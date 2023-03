Leica erweitert das Objektivportfolio des SL-Systems um ein kompaktes Tele-Vario-Objektiv mit einer Brennweite von 100-400mm und dank neuem 1,4-fach Extender bis zu 560mm.

Wetzlar, 9. März 2023. Die Leica Camera AG entwickelt seit über 150 Jahren Optiken, die in wegweisenden Präzisionswerkzeugen gipfeln und immer wieder die Grenzen des technisch Machbaren verschieben. Zuverlässig halten Kreative mit Leica Kameras und Objektiven ihre Sicht auf die Welt in herausragender Bildqualität und dem unverkennbaren Leica Look fest. Das neue Leica Vario-Elmar-SL 1:5-6.3/100-400 und der neue Leica Extender L 1.4x erweitern nun erneut die Freiheit und Flexibilität beim Fotografieren und Filmen mit dem SL-System.

Das neue Vario-Elmar-SL 1:5-6.3/100-400 bietet die größte Zoomspanne im SL-System und kombiniert High-end-Technologie mit allen Vorzügen einer besonders kompakten und leichten Bauweise. Seine Einsatzmöglichkeiten sind äußerst vielseitig. Vor allem brilliert es bei der Natur-, Wildlife-, Sport- oder Actionfotografie. Dabei zeichnet es sich durch seine Leistungsstärke und die hohe Bildqualität über den gesamten Zoom – und Blendenbereich aus. Der optische Bildstabilisator sorgt für verwacklungsfreie Aufnahmen und der Autofokus stellt selbst schnelle Bewegungen präzise scharf.

Das Vario-Elmar-SL 1:5-6.3/100-400 verfügt über einen ARCA-SWISS kompatiblen, abnehmbaren Stativfuß, der sich ohne Schnellwechselplatte direkt in ein geeignetes Kupplungssystem einsetzen lässt. Dieser bietet beim Fotografieren und Filmen mit Stativ jederzeit einen sicheren Halt. Durch eine arretierbare Stativschelle lässt sich das Objektiv zudem in jedem Winkel sicher fixieren. Für einen schnellen Wechsel zwischen Quer- und Hochformat rastet die Schelle alle 90 Grad ein.

Der ebenfalls neue und optional erhältliche Leica Extender L 1.4x erweitert die Brennweite des Vario-Elmar-SL 1:5-6.3/100-400 nochmals auf 140mm bis 560mm. Mit seinen kompakten Abmessungen passt er in jede Tasche und bildet schnell und flexibel mit dem Objektiv eine leistungsstarke Einheit. Dabei werden sowohl die erweiterte Brennweite als auch die Blende wie gewohnt in die Bilddaten geschrieben, so dass diese auch die tatsächlich verwendeten Einstellungen ausweisen.

Das neue SL-Objektiv ergänzt, ob einzeln oder in Kombination mit dem Leica Extender L 1.4, das SL-System sowie das L-Mount-Portfolio um ein vielseitiges, leistungsstarkes und kompaktes Objektiv, das Bilder und Videos in einzigartiger Qualität festhält.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das neue Leica Vario-Elmar-SL 1:5-6.3/100-400 beträgt 2.200 Euro inkl. MwSt. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Leica Extender L 1.4x beträgt 900 Euro inkl. MwSt. Beide Produkte sind ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich.