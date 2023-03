Sony FE 50mm F1.4 GM an der Kamera

Auf den ersten Blick wirkt das Sony FE 50mm F1.4 GM nicht sonderlich kompakt, insbesondere nicht mit angesetzter Streulichtblende. Doch an der Alpha 7R IV (mit der wir das Objektiv hauptsächlich im Einsatz hatten) erweist sich Sonys neues 50er als ausgesprochen handlich. Die Lücke zwischen dem Handgriff der Kamera und dem Objektivtubus ist angenehm groß, die Kamera bleibt mit angesetztem SEL50F14GM perfekt ausbalanciert.

Das moderate Gewicht des FE 50mm F1.4 GM erzielt Sony durch den großzügigen Einsatz von Kunststoff. So besteht der Tubus weitgehend aus Materialien der petrochemischen Industrie; wo es wichtig ist, kommt allerdings Metall zum Einsatz. Etwa am Bajonett, aber auch an der Fassung der Frontlinse nebst Filtergewinde (Durchmesser 67 mm). Mich hat die Leichtbauweise nicht gestört, der Kunststoff ist hochwertig, da knarzt und knistert nichts. Das gilt ausdrücklich auch für die beigelegte Streulichtblende.

Bei der Ausstattung des FE 50mm F1.4 GM hat sich Sony nicht lumpen lassen. Es gibt eine Fokusstop-Taste (die sich via Kamera umprogrammieren lässt), einen AF-/MF-Umschalter und einen Blendenring. Der hat es mir besonders angetan, denn er rastet deutlich spür- und hörbar in Drittelschritten. Videofilmer können die Rasterung mit einem kleinen Schieber abstellen und dann die Blende stufenlos wählen. Die Stellung A, für den Betrieb der Kamera als Zeit- oder Programmautomat, rastet extra stramm ein, mit einem weiteren Schieber lässt sie sich blockieren. Mir haben Haptik und Ergonomie der Blendensteuerung sehr zugesagt, ich wüsste nicht, was Sony da noch verbessern könnte.

Ganz anders der Fokusring: Ihm fehlt jeglicher Widerstand, das FE 50mm F1.4 GM manuell zu fokussieren, erfordert großes Feingefühl. Für Fotografen kein allzu großes Manko – sie werden nur selten manuell fokussieren wollen. Denn das SEL50F14GM fokussiert recht zügig, kommt ohne Pumpen auf den Punkt und bleibt dabei völlig geräuschlos. Filmer, die die Schärfe manuell ziehen möchten, werden dagegen die gefühllose Fokussteuerung weniger schätzen.

So zackig und präzise das FE 50mm F1.4 GM auch scharf stellt – die Naheinstellgrenze dürfte gerne etwas kleiner sein. Sie beträgt 45 Zentimeter, was einen nicht gerade üppigen Abbildungsmaßstab von 1:6,7 entspricht.

Auf einen optischen Bildstabilisator verzichtet Sonys neues 50er. Bei derart lichtstarken Festbrennweiten könnte der Stabi die Abbildungsleistung beeinträchtigen, er ist daher unüblich.

Bildqualität: Kann Sony seine Versprechen halten?

Herausragende Schärfe in der Fokusebene bei butterweichem Bokeh im Unscharfen – das Sony FE 50mm F1.4 GM verspricht viel. Hoffentlich hat Sony da den Mund nicht zu voll genommen. Wir haben dem Objektiv intensiv auf den Zahn gefühlt: An der Sony Alpha 7R IV im CHIP-Testlabor und im Praxiseinsatz.

In Sachen Schärfe und Detailfülle gibt sich das FE 50mm F1.4 GM keine Blöße. Vor allem im Bildzentrum nicht, wo es bereits bei Offenblende nahezu die theoretisch möglichen Maximalauflösung der Alpha 7R IV erzielt. Abgeblendet auf F2.8 legt es nochmals zu. Dass dabei der Randabfall der Auflösung (auf hohem Niveau) erhalten bleibt, stört bei derart großen Blenden kaum – es soll ja das Hauptmotiv in der Regel freigestellt werden.

Auch das Freistellen gelingt dem FE 50mm F1.4 GM vorzüglich: Das Bokeh ist nicht zuletzt dank zweier XA-Linsenelemente ausgesprochen sanft und gleichmäßig. Spitzlichter im Unscharfen werden ohne Zwiebelringeffekt und Körnung wiedergegeben. Farbsäume an Kontrastkanten außerhalb der Fokusebene (sogenannten Bokeh-CA’s) kennt das Objektiv nicht.

Nicht ganz so mustergütig gibt sich das das FE 50mm F1.4 GM in puncto Vignettierung. Zumindest nicht bei Offenblende – da beträgt der Helligkeitsabfall zu den äußersten Ecken hin bis zu -1 EV. Wird das Objektiv auf wenigstens F2.8 abgeblendet, spielt Vignettierung keine Rolle mehr. Mit Gegenlichtaufnahmen hat das neue 50er von Sony dagegen keinerlei Probleme: keine Flares, keine Blendenflecken – das hat Sony wirklich gut gemacht!