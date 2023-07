Sony präsentiert seine hochentwickeltste APS-C-Kamera – die Alpha 6700

12. Juli 2023

Hochpräzise, KI-gestützte Motiverkennung und modernste Foto- und Videofunktionen erstmals in einer kompakten APS-C-Kamera machen die Alpha 6700 aus. Zusätzlich stellt Sony das vielseitige, kompakte Shotgun-Mikrofon ECM-M1 vor.

Sony hat heute die Einführung seiner neuesten spiegellosen APS-C-Kamera Alpha 6700 angekündigt. Das neue Modell vereint die hochmodernen Bild- und Videofunktionen der neuesten Vollformatkameras aus der Alpha Serie und der Cinema Line mit dem kompakten, leichten Design der Alpha 6000 Serie. Dies macht die Alpha 6700 zur bislang hochentwickeltsten spiegellosen APS-C-Kamera von Sony.

Die Alpha 6700 verfügt über einen rückwärtig belichteten Exmor R CMOS APS-C- Bildsensor mit 26,0 effektiven Megapixeln und den hochmodernen, außergewöhnlich schnellen und leistungsstarken BIONZ XR Bildprozessor von Sony. Diese Kombination sorgt für eine außergewöhnliche Bildqualität bei einem kompakten, leichten Design.

Die Kamera unterstützt hochauflösende 4K-Videoaufnahmen mit bis zu 120 BpS und bietet einen großen Belichtungsspielraum mit 14+ Blendenstufen, der detailreiche Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet. Das S-Cinetone Bildprofil, das auch bei den professionellen Cinema Line-Kameras von Sony zum Einsatz kommt, ermöglicht hochwertige Bilder in Kinooptik, die keine Farbkorrekturen erfordern, und stellt Hauttöne beeindruckend realistisch dar.

Zeitgleich kündigt Sony auch das Shotgun-Mikrofon ECM-M1 für Videofilmer*innen und Vlogger*innen an, das mit acht Tonaufnahme-Modi, darunter Stereo, hochwertige Audioaufnahmen erlaubt.

„Mit der Einführung der Alpha 6700 verfolgen wir weiter unser Ziel, Kreativschaffenden auf jedem Niveau hochmoderne Tools an die Hand zu geben, mit denen sie ihre Arbeit laufend weiterentwickeln können“, so Yann Salmon Legagneur, Director Product Marketing, Imaging Solutions, Sony Europe. „Unsere Vision ist keine statische: Sony wird seine APS-C-Produktpalette weiter ausbauen, um Kreative in den verschiedensten Bereichen zu unterstützen und ihren Anforderungen gerecht zu werden.“

Hochpräzise, KI-gestützte Motiverkennung

Der neueste rückwärtig belichtete Exmor R CMOS APS-C-Bildsensor bietet eine Auflösung von ca. 26,0 effektiven Megapixeln und sorgt gemeinsam mit dem hochentwickelten BIONZ XR Bildprozessor für eine außergewöhnliche Bildqualität. Der Standard-ISO-Bereich von 100 bis 32000 bei Fotos wie auch Filmen ermöglicht Aufnahmen mit hoher Empfindlichkeit und geringem Bildrauschen. Dank einer verbesserten Farbwiedergabe werden Motive wie Menschen oder Pflanzen in authentischen Farbtönen dargestellt, und die Funktion „Kreativer Look“ eröffnet einzigartige visuelle Ausdrucksmöglichkeiten.

Die KI-Verarbeitungseinheit, die von der α7R V übernommen wurde, bildet die Grundlage für einen hochpräzisen Autofokus (AF) mit Echtzeit-Erkennung. Neben Menschen und Tieren wie bei der α6000 Serie erkennt die neue Kamera weitere Motive wie Vögel, Insekten, Autos/Züge und Flugzeuge mit hoher Genauigkeit und unterstützt damit eine Vielzahl kreativer Ideen. In Kombination mit dem heute vorgestellten Objektiv VX8036[iii]erreicht die Kamera einen Brennweitenbereich von 105-300 mm (35-mm-Äquivalent). So können die Vorteile eines Tele-Zooms für hochwertige Aufnahmen genutzt werden. Darüber hinaus ist die CX8950 auch mit dem breiten Sortiment weiterer E-Mount-Objektive kompatibel.

Herausragende Videoaufnahmen, einschließlich 4K 120p

Die Alpha 6700 erfasst mehr Daten als für 4K erforderlich sind – entsprechend 6K – und kann dadurch überragende 4K-Videos ausgeben, einschließlich Unterstützung für 4K-Aufnahmen mit einer hohen Bildrate von 120 BpS. Die S-Log3 Gammakurve mit 14+ Stufenii erlaubt eine exzellente Farbkorrektur. Darüber hinaus verfügt die Alpha 6700 über S-Cinetone und ermöglicht eine beeindruckende Darstellung von Hauttönen und Hervorhebung von Motiven – Funktionalitäten, die im Zuge der Entwicklung der Cinema Line laufend verfeinert wurden. Die KI-basierte Auto-Framing-Funktion kann Motive nahtlos verfolgen und damit manuelle Kamerabewegungen unnötig machen. Der integrierte Multi-Interface (MI)-Zubehörschuh ist mit digitalen Audioschnittstellen kompatibel. In Verbindung mit dem neuen Shotgun-Mikrofon ECM-M1 ermöglicht er die direkte Übertragung digitaler Audiosignale und damit hochwertige, unverfälschte Tonaufnahmen.

Hervorragende Mobilität, Bedienbarkeit und Konnektivität bei kompakter und leichter Bauweise

Dank ihres kompakten Designs (ca. 12×7×8 Zentimeter, ca. 493 Gramm) ist die Alpha 6700 ausgesprochen mobil. Sie ist mit einem benutzerfreundlichen, berührungsgesteuerten LCD-Monitor mit verstellbarem Winkel ausgestattet; das moderne Touch-Menü erlaubt eine mühelose Bedienung. Auch ein individuell anpassbares vorderes Einstellrad sowie ein Umschaltrad für Fotos, Filme und S&Q-Modi sind vorhanden. Die Kamera verfügt über ein internes optisches 5-Achsen-Bildstabilisierungssystem, das beim Fotografieren um bis zu 5,0 Blendenstufen längere Belichtungszeiten erlaubt. Die elektronische Bildstabilisierung im Active Modus gewährleistet stabile Videoaufnahmen.

In puncto Konnektivität unterstützt die neue Kamera die Creators’ App für nahtloses Hochladen von Videos und Fotos auf Cloud-Dienste. Zudem plant Sony, im Juli 2023 eine neue Version seines Camera Remote SDKs zu veröffentlichen, das die Bedienung der Kamera und Anpassung der Einstellungen aus der Ferne ermöglicht.

Umweltschutz und Barrierefreiheit

In den letzten 10 Jahren hat Sony bei seinen Digitalkameras und digitalen Videokameras durch die Verwendung von Recycling-Kunststoff rund 379 Tonnen neu produzierten Kunststoff eingespart. Für das Kameragehäuse der Alpha 6700 verwendet Sony recycelte Materialien wie SORPLAS, um ohne Einbußen bei der Funktionalität die Umweltbelastung zu verringern. Die Kamera verfügt auch über eine Bildschirmlesefunktion, die die Menüs und die Texte der Video-Wiedergabebildschirme laut vorliest, um die Bedienung zu erleichtern und eine Vielzahl von Kreativschaffenden optimal zu unterstützen.

Shotgun-Mikrofon ECM-M1

Das ECM-M1 ist das weltweit erste Shotgun-Mikrofon mit acht über ein Einstellrad auswählbaren Audio-Aufnahmemodi. Es verfügt über vier Mikrofonkapseln, hochentwickelte Beamforming-Technologie und eine fortschrittliche digitale Signalverarbeitung. Zu den auswählbaren Aufnahme-Modi zählt auch ein Stereo-Modus. Im ultradirektionalen Modus erfasst das Mikrofon Schall, der direkt von vorne (innerhalb eines 30-Grad-Winkels) auftrifft, und unterdrückt gleichzeitig wirksam andere Geräusche, dynamisch angepasst an die jeweilige Umgebung. Dieser Modus eignet sich ideal für Interviews und Selfie-Aufnahmen, bei denen sich die Person, deren Stimme aufgezeichnet wird, immer vor dem Mikrofon befindet.

Über den neu hinzugefügten Moduswahlschalter mit Verriegelungsmechanismus kann leicht und zuverlässig zwischen den verschiedenen Modi für die Tonerfassung gewechselt werden. Zu den Geräuschunterdrückungsfunktionen des ECM-M1 zählen ein Noise-Cut-Filter, der Hintergrundgeräusche reduziert, und ein Low-Cut-Filter zur Minimierung von Vibrationen und Geräuschen mit niedriger Frequenz. Mithilfe der digitalen Signalverarbeitung maximieren diese Filter die Audioqualität beim Aufnehmen, was den Aufwand bei der Nachbearbeitung erheblich verringert. Das Mikrofon unterstützt auch 4-Kanal-Tonaufnahmen (nur mit kompatiblen Kameras): Dabei wird auf den Kanälen 3 und 4 eine Sicherheitsaufnahme im omnidirektionalen Modus erstellt, während Kanal 1 und 2 mit der gewählten Richtcharakteristik aufzeichnen. Durch seine kompakte und leichte Bauweise erhöht das ECM-M1 die Mobilität, sodass Kreative in den verschiedensten Situationen hochwertige Tonaufnahmen realisieren können. Das Mikrofon wird einfach in den Multi-Interface-Zubehörschuh einer kompatiblen Kamera eingesteckt, um eine direkte Strom- und Audioverbindung herzustellen – zusätzliche Kabel oder Batterien sind nicht erforderlich. Wenn das Mikrofon über den Multi-Interface-Schuh einer kompatiblen Kamera angeschlossen wird, die über eine integrierte digitale Audioschnittstelle verfügt, wird das Audiosignal in digitaler Form direkt an die Kamera übertragen, sodass keine Qualitätsverluste auftreten können. Zudem ermöglicht ein benutzerfreundlicher Schalter die Verwendung einer Vielzahl von Kameras, die über eine analoge Schnittstelle verfügen.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Alpha 6700 von Sony: 1699,00 Euro

Alpha 6700 Kit mit SELP1650 Objektiv von Sony: 1799,00 Euro

Alpha 6700 Kit mit SEL18135 Objektiv von Sony: 2099,00 Euro

Shotgun-Mikrofon ECM-M1 von Sony: 399,00 Euro

Verfügbarkeit: ab Ende Juli 2023 bei ausgewählten Sony Vertragshändlern