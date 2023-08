TAMRON kündigt die Markteinführung des 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Modell A058) für Kameras mit Nikon-Z-Bajonett an

Weltweit erstes (1) Zoom-Objektiv mit Lichtstärke F/2 für spiegellose Systemkameras

Köln, 24. August 2023 – Der japanische Objektivhersteller TAMRON, führend in der Herstellung von hochwertigen optischen Produkten, kündigt für den 21. September 2023 die Markteinführung des lichtstarken Telezoom-Objektivs 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Modell A058) für spiegellose Vollformatkameras mit Nikon-Z-Bajonett an.

Das 35-150mm F/2-2.8 deckt den häufig genutzten Brennweitenbereich vom klassischen Weitwinkel bis zum längeren Tele ab und ist die ideale Wahl sowohl für die Reise- als auch für die Porträtfotografie. Es ist das erste (1) Zoom-Objektiv mit Lichtstärke F/2 für Kameras mit Nikon-Z- Bajonett. Während sich die 35-mm-Brennweite besonders für Aufnahmen von weiten Panoramen und großen Gebäuden eignet, lassen sich mit dem 150-mm-Tele auch dynamische Nahaufnahmen anfertigen. Mit seiner hohen Abbildungsleistung und den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist dieses lichtstarke Objektiv perfekt, um etwa die vielfältigen Eindrücke einer besonderen Reise in hochqualitativen Bildern festzuhalten.

Der VXD-Autofokus (Voice-coil eXtreme-torque Drive) mit Linearmotor gewährleistet eine außergewöhnlich schnelle und präzise Fokussierung. Das fortschrittliche ergonomische Design des Gehäuses ist auf eine optimale Handhabung des Objektivs ausgerichtet.

Da der am häufigsten genutzte Brennweitenbereich – von der Weitwinkel- über die Standard- und mittlere Tele- bis zur Telebrennweite – hier in einem Objektiv vereint ist, kann auf einen Wechsel der Optik verzichtet werden. Das 35-150mm F/2-2.8 eignet sich besonders auch für Porträtaufnahmen, bei denen unterschiedliche Perspektiven und Bildausschnitte gefragt sind. Die Vielzahl an verfügbaren Brennweiten ermöglicht es der Fotografin oder dem Fotografen, spontan auf das subtile Mienenspiel oder charakteristische Gesten der dargestellten Person zu reagieren.

Produkt-Highlights

Weltweit erstes1 Zoom-Objektiv mit Lichtstärke F/2-2.8

Das 35-150mm F/2-2.8 bietet bei Anfangsbrennweite 35 mm eine Lichtstärke von F/2 und damit eine größere Blendenöffnung als herkömmliche lichtstarke Zoom-Objektive, deren maximale Öffnung F/2.8 beträgt. Im Weitwinkelbereich ermöglicht das 35-150mm F/2-2.8 demnach einen stärker ausgeprägten, attraktiveren Bokeh-Effekt. Die hohe Lichtstärke von F/2 erlaubt zudem die Wahl von kürzeren Verschlusszeiten und niedrigen ISO-Einstellungen, um Verwacklungsunschärfe und Bildrauschen vorzubeugen.

Vielseitiger Brennweitenbereich vom 35-mm-Weitwinkel bis zum 150-mm-Tele

Der universelle Zoombereich des 35-150mm F/2-2.8 ist ideal für die Reise- und Porträtfotografie. Der Bereich zwischen 35 mm und 50 mm eignet sich besonders für Landschafts- und Streetfotografie, während 85 mm als leichte Telebrennweite optimal für Porträts und Nahaufnahmen ist. Mit 150 mm lassen sich auch ferne Objekte groß ins Bild holen. Der komfortable Zoomring ermöglicht einen schnellen Brennweitenwechsel zwischen Weitwinkel und Tele, ohne die Kamera vom Auge nehmen oder die Aufnahme unterbrechen zu müssen.

Herausragende Abbildungsleistung über den gesamten Zoombereich

Der optische Aufbau des 35-150mm F/2-2.8 beinhaltet vier LD- (Low Dispersion) und drei GM- Linsenelemente (Glass Molded Aspherical), die über den gesamten Brennweitenbereich eine exzellente Bildqualität garantieren. Auch in Verbindung mit ultrahochauflösenden Kamerasensoren wird eine konstant hohe Abbildungsleistung vom optischen Zentrum bis hin zum Bildrand erzielt. Hinzu kommt ein harmonischer Bokeh-Effekt, wie er nur mit sehr großen Blendenöffnungen erreicht werden kann. Der universelle Brennweitenbereich ermöglicht eine große Bandbreite kreativer Ausdrucksmöglichkeiten und vereint sechs klassische Festbrennweiten in einem Objektiv – 35 mm, 50 mm (Normal- oder Standardbrennweite), 85 mm (mittleres Tele, „Porträtobjektiv“), 100 mm,135 mm und 150 mm (Tele) – sowie sämtliche dazwischenliegende Brennweiten.

Schneller und lautloser VXD-Autofokus für eine präzise Scharfstellung

Der VXD-Autofokus (Voice-coil eXtreme-torque Drive) des 35-150mm F/2-2.8 basiert auf einem leistungsfähigen Linearmotor, der auch bei großen Blendenöffnungen und unabhängig von der Aufnahmedistanz mit höchster Präzision auf den ausgewählten Bildbereich scharfstellt. Auch bei der Verfolgung von sich bewegenden Objekten sorgt die reaktionsschnelle VXD-Technologie für eine zuverlässige Schärfenachführung. Da der AF-Motor nahezu lautlos arbeitet, ist das 35-150mm F/2.-2.8 zudem die ideale Wahl für Foto- und Videoaufnahmen in Situationen, in denen Stille geboten ist.

Kurze Nahdistanz für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Die minimale Einstellentfernung des 35-150mm F/2-2.8 erlaubt es, die volle Konzentration auf das Motiv zu richten, ohne sich Gedanken über den Aufnahmeabstand machen zu müssen. Bei 35-mm- Stellung beträgt die kürzeste Einstellentfernung nur 0,33 m und es wird ein maximaler Abbildungsmaßstab von 1:5,7 erreicht. Dies ermöglicht Bildkompositionen mit ausdrucksstarker Tiefenwirkung, da mit der großen Blendenöffnung von F/2 auch bei Weitwinkelaufnahmen der Hintergrund in attraktiver Unschärfe verschwimmt, während Details des Hauptmotivs gestochen scharf abgebildet werden.

Kompatibel mit der TAMRON Lens UtilityTM für erweiterte Foto- und Videofunktionen

Das 35-150mm F/2-2.8 ist kompatibel mit der TAMRON Lens Utility, mit der die fotografischen Ausdrucksmöglichkeiten erweitert werden können. Die von TAMRON entwickelte Software ermöglicht es unter anderem, die Objektiv-Firmware auch ohne Kamera zu aktualisieren sowie verschiedene Fokus-Funktionen für technisch fortschrittliche Foto- und Videoaufnahmen zu nutzen. Mit dem A-B-Fokus kann der Benutzer beispielsweise die Fokussierung auf zwei voreingestellte Fokuspunkte beschränken und den Fokus mittels der Fokussiertaste am Objektiv von einem Bildbereich zum anderen verschieben. Außerdem kann der Anwender im manuellen Fokus-Modus (MF) zwischen einer linearen und nicht-linearen Fokussierung wählen, was sich auf die Art und Weise auswirkt, wie sich der Fokus während der Scharfstellung verschiebt.

Spritzwassergeschütztes Gehäuse, Fluorvergütung und eine Gegenlichtblende mit Sperrfunktion

(1). Im Vergleich mit Wechselobjektiven für spiegellose Systemkameras mit Nikon-Z-Bajonett (Stand: Juli 2023, Quelle: TAMRON)

(2). Die Modellvariante mit Anschluss für Sony E-Mount ist seit dem 28. Oktober 2021 im Handel erhältlich.

(3). Die Länge bezeichnet den Abstand von der Frontlinse bis zur Bajonettauflage.

(4). Die Blendenöffnung ist bis zwei Stufen abgeblendet nahezu kreisrund.

Technische Spezifikationen, Design und Funktionalität vorbehaltlich Änderungen. Dieses Produkt wird im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der Nikon Corporation entwickelt, hergestellt und verkauft.