FUJIFILM auf der PHOTOPIA Hamburg

FUJIFILM beim Festival of Imaging: Zum dritten Mal lädt die PHOTOPIA in die Hansestadt, um die Welt der Foto- und Videografie zu zelebrieren. Von Donnerstag, den 21. September, bis Sonntag, den 24. September, bietet FUJIFILM auf der Hamburger Messe wieder die Möglichkeit, das Unternehmen, die Marken und das Produktportfolio live zu erleben.

Ratingen/Bonn/Kleve, 25. August 2023 – Die PHOTOPIA lädt vom 21. bis 24. September 2023 zum dritten Mal zum Festival of Imaging in die Messe Hamburg ein. FUJIFILM ist auch in diesem Jahr wieder mit den Produktbereichen FUJIFILM Imaging Systems, FUJIFILM Electronic Imaging und MyFujifilm auf der Business- und Consumer-Messe vertreten.

Unter dem Motto „Share Your Vision“ wird die diesjährige PHOTOPIA Hamburg zum jährlichen Festival-Highlight für alle Fotografie- und Filmbegeisterten, sei es als Beruf, Hobby oder Leidenschaft. Nach der erfolgreichen Veranstaltung im Herbst 2022, bei der über 10.000 Gäste das Hamburger Messegelände besuchten, öffnet nun die dritte Ausgabe der PHOTOPIA vom 21. bis 24. September 2023 ihre Pforten. In den Hallen der Messe Hamburg präsentiert sich dann wieder das Who-Is-Who der Fotografie-Welt und bietet ein umfangreiches Programm für alle Besucherinnen und Besucher.

Am eigenen Stand zeigt FUJIFILM eine breite Palette an Produkten aus der Welt der Sofortbildkameras, der digitalen Fotografie und dem Bereich des Onsite-Printing. Besucher können sich auf die neuesten Produkt-Highlights freuen. Weiterhin ist die Vorstellung einer spannenden Neuheit aus dem Hause FUJIFILM INSTAX geplant. Am FUJIFILM Stand wird zudem der Webshop MyFUJIFILM präsentiert. MyFUJIFILM verwandelt seit vielen Jahren die schönsten Erinnerungen in hochwertige, langlebige Fotoprodukte.

Wie bereits im Vorjahr können die Besucherinnen und Besucher FUJIFILM live und in Aktion erleben, sei es im Fotostudio mit Workshops oder auf der eigenen kleinen Bühne mit aufregenden Performances und attraktiven Shooting-Motiven. Auch die Serviceangebote kommen nicht zu kurz, denn der beliebte Service „Check & Clean“ für Digitalkamera-Nutzer wird in diesem Jahr erneut angeboten. Zudem besteht die Möglichkeit, vor Ort Produkte aus dem Kamera-Sortiment auszuleihen und ausgiebig auf der Messe zu testen.

Das gesamte FUJIFILM Team freut sich auf die diesjährige PHOTOPIA und die Möglichkeit, Partner, Medienvertreter und die Community live vor Ort zu treffen und gemeinsam in den Austausch zu gehen. Sie finden FUJIFILM am Stand 157 in der Halle A1.

Weitere Informationen zu FUJIFILM auf der PHOTOPIA finden Sie unter:

https://fujifilm-x.com/de-de/photopia