Das derzeit* kleinste und leichteste 2-fach Makroobjektiv

Klein, aber oho! Mit dem aktuellen Familienzuwachs präsentiert LAOWA das äußerst kompakte 2:1 Tele- Makro-Objektiv für spiegellose Vollformatkameras mit einem Bildwinkel von 28,55 Grad. Es ist das derzeit* kleinste und leichteste 2-fach Makroobjektiv auf dem Markt. Je nach Kameraanschluss wiegt es gerade einmal 289 bis 314g bei einem Durchmesser von 53mm und einer Länge von nur 78mm. Diese Eigenschaften machen es für Makrofotografen sehr attraktiv. Auch sind externe Lichtquellen in der Makrofotografie mit kleineren Objektiven viel besser zu verwenden.

Aber auch viele Fotografen, die sich im speziellen mit der Produktfotografie beschäftigen, haben lange auf ein Objektiv mit diesen Eigenschaften gewartet.

Die 13 Linsenelemente in 9 Gruppen (hochwertige 3 ED-Linsen) und die apochromatische Korrektur (APO) sorgen bei geringster chromatischer Aberration für höchste Abbildungsleistung. In einem gestochen scharfen Bild entstehen von nah bis unendlich keine Farbsäume, was eine zeitaufwendige Nachbearbeitung überflüssig macht.

Das Objektiv kann sowohl als Makroobjektiv mit einer Naheinstellungsgrenze von 16,3cm oder auch als Porträtobjektiv mit einem wunderschönen Bokeh verwendet werden.

Die Innenfokussierung vermeidet eine versehentliche Berührung von Objektiv und Objekt. Darüber hinaus schützt sie z.B. auch vor dem Eindringen von Staub. Bei Leica M-Version inklusive Fokus-Limit-Anzeige für Messsucher-Sichtfeld.

Die Scharfeinstellung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell.

Lieferumfang:

Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel, Gegenlichtblende.

Verfügbarkeit und Preis:

Die Erstauslieferung des LAOWA 85mm f/5,6 2X Ultra Macro APO startet ab Anfang Dezember 2021. Es wird zum Preis von € 539,- (UVP) mit den Anschlüssen Sony E, Nikon Z und Canon RF, sowie zum Preis von

€ 599,- (UVP) für Leica M im Fachhandel erhältlich sein.

*Stand 11/2021