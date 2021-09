28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A063)

Tamron kündigt die zweite Generation seines lichtstarken Standard-Zoom-Objektivs für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount an

Das neue 28-75mm F/2.8 G2 bietet eine fortschrittliche Abbildungs- und Autofokusleistung sowie neue benutzerdefinierte Funktionen

Köln, 30. September 2021 – Der japanische Objektivhersteller Tamron, führend in der Herstellung von hochwertigen optischen Produkten, kündigt für den 28. Oktober 2021 die Markteinführung des lichtstarken Standard-Objektivs 28-75 mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A063) für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount an. Aufgrund der Coronapandemie sind Terminverschiebungen bei der Markteinführung oder der Verfügbarkeit im Handel möglich.

Produktbezeichnung: 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A063). Für Sony E-Mount (Kleinbildformat).

Markteinführung: 28. Oktober 2021

Wesentliche Merkmale des 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A063)

Tamron ist ein Pionier in der Klasse der kompakten lichtstarken Standard-Zoom-Objektive für spiegellose Systemkameras, und das neue 28-75 mm F/2.8 G2 ist in dieser Klasse das Flaggschiff der nächsten Objektivgeneration. Das 28-75mm F/2.8 G2 ist der Nachfolger des 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Modell A036). Die Weiterentwicklung des beliebten und weltweit ausgezeichneten Standard-Zooms steht für Tamrons fortwährendes Streben nach dem leistungsfähigsten und benutzerfreundlichsten Objektiv. Das 28 75mm F/2.8 G2, das ebenso kompakt wie sein Vorgänger ist, besitzt einen neuen optischen Aufbau mit größerem Auflösungsvermögen und ist kompatibel mit den neuesten hochauflösenden Systemkameras.

Der von Tamron entwickelte VXD-Autofokus (Voice-coil eXtreme-torque Drive) basiert auf einem Linearmotor, um eine schnellere und präzisere Scharfstellung sicherzustellen. Mit einer kürzesten Einstellentfernung von 18 cm bei 28 mm und einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2,7 ermöglicht das Objektiv faszinierende Nahaufnahmen. Das fortschrittliche ergonomische Design des Gehäuses ist auf eine optimale Handhabung des Objektivs ausgerichtet.

„TAMRON Lens Utility“ für benutzerdefinierte Funktionen

Das Objektiv ist kompatibel mit der neuen Software „TAMRON Lens Utility“, die von Tamron speziell zur Konfiguration der eigenen Objektive entwickelt wurde. Nach der Installation des Programms auf einem Computer lässt sich das 28-75 mm F/2.8 G2 über ein Anschlusskabel2 mit dem Rechner verbinden, um verschiedene Funktionen des Objektivs individuell anpassen oder die Objektiv-Firmware aktualisieren zu können. Mithilfe der persönlichen Konfiguration lässt sich das Objektiv optimal an die jeweilige Aufnahmesituation, zum Beispiel Foto oder Video, anpassen.

Funktionen von TAMRON Lens Utility

Einstelloptionen der Fokussiertaste („Focus Set Button“)

A-B Fokus: Die Scharfstellung wechselt automatisch zwischen zwei vorab definierten Fokuspositionen (A und B)

Fokus Preset: Der Fokus stellt auf eine vorab definierte Entfernung scharf

Wechsel der Fokusring-Funktion (Fokus/Blende): Der Fokusring kann wechselweise zur Scharfstellung oder zu Blendeneinstellung genutzt werden

Aktivierung einer Kamera-Funktion: Die Fokussiertaste lässt sich mit einer Kamerafunktion belegen

* Die Funktion der Fokussiertaste lässt sich zurücksetzen

Fokusring mit verschiedenen Einstelloptionen

MF-Ringrotation: Wechsel der Drehrichtung des Fokusrings

(rechts- oder linksdrehend)

(rechts- oder linksdrehend) MF-Methode: Wahl der Fokusmethode bei Verwendung des Fokusrings

Firmware-Update

Produkt-Highlights

Höchste Bildqualität in der Klasse der lichtstarken Standard-Zoom-Objektive

Der optische Aufbau wurde auf Basis neuester Technologien grundlegend überarbeitet. Die 17 Linsenelemente, darunter zwei LD- (Low Dispersion) und ein GM-Element (Glass Molded Aspherical), wurden so angeordnet, dass optische Abbildungsfehler optimal korrigiert werden. Seine volle Leistungsfähigkeit stellt das 28-75 mm F/2.8 G2 in Verbindung mit den neuesten ultra-hochauflösenden Digitalkameras unter Beweis: Über den gesamten Zoombereich bietet es ein sehr hohes Auflösungsvermögen bis in die Bildecken, wobei vor allem bei Offenblende die Bildqualität nochmals deutlich besser als beim Vorgängermodell A036 ist. Das 28-75 mm F/2.8 G2 bietet darüber hinaus einen sehr attraktiven Bokeh-Effekt.

Vergleich des Auflösungsvermögens (MTF-Tabellen)

Schneller und lautloser VXD-Autofokus für eine präzise Scharfstellung

Der Autofokus des 28-75 mm F/2.8 G2 basiert auf einem von Tamron entwickelten, sehr reaktionsschnellen VXD-Linearmotor, der im Vergleich zum Vorgängermodell etwa doppelt so schnell auf das Motiv scharfstellt.3 Er garantiert auch bei Offenblende F/2.8 eine präzise Fokussierung von nahen wie fernen Motiven sowie eine zuverlässige Schärfenachführung bei sich bewegenden Objekten. Dabei arbeitet der AF so leise, dass das Objektiv ideal geeignet ist für Foto- und Videoaufnahmen in Situationen, in denen absolute Ruhe gefordert ist.

Kürzeste Einstellentfernung von 18 cm bei Anfangsbrennweite 28 mm für kreative Nahaufnahmen mit maximalem Abbildungsmaßstab von 1:2,7

Mit dem 28-75 mm F/2.8 G2 kann bei 28 mm selbst bei einer Aufnahmedistanz von 18 cm noch auf das Motiv scharfgestellt werden, eine Verbesserung von 19 cm im Vergleich zum Modell A036. Der Arbeitsabstand zwischen Frontlinse und Objekt beträgt dabei nur 4,4 cm. Der maximale Abbildungsmaßstab entspricht einem Verhältnis von 1:2,7, womit sich dynamische Nahaufnahmen mit großem Hauptmotiv und weitem Hintergrund realisieren lassen.

Fortschrittliches Design mit verbesserter Ergonomie und hohem Bedienkomfort

Das neue Design des 28-75 mm F/2.8 G2 ist wegweisend für künftige Tamron-Objektive. Fokus- und Zoomring sind griffiger und lassen sich noch komfortabler bedienen. Im Gegensatz zu bisherigen Modellen zeichnet sich der Objektivtubus durch seine glänzende Oberfläche aus, die besonders kratz- und schmutzresistent ist. Auch beim Innenleben gab es punktuelle Verbesserungen, um mehr Bedienkomfort zu erreichen. So wurden unter anderem Widerstand und Drehmoment des Zoomrings für eine weichere und präzisere Brennweiten-Einstellung optimiert.

Leichtes und kompaktes Gehäuse mit einfachem Bedienkonzept und Filtergröße 67 mm Kompatibel mit fortschrittlichen Kamerafunktionen wie Fast Hybrid AF und Augenerkennungs-AF

1. Voraussichtlicher Zeitraum der Markteinführung. Abhängig von den weltweit getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie kann es zu Terminverschiebungen kommen.

2. TAMRON Connection Cable – Anschlusskabel (USB-Typ-A auf USB-Typ-C) separat erhältlich

3. Im Vergleich zum RXD-Autofokus (Rapid eXtra-silent stepping Drive) des Modells A036

4. Funktionsumfang abhängig vom Kameramodell. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihrer Kamera.

5. Die Länge bezeichnet den Abstand von der Frontlinse bis zur Bajonettauflage.

6. Die Blendenöffnung ist bis um zwei Stufen abgeblendet nahezu kreisrund.