Diese Fragen drängten sich mir schon bei der ersten Ankündigung des 35-150mm auf. Kein Zweifel – dieses Objektiv musste ich ausprobieren! Denn die Kombination aus einem Zoombereich vom leichten Weitwinkel bis zum mittleren Telebereich mit der sehr hohen Lichtstärke ist so einzigartig wie clever.

Ergonomie und Ausstattung

Mit seinem 82er Filtergewinde und 1165 Gewicht macht das Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD sofort klar: Da muss ein kräftiger Gurt an meine Sony Alpha 7R IV. Auch die Fototasche sollte nicht ganz so klein ausfallen, das Tamron-Zoom ist recht voluminös. Ein Taschenmesser steckt man einfach so ein, das 35-150mm von Tamron sicher nicht.

Tamron setzt bei seinem neuen Universal-Zoom auf einen Tubus aus Kunststoff. Mich hat das nicht gestört, das Objektiv wirkt solide und robust. Es ist laut Hersteller gegen Spritzwasser abgedichtet, die Gummilippe am metallenen Bajonett belegt es eindrucksvoll. Etwas vermisst habe ich eine Stativschelle. Die hätte Tamron seinem Schwergewicht gerne spendieren dürfen – auch angesichts seines Preises von über 2000 Euro.

Ansonsten hat Tamron nicht an der Ausstattung gespart. Eher im Gegenteil – das 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD glänzt gleich mit drei Tastern, denen sich via Kameramenü eine Funktion zuweisen lässt. Zudem gibt es einen richtigen AF-/MF-Umschalter. An einen Zoom-Lock-Schalter hat Tamron ebenfalls gedacht.

Das ist aber noch nicht alles: Tamron hat sein neues Universal-Zoom zusätzlich mit einem dreifachen Schiebeschalter ausgestattet. Er lässt sich ebenso wie die Taster und der Fokusring mithilfe der Software „Tamron Lens Utility“ am Rechner programmieren. Auf diese Weise kann etwa der Fokusring zum Blendenring umgewandelt werden. Oder legen Sie eine Entfernungseinstellung fest, die mit einer Taste angefahren wird – eine Funktion die vor allem Videofilmer freuen wird. Ebenso wie die Funktion A/B-Fokus, mit der Fokusfahrten zwischen zwei zuvor festgelegten Positionen ausgelöst werden – übrigens mit anpassbarer Geschwindigkeit. Tamron stellt für die Zukunft weitere Benutzerfunktionen in Aussicht. Schade nur, dass unser Redaktions-Mac das angeschlossene Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III partout nicht erkennen wollte.

Das relativ hohe Gewicht des Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD macht nicht nur beim Transport auf sich aufmerksam, sondern auch im Einsatz. Wer das Objektiv als „Immerdrauf“ einsetzen möchte, sollte Bizeps und Trizeps trainieren. Und für den Stativeinsatz hätte Tamron dem Boliden gerne noch eine Stativschelle spendieren dürfen. Angenehm dagegen, wie geschmeidig der Zoomring läuft. Der Fokusring fühlt sich im Vergleich dazu labberig an, manuelles Scharfstellen hat mir mit dem Objektiv nicht so viel Freude bereitet.

Das Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD in der Praxis

Mit wenigen Objektiven habe ich mich derart ausführlich beschäftig wie mit dem Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD. Ganz einfach, weil es so viele Möglichkeiten bietet.

Erster Einsatz: Eine Familienfeier im Oktober, noch bevor die Corona-Pandemie das Leben wieder so stark eingeschränkt hat. Am Vortag der Feier, in der Wohnung der Gastgeber, war schnell klar: 35 Millimeter als kürzeste Brennweite sind zu lang in einer üblichen 4-Zimmer-Wohnung. Gut, dass ich noch ein richtiges Weitwinkel-Zoom mit in der Fototasche hatte.

Bei der Feier am folgenden Tag habe ich das Weitwinkel-Zoom dann stecken lassen. Einfach weil es so angenehm ist, mit dem Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD mal schnell von der Totalen auf ein Detail zu zoomen, ein Porträt einzufangen oder eine Einzelheit in der Dekoration. Und natürlich, weil das Universal-Zoom dank seiner sehr hohen Lichtstärke ein stimmungsvolles Spiel zwischen Schärfe und Unschärfe ermöglicht. Das gilt übrigens nicht nur für sehr üppige F/2.0 bei 35 Millimeter, auch mit maximaler Blende von F/2.8 ab 80 Millimeter lässt sich zum Beispiel ein Porträt wunderbar freistellen.

Als Nächstes stand ein kurzer Fotowalk durch die Münchner City auf dem Programm. Dabei hat sich das Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD als ideale Begleitung entpuppt, mit nahezu optimalem Brennweitebereich. Perfekt wären für mich 28-135mm gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben.