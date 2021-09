Tamron stellt heute das bereits angekündigte 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD für Sony E in allen Einzelheiten vor. Das außergewöhnlich lichtstarke 4,3fach-Zoom verspricht bei allen Brennweiten ein ansprechendes Bokeh, ist mit einem schnellen VXD-Fokusantrieb ausgestattet und lässt sich via USB-Schnittstelle konfigurieren. Ende Oktober soll das Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD in den Handel kommen, Listenpreis: 2.399 Euro.

Tamron darf sich auf die Fahne schreiben, als erstes ein mehr als 4fach-Zoom für Spiegellose von Sony entwickelt zu haben, das eine Anfangsblende von F/2 aufweist. Das heute detailliert vorgestellte Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD richtet sich vor allem an Reise-, Porträt- und Reportage-Fotografen, die auf eine hohe Lichtstärke Wert legen, ohne dafür auf Festbrennweiten zugreifen zu wollen.

Für eine hohe Abbildungsqualität mitsamt ansprechenden Bokeh ist das Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD aufwändig konstruiert. Nicht weniger als 21 Elemente in 15 Gruppen bilden die Optik. Darunter sind gleich drei „Glass Molded Aspherical“-Linsen, wie sie ähnlich auch Sony in seinen hochwertigen G-Master-Objektiven einsetzt.

Das heute präsentierte 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD lässt sich via USB-Verbindung vom Rechner aus mit der neuen Software „Tamron Lens Utility“ weitreichend konfigurieren. So können sowohl der Fokustaste wie auch dem neuen Custom-Schalter Funktionen aus dem Menü einer Sony-Kamera zugewiesen werden.

Das 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD soll ab 28. Oktober erhältlich sein, Tamron nennt eine unverbindliche Preisempfehlung von 2.399 Euro. Erfahrungsgemäß pendelt sich der Straßenpreis von Tamron-Objektiven deutlich unter dem Listenpreis ein, das Objektiv dürfte nach einiger Zeit für unter 2.000 Euro zu haben sein.