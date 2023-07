JOBO artisan PLATINUM printer Mark II – made in Germany!

JOBO stellt mit dem JOBO artisan Platinum Printer – Mark Ii, die zweite Generation des UV-Printers vor. Jetzt made in Germany. Zeitgleich bietet JOBO nun ein umfangreiches Platinum-Palladium Kit an, das dem Kunden alle Chemikalien und Werkzeuge an die Hand gibt, um mit dem Edeldruck direkt durchzustarten. Damit die edlen und damit teuren Chemikalien möglichst schnell zielgerichtet eingesetzt werden, hat JOBO auch eine praktische Broschüre zusammengestellt, die mit zahlreichen Veranschaulichungen zu einem erfolgreichen Start verhelfen kann.

Immer wieder sind Photographen auf der Suche nicht nur nach dem besonderen Bild, sondern nach der besonderen Bildpräsentation. Ein echtes Photo muss mit Licht gezeichnet werden, erst dann ist es im wörtlichen Sinn ein echtes Photo und nicht nur eine digitale Transformation. Einen ganz besonderen Ausdruck findet die Photographie in den sogenannten Edeldruckverfahren, von denen das Platinumprint sicher das prominenteste Beispiel ist. Ein Platinumprint hat eine Haltbarkeit von über 1000 Jahren. Mit jedem Photo, das mit Licht statt mit Tinte „gedruckt“ ist, entsteht ein Unikat. Mit dem Platinum Printer von JOBO artisan lassen sich natürlich auch alle anderen Edeldruckverfahren bewerkstelligen, die eine UV-Belichtung erfordern.

Auch der neue JOBO artisan PLATINUM printer ist groß genug, um Kontaktrahmen aufzunehmen, die ein Außenmaß von 65 x 86 cm aufweisen, so dass Prints bis zu einer Größe von 50×60 cm gut realisiert werden können. Das Gerät verfügt über eine kugelgelagerte Schublade, die ein bequemes Be- und Entladen ermöglicht. Der eingebaute Timer erlaubt eine exakte Belichtung. Der Spektralbereich der gleichmäßigen UV-Belichtung ist nun noch enger gefasst als beim Vorgänger: Die 110 LEDs haben eine Wellenlänge von 390 bis 410 nm. Im Gegensatz zu Leuchtstoffröhren verbrauchen LEDs nicht nur 80% weniger Strom, sondern brauchen vor allem keine Aufwärmzeit, um die volle und gleichmäßige Leuchtkraft zu entfalten. LEDs erzeugen also unübertroffen zuverlässige Belichtungszeiten. Ganz im JOBO-Look präsentieren sich die 2 praktischen Einstellknöpfe, mit denen sich das Gerät intuitiv und zielsicher einstellen und bedienen lässt.

Das robuste Stahlgehäuse des JOBO artisan PLATINUM printers hat Außenmaße von 78 x 70 x 29,5 cm (B x T x H) und wiegt knapp 30 kg. Dank der LED-Technik liegt der Stromverbrauch bei 150 W. Der JOBO artisan Platinum Printer Mark II ist ab sofort weltweit verfügbar und liegt bei 1890 EUR inklusive MWSt.

In Zusammenarbeit mit dem Profi-Photographen Detelef Grosspietsch, der über jahrzehntelange Erfahrung im Platinum Printing verfügt, hat JOBO überdies eine sehr hilfreiche Broschüre erstellt, mit dessen Hilfe der geneigte Nutzer schnell lernen kann, das Maximum aus dem Platinum Print Verfahren herauszuholen – egal ob auf rein analogem Weg oder via digitalem Internegativ. Des weiteren hat JOBO ein Platinum-Palladium Kit zusammengestellt, das nicht nur alle nötigen Chemikalien aus dem Hause ILFORD Japan umfasst, sondern zusätzlich auch eine Mikro-Pipette zum Abmischen derselbigen, einen Pinsel, De-Ionisiertes Wasser und eine Petri-Schale. Das Kit inkludiert feinstes Büttenpapier von Arches und Digitalfilm für 12 Bilder im Format 28x 38 cm zu einem Vorteilspreis von 599 EUR. Ein kleines Grau-Keil Test Kit für 59 EUR rundet das Angebot ab. Damit lässt sich die handwerkliche Qualität des technisch machbaren stets kontrollieren bzw. anfangs „kalibrieren“.

„Grau ist alle Theorie“ heißt es. Deshalb bietet JOBO artisan geschätzte Workshops und Einzel-Coachings rund um das Thema Platinum-Printing mit Detlef Grosspietsch an.