Canon: Kommt EOS R5 Mark II noch vor der lange erwarteten EOS R1? +++ Nikon: steht Top-Modell Z 8 bereits vor der Tür? +++ Fujifilm: Nächste GFX-Kamera schnell genug für Action- und Sportfotografie? +++ Sigma: Zukünftig keine Objektive für MFT mehr? +++ Sony I: Wird FE 85mm F1.2 GM schon im Frühjahr vorgestellt? +++ Sony: Nächste Vollformat-Spiegellose bereits im März? +++ Yongnuo: Festbrennweiten mit Fuji X-Mount auf dem Weg?

Dass Canon eine EOS R5 Mark II plant, geistert bereits seit Monaten durch die Gerüchteküchen. Sie soll wenigstens 61 Megapixel beziehungsweise 8K60p auflösen und mit elektronischem Verschluss bis zu 30 Bilder/s schnell sein. Uneins sind sich die Gerüchteköche, wann dieser Canon-Bolide präsentiert wird. Ihr kleinster gemeinsamer Nenner lautet derzeit: noch vor der EOS R1. Die wird zum Jahresende erwartet. Es bleibt also spannend bei Canon.

Auch bei Nikon wird voller Spannung auf die nächste Kamera-Präsentation gewartet. Genauer: Auf die Vorstellung der Nikon Z 8. Die soll es Insidern zufolge mit der Sony Alpha 7R V oder der kommenden Canon EOS R5 Mark II aufnehmen können. Damit gelten mindestens 60 Megapixel als gesetzt, Details sind allerdings noch nicht nach außen gedrungen. Präsentiert werden könnte die Nikon Z 8 bereits Ende März oder im Mai.

Dass Fujifilm seine GFX-Familie mit Mittelformatsensoren noch dieses Jahr ausbauen wird, gilt unter Kennern der Marke als ausgemacht. Dass darunter auch eine Sport- und Actionkamera mit schnellem Autofokus und hoher Serienbildrate sein könnte, damit dürfte bislang kaum ein Kenner der Marke gerechnet haben. Genau das haben jetzt jedoch zwei Fujifilm-Manager im Interview mit dem französischen Magazin phototrendangedeutet. Sie verweisen darauf, dass Fujifilm mit seinem neuen X Processor 5 über die nötige Hardware für schnelle Datenverarbeitung in der Kamera verfügt. Zudem gebe es durchaus Fotografen, die mit dem GFX-System Sportevents begleiten.

Sigma plant in näherer Zukunft keine neuen Objektiven für Micro Four Third zu entwickeln. Das hat Firmenchef Kazuto Yamaki anlässlich der CP+ letzte Woche durchblicken lassen. Demnach seien Sigmas Absatzzahlen für MFT-Objektive seit längerem rückgängig, Besserung sei nicht zu erwarten. Obwohl Sigma einen klaren Trend zu Vollformat (und och größeren Sensor-Formaten) sieht, soll für das Nikon Z-System zunächst bei den drei dieser Tage vorgestellten APS-C-Objektiven bleiben. Hier sieht Sigma größere Lücken bei Nikon als bei den Kleinbildobjektiven.

Kaum hat Sony das FE 50mm F1.4 GM vorgestellt, wabert schon das nächste FE-Objektiv durch die Gerüchteküchen: das FE 85mm F1.2 GM. Sony-Kenner glauben, dass das hochlichtstarke Porträtobjektiv noch dieses Frühjahr kommen könnte. Details zur Technik sind bislang nicht durchgedrungen.

Sony hat offensichtlich nicht nur ein neues Objektiv auf der Pfanne, sondern auch eine neue Kamera. Schon seit einiger Zeit sind sich die Gerüchteköche sicher: Sony wird in Kürze eine neue Kleinbild-Spiegellose präsentieren. Doch welche? Alpha 7R V und Alpha 7 IV sind auf aktuellem Stand, die Alpha 1 ist noch zu neu für eine Nachfolgerin. Als besonders heiß gilt derzeit in den Gerüchteküchen eine neue Version der Sony Alpha 7C. Die könnte jüngsten Gerüchten zufolge allerdings der speziell auf die Bedürfnisse von Vloggern ausgerichteten ZV-Familie angehören. Kameras dieses Familienzweigs verzichten auf ein EVF, sie werden ausschließlich über das rückwärtige Display kontrolliert.

Auch Yongnuo will offenbar davon profitieren, dass Fujifilm Objektivherstellern inzwischen die Verwendung des X-Mounts gestattet. In den letzten Tagen sind erste Fotos im Netz aufgetaucht, die ein 33mm F1.4 angeblich mit X-Mount zeigen. Das Objektiv ist mit einem AF-/MF-Umschalter sowie mit einem Blendenring ausgestattet. Insider sind sich zudem sicher: Yongnuo plant weitere lichtstarke Festbrennweiten für X-Mount, gemunkelt wird von einem 23mm F1.4 und einem 56mm F1.4.