Skylum kündigt heute mit „Panorama Stitching“ eine weitere Erweiterung für Luminar Neo an. Mit ihr lassen sich Einzelfotos zu einem breiten Panoramabild zusammensetzen. Dabei bietet die Panorama-Erweiterung einige Sonderfunktionen: so kann sie auch HDR-Reihen zum Panorama zusammensetzen oder Panoramabilder aus einem Videoschwenk extrahieren. Zudem lassen sich mit „Panorama Stitching“ Objekte in Bewegung aus einem Video retuschieren. Die Panorama-Erweiterung für Luminar Neo erscheint am 20. Juli, sie kann ab sofort zum vergünstigten Sonderpreis vorbestellt werden.

Mit der jetzt vorgestellten Erweiterung „Panorama Stitching“ bekommt Luminar Neo die Fähigkeit, Einzelbilder zu einem Breitwandbild zusammenzunähen. Die neue Erweiterung akzeptiert JEPG- und Raw-Dateien und bietet diverse Projektionsarten. Mit „Panorama Stitching“ ist es zudem möglich, aus Belichtungsreihen HDR-Bilder zu generieren und in einem Schritt zum Panoramabild zusammenzusetzen.

Nahezu einzigartig dürfte die Fähigkeit von „Panorama Stitching“ sein, Einzelbilder aus einem Video-Stream automatisch zu einem Panorama zusammenzusetzen. Dabei erlaubt es die Erweiterung für Luminar Neo, Objekte in Bewegung ganz oder teilweise zu extrahieren – so entstehen interessante Bewegungsstudien innerhalb eines Panoramabilds.

Die Erweiterung „Panorama Stitching“ kann ab sofort zum Sonderpreis von 39 Euro statt 49 Euro vorbestellt werden. Sie erscheint am 20 Juli, dann endet auch der Vorbesteller-Rabatt. Abonnenten von Luminar Neo erhalten die Erweiterung gratis.