alpha 7R V und der Alpha 6700 zum Einsatz kommen. Die Echtzeit-AF-Erkennung ist in der Lage, eine breite Palette von Motiven mit hoher Genauigkeit zu erkennen, und die integrierte 5-Achsen-Bildstabilisierung ermöglicht beim Fotografieren eine Stabilisierung in sieben Stufen. Bei Videoaufnahmen unterstützen beide Modelle 10-Bit-4:2:2-Aufzeichnung mit bis zu 4K 60p[iii], und beide bieten auch das hochgeschätzte S-Cinetone von Sony für einen ausdrucksstarken, kinoreifen Look. Darüber hinaus verfügen die neuen Kameras über eine integrierte Bildstabilisierung mit Active-Modus, KI-basiertes Auto-Framing, eine digitale Audioschnittstelle, Raw-Aufnahmen mit 16 bit und weiteren Merkmalen, die hochwertige Videoaufnahmen ermöglichen.

„Sony legt laufend nach, um den Anforderungen von Content-Ersteller*innen noch besser gerecht zu werden. Mit der Einführung der Alpha 7C II und der Alpha 7C R geben wir Fotograf*innen wie auch Videofilmer*innen spiegellose Wechselobjektivkameras an die Hand, mit denen sie Aufnahmen in hervorragender Qualität erzielen können“, so Yann Salmon-Legagneur, Head of Imaging Products & Solutions Marketing, Sony Europe.

Da Kreative ihre Aufnahmen vermehrt in sozialen Netzwerken teilen, suchen sie heute immer öfter nach spiegellosen Wechselobjektivkameras, die eine kompakte Bauweise mit hoher Abbildungsleistung vereinen. Mit der Einführung der Alpha 7C II und der Alpha 7C R, die beide hohe Mobilität und Bildqualität bei einem handlichen Format bieten, reagiert Sony auf den Wunsch von Kreativen, ein großes Ausdrucksspektrum realisieren zu können.

Hauptmerkmale der Alpha 7C II

Ausgestattet mit einem rückwärtig belichteten Exmor R CMOS-Vollformatsensor mit ca. 33,0 Megapixeln und dem neuesten BIONZ XR Bildprozessor für eine hohe Bildqualität. Dank dieser Merkmale können die Benutzer*innen leicht hochwertige Fotos und Videos bei vielerlei Gelegenheiten aufnehmen, zum Beispiel in Alltagssituationen oder auf Reisen.

Im Vergleich zur Alpha 7 IV (ca. 13 x 9,6 x 8,1 Zentimeter, ca. 698 Gramm) ist die Alpha 7C II rund 22 Prozent leichter und hat rund 45 Prozent weniger Volumen.

Der Standard-ISO-Bereich reicht von 100 bis 51200 für Fotos und Filme (erweiterbar auf ISO 50 bis 204800 bei Fotos), was rauschfreie Aufnahmen mit hoher Empfindlichkeit ermöglicht.

Hauptmerkmale der Alpha 7C R

Ausgestattet mit einem rückwärtig belichteten Exmor R CMOS-Vollformatsensor mit ca. 61,0 Megapixeln und dem neuesten BIONZ XR Bildprozessor für hochauflösende, gestochen scharfe Aufnahmen.

Im Vergleich zur Alpha 7R V (ca. 13 x 9,9 x 8 Zentimeter, rund 725 Gramm) ist die Alpha 7C R rund 29 Prozent leichter und hat rund 53 Prozent weniger Volumen.

Der Standard-ISO-Bereich reicht von 100 bis 32000 für Fotos wie auch Videos (erweiterbar auf ISO 50 bis 102400 bei Fotos).

Zusätzlich zur integrierten optischen 5-Achsen-Bildstabilisierung mit 7,0 Stufen[iv] bietet die Kamera eine Kompensierung bis auf die Einzelpixelebene, um selbst leichte Unschärfen zu erkennen und zu korrigieren.

Die Pixel-Shift-Multi-Aufnahme-Funktion nimmt mehrere Bilder auf, die dann am Computer zu einem hervorragend aufgelösten Bild zusammengesetzt werden.

Im Lieferumfang der Alpha 7C R[v] ist eine Grifferweiterung GP-X2 enthalten, der auch bei längeren Aufnahmen oder Verwendung eines Teleobjektivs für Komfort und Stabilität sorgt.

Gemeinsame Merkmale der Alpha 7C II und Alpha 7C R

1. Kompakt und hochmobil

Beide Modelle sind leicht bedienbar und tragbar. Sie sind kompakt gebaut, mit Abmessungen von ca. 12,4 x 7 x 6,4 Zentimeter (B x H x T) und einem Gewicht von rund 513 Gramm[ii]. Werden die Kameras mit dem heute angekündigten Weitwinkel-Zoomobjektiv G Master FE 16-35mm F2.8 GM II verwendet, profitieren die Benutzer*innen von einer Lichtstärke von F2,8 im gesamten Zoombereich und der einzigartigen Ausdruckskraft und Autofokusgeschwindigkeit der G Master Objektive. Beide Kameras lassen sich mit den mehr als 70 Objektiven aus der umfangreichen E-Mount-Serie von Sony kombinieren, um die Vielzahl von Ausdrucksmöglichkeiten auszuschöpfen, die Vollformatsensoren sowohl beim Fotografieren als auch Filmen eröffnen.

2. AF mit verbesserter Motiverkennung dank integrierter KI-Verarbeitungseinheit

Unterstützt von der gleichen KI-Verarbeitungseinheit wie bei der Alpha 7R V, arbeitet die Echtzeit-AF-Erkennung mit hoher Genauigkeit. So werden beispielsweise Personen dank einer Technologie zur Einordnung menschlicher Posen selbst dann präzise erfasst und nachverfolgt, wenn sie eine Haltung einnehmen, die die Erkennung erschwert, oder wenn das Gesicht verdeckt ist. Außerdem erkennen die neuen Modelle neben Menschen und Tieren – wie bisher bei der Alpha 7C Serie –mit der gleichen hohen Genauigkeit jetzt auch Vögel, Insekten, Autos, Züge und Flugzeuge.

3. Noch stärkere Leistung bei Videoaufnahmen

Die Alpha 7C II und die Alpha 7C R erfassen hochauflösende, detaillierte Videodaten, die 7K bzw. 6K entsprechen, und geben hochwertige 4K-Videos aus. Dank S-Log3 mit einem weiten Belichtungsspielraum von 14+ Stufen[vi] werden selbst kontrastreiche Szenen mit feinen Abstufungen und geringer Über- und Unterbelichtung eingefangen. Im Log-Aufnahmemodus können die Benutzer*innen auch eine importierte LUT auf dem Kameramonitor anzeigen lassen, um das endgültige Ergebnis schon während der Aufnahme zu prüfen. Beide neuen Modelle bieten auch das einzigartige S-Cinetone von Sony, mit dem sich ohne Nachbearbeitung direkt in der Kamera ein kinoähnlicher Look erzeugen lässt. S-Cinetone basiert auf der Technologie der Cinema Line Kameras von Sony und liefert natürliche mittlere Töne, die für eine gesund aussehende Hautfarbe unerlässlich sind, um filmreife Bilder zu erzielen. Darüber hinaus verfügt die Kamera über die Funktion Creative Look, mit der die Stimmung von Videos und Fotos mühelos verändert werden kann.

4) Benutzerfreundlichkeit und Konnektivität

Beide Kameras haben einen LCD-Monitor mit verstellbarem Winkel und Touch-Funktionen. Die intuitive Bedienung über das neu gestaltete Touch-Menü gewährleistet komfortables Aufnehmen. Neben dem vorderen Einstellrad, dem die Benutzer*innen häufig verwendete Funktionen zuweisen können, sorgen Merkmale wie ein Foto-/Video-/S&Q-Drehrad und ein hochauflösender XGA-Sucher für leichte Bedienbarkeit. Die optische 5-Achsen-Bildstabilisierung mit 7,0 Stufen[iv] ermöglicht eine stabile Kameraführung.

Und auch für gute Konnektivität ist gesorgt: Die Kameras sind jetzt mit der Smartphone-Anwendung Creators’ App[vii] kompatibel, die es ermöglicht, aufgenommene Videos und Fotos spielend leicht auf einen Cloud-Dienst hochzuladen, die Kamera aus der Ferne zu bedienen und Bilder von der Kamera auf Mobilgeräte zu übertragen.

5) Nach umweltfreundlichen Prinzipien entwickelt

In den letzten 11 Jahren hat Sony bei seinen Digitalkameras und digitalen Videokameras durch Verwendung von Recycling-Kunststoff rund 395 Tonnen[viii] neuen Kunststoff eingespart. Für die Kameragehäuse verwendet Sony recycelte Materialien wie etwa SORPLAS[ix], um ohne Einbußen bei der Funktionalität die Umweltbelastung zu verringern. Die neuen Kameras sind nicht nur mit der Bildschirmlesefunktion von Sony[x]ausgestattet, die durch Vorlesen der Menüs und Texte der Video-Wiedergabebildschirme die Bedienung erleichtert, sondern verfügen auch über eine neue Funktion zur Vergrößerung des Menüs. Damit bieten sie einer Vielzahl von Kreativschaffenden optimale Unterstützung.

Choice of Creators Kampagne

The Choice of Creators – das ist der Titel der neuen Kamera- und Smartphone-Kampagne von Sony in Deutschland, die Anfang September 2023 startet.

Im Zentrum der Kampagne stehen Kreative, die ihre Videoinhalte für verschiedenste Einsatzzwecke produzieren und denen Sony unterschiedliche Produktlösungen anbietet: Von kompakten und mobilen Smartphones der Xperia-Reihe, über die Vlogging-Modelle der ZV-Serie und Alpha Vollformatkameras, bis hin zu den Profi-Kameras Cinema Line von Sony. Egal welche kreative Idee umgesetzt werden soll: Sony ist die richtige Wahl für alle Content Creator.

Auf der Website www.sony.de/electronics/choiceofcreators finden Interessierte das jeweils passende Modell für ihren Einsatzzweck. Sei es die FX30 für junge Filmemacher*innen, oder eine ZV-1 II Vlog-Kamera zur Erstellung professioneller Vlogs.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Alpha 7C II von Sony: 2.399 Euro

Alpha 7C II mit Objektiv SEL2860 im Kit von Sony: 2.699 Euro

Verfügbarkeit ab September 2023

Alpha 7C R von Sony: 3.699 Euro

Verfügbarkeit ab Oktober 2023

Angebot zur Markteinführung:

Zum Marktstart der neuen Alpha 7C II und der neuen Alpha 7C R wird es zusätzlich ein zeitlich begrenztes Vorbestellangebot für beide Kameras geben:

Beim Kauf einer Alpha 7C II oder Alpha 7C R in Verbindung mit einem der folgenden Objektive können Käufer*innen 300 Euro sparen: SELP1635G, SEL2070G, SEL70200G2, SEL200600G und SEL50F14GM.

Dieses Angebot gilt kumulativ für bis zu maximal fünf verschiedene Objektive aus der Liste. Das Angebot ist für alle bis zum 30.09.2023 zusammen gekauften Kameras und Objektive gültig.