Ein Wochenende im Zeichen der Fotografie: Die Leica Welt lädt am 4. und 5. August zu den „Experience Days“ in den Leitz-Park Wetzlar ein.

Wetzlar, 11. Juli 2023 Mit den diesjährigen „Experience Days“ lädt der Leitz-Park in Wetzlar Fotografiebegeisterte erneut dazu ein, ein Wochenende im Zeichen der Fotografie zu verbringen. Am 4. und 5. August können sich Besucher*innen auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: mit der Ausstellungseröffnung „Meine Wildnis“ von Norbert Rosing, spannenden Vorträgen und einem besonderen Hotel-Angebot.

Die Experience Days starten am Freitag (4. August) um 16 Uhr mit einer Tour durch die Leica Welt. Im Anschluss an die Tour widmet sich zunächst Leica Akademie Referent Olaf Wolf ausgewählten Fotografie-Themen und um 18.30 Uhr präsentiert der für seine außergewöhnlichen Landschafts- und Tieraufnahmen bekannte Fotograf Norbert Rosing einige Highlights der wichtigsten Stationen seines Lebenswerks – von den Regenwäldern Kubas bis in die Arktis. Beide Vorträge finden im Leica Fotostudio statt. Zum Abschluss des ersten Tages stehen die Leica Experten, darunter auch Peter Karbe, Managing Expert Optics bei der Leica Camera AG, und die beiden Referenten bei einem exklusiven Meet & Greet im Leica Store für Fragen zur Verfügung.

Am Samstag (5. August) gibt es für die Besucher und Besucherinnen erneut die Gelegenheit, um 9.30 Uhr an einer Tour durch die Leica Welt teilzunehmen. Zur Abrundung des Wochenendes findet um 11 Uhr die Vernissage der Ausstellung „Meine Wildnis“ statt. Fotograf Norbert Rosing hat eine große Jugendliebe wiederentdeckt: die Schwarz-Weiß-Fotografie. Mit dem Blick und dem Gefühl für besondere Stimmungen sowie der Leica M Monochrom im Gepäck, hat er Augenblicke in der Natur gesucht, gesehen und großartig in Szene gesetzt. Ausgewählte Aufnahmen werden im besonderen Ambiente des Leitz-Park Waldes präsentiert. Durch den Verzicht auf Farbe, abstrahiert Rosing die wilde Schönheit von Wasser, Wald und Felsen und lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf Strukturen. Der Kontrast von Licht und Schatten ebenso wie der gekonnte Einsatz gestaltender Elemente fesseln die Aufmerksamkeit des Betrachters. Seine Bilder zeigen die mystische Schönheit von Felsen und Wald, Wasser und Eis. Es sind Bilder geheimnisvoller Orte, die Sehnsüchte wecken und in denen Sagen und Märchen lebendig werden.

Für 29,- Euro können Interessierte am kompletten Programm der beiden Tage teilnehmen und erhalten zudem freien Eintritt in das Ernst Leitz Museum.

Exklusiv für die Experience Days bietet das Vienna House by Wyndham Ernst Leitz Wetzlar im Leitz-Park ein Sonderangebot für alle, die an diesem Wochenende über Nacht bleiben wollen. Zum Doppelzimmer-Preis von 88,- Euro schlafen Gäste in einem der Superior Zimmer (77,- Euro in der Einzelbelegung) und können vor dem Programm am nächsten Tag ein reichhaltiges Frühstück genießen. Auch die Nutzung des Sauna- und Fitnessbereichs sind gratis.

Weitere Informationen zur Teilnahme an den Experience Days unter LEICA WELT | LEICA WELT (leica-welt.com)