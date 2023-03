DxO veröffentlicht 351 neue optische Module, die hervorragende Korrekturen für eine Auswahl von Nikon Z, Canon RF und Sigma Objektiven bieten

Die optischen DxO-Module bieten ein unübertroffenes Maß an Korrekturen für Kameraausrüstungen und liefern fantastische Ergebnisse bei der Bekämpfung von Objektivunschärfe und anderen Makeln. Ab dem 8. März sind mehr als 81.000 Objektiv- und Kamerakombinationen verfügbar, darunter zwei beliebte Nikon Z- Objektive: das 17-28 mm F2,8 und das 100-400 mm F4,5-5,6 VR S.

Paris (Frankreich): DxO Labs, das Unternehmen für Bildbearbeitungssoftware, das Pionierarbeit bei Objektiv- und Kamerakorrekturen geleistet hat, stellt heute seine neuesten optischen Module vor. Die am 8. März veröffentlichte Version von 351 neuen optischen Modulen unterstützt Objektive von Nikon, Canon und Sigma sowie eine Auswahl von Kameras aus dem Hause Panasonic.

Die optischen DxO-Module sind maßgeschneiderte Korrekturen, die in einem eigens dafür eingerichteten Labor erstellt werden und Fotografen erstklassige Profile über die gesamte Palette der DxO-Software hinweg an die Hand geben. Die Module werden ab dem 8. März für Nutzer von DxO FilmPack, DxO ViewPoint und in der Nik Collection als Teil von Nik Perspective Efex verfügbar sein. Kurz darauf werden sie auch für Benutzer von DxO PhotoLab und DxO PureRAW verfügbar sein.

Diese Korrekturprofile übertreffen die Profile anderer Softwarehersteller und liefern deutlich bessere Bilder, unabhängig davon, ob die Fotografen mit der teuersten Ausrüstung oder mit Einsteigermodellen fotografieren. Die optischen DxO-Module gewährleisten die wahre Qualität der Kamera-Objektiv-Kombination eines Fotografen.

Korrekturen von Objektivunschärfe, die einen zusätzlichen Grad an Feinheit aufweisen

Die von DxO in seinem eigens dafür eingerichteten Labor angewandten Methoden zur Korrektur der Objektivunschärfe sind einzigartig. Die meisten Ansätze wenden eine globale Nachschärfung für den gesamten Bildausschnitt hinweg an und ignorieren die Tatsache, dass die meisten Objektive zum Rand hin unschärfer sind. Im Gegensatz dazu messen die Techniker von DxO die Objektivunschärfe an verschiedenen Stellen des Objektivs und verwenden die daraus resultierenden Daten, um Profile zu erstellen, die weitaus differenzierter sind.

Fotografen, die die DxO-Software verwenden, erzielen damit Bilder, die über den gesamten Bildbereich und nicht nur in der Mitte perfekt geschärft sind.

Ein größerer Bildausschnitt dank modernster Verzeichnungskorrektur

Die Objektive werden im Labor getestet, damit jede unerwünschte Verzeichnung analysiert werden kann. Weitwinkelobjektive weisen in der Regel eine tonnenförmige Verzeichnung auf, während Teleobjektive eine kissenförmige Verzeichnung aufweisen. Extrem detaillierte Messungen ermöglichen äußerst präzise Korrekturen, und die optischen DxO-Module können sogar einen größeren Bildausschnitt liefern, da dieser nicht wie in der Software der Mitbewerber umständlich beschnitten werden muss.

Chromatische Aberrationen werden akribisch beseitigt

Die axialen und lateralen chromatischen Aberrationen, die bei den meisten Objektiven auftreten, hängen von der verwendeten Brennweite und dem Abstand zum Motiv ab. Die DxO-Profile berücksichtigen diese Faktoren, sodass die optischen Module höchst präzise Korrekturen vornehmen können.

Intelligente Entfernung von Vignettierung

DxOs Vignettierungskorrekturen gleichen nicht nur die Belichtung aus, ohne dass dabei überbelichtete Bildränder entstünden, sondern hellen auch dunkle Bildbereiche auf, ohne dass es zu Farbverschiebungen oder Rauschen kommt.

Die Vorteile eines wahrhaft wissenschaftlichen Ansatzes

Die optischen DxO-Module werden für bestimmte Kamera-Objektiv-Kombinationen erstellt, wodurch die Profile geringfügige Leistungsverschiebungen bei der Kombination bestimmter Komponenten berücksichtigen können. Keine andere Software auf dem Markt bietet diesen Detailierungsgrad.

Die neuesten optischen DxO-Module

Das neueste Update der optischen DxO-Modul wird ab dem 8. März für DxO ViewPoint, DxO FilmPack und Nik Perspective Efex verfügbar sein, kurz darauf auch für DxO PhotoLab und DxO PureRAW. Es umfasst die folgenden Kameras und Objektive, die jeweils auf bestimmte Kamera-Objektiv-Kombinationen zugeschnitten sind: