Sony erweitert sein Sortiment an Vollformatobjektiven um das kompakte FE 50 mm F1.4 GM

Das neueste Mitglied der G Master Familie von Sony besticht durch eine außergewöhnliche Auflösung, ein schönes Bokeh, einen schnellen Autofokus und ist dabei bemerkenswert leicht.

Berlin, 21. Februar 2023. Sony hat heute das neue E-Mount-Objektiv FE 50 mm F1.4 GM (Modell SEL50F14GM) angekündigt, den jüngsten Neuzugang in der renommierten G Master-Serie mit Vollformatobjektiven. Damit erweitert Sony sein Sortiment um eine hochwertige 50-mm-Festbrennweite mit bemerkenswert kompaktem und leichtem Design. Auch bei einer Blende von F1.4 bietet das FE 50 mm F1.4 GMerstklassige Bildqualität mit der hohen Auflösung und dem natürlichen Bokeh, für das die herausragenden Objektive der G Master-Serie von Sony bekannt sind. In Kombination mit den neuesten Kameras von Sony eignet sich dieses Objektiv ideal für eine Vielzahl verschiedener Foto- und Videoszenarien, so etwa Porträt-, Landschafts-, Reise- und Hochzeitsaufnahmen.

„Sony hat die wechselnden Anforderungen der Foto- und Filmschaffenden laufend im Blick, und wir freuen uns, mit dem Modell FE 50 mm F1.4 GM jetzt die neueste innovative Erweiterung unseres E-Mount-Sortiments vorstellen zu können“, so Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging, Sony Europe. „Dieses Festbrennweiten-Objektiv eignet sich hervorragend sowohl zum Fotografieren als auch Filmen und bietet bei 50 mm – einer der beliebtesten Brennweiten – eine ausgezeichnete Bildqualität. Und dass es uns gelungen ist, unsere neueste G Master-Technologie in ein so kompaktes Modell zu integrieren, macht dieses 50-mm-Objektiv von Sony besonders vielseitig.“

Maximale Schärfe und ein schönes Bokeh

Mit seinem fortschrittlichen optischen Design und Glaselementen, die nur die hochkarätige G Master-Serie von Sony bietet, ermöglicht das FE 50 mm F1.4 GMBilder von überragender Qualität. Die präzise Korrektur sphärischer Abbildungsfehler bei der Konstruktion wie auch Fertigung führt zu wunderschönen Bokeh-Effekten. Die zirkulare Blende mit 11 Lamellen trägt ebenfalls zu einem natürlichen Bokeh bei, und die Aufnahmen sind über den gesamten Blendenbereich scharf und realitätsgetreu. Das ausdrucksstarke, weiche Bokeh bei Blende F1.4 ist perfekt für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen, etwa für Porträtfotos, bei denen sich das Motiv vom Hintergrund abheben soll.

Das FE 50 mm F1.4 GM verfügt über zwei XA-Elemente (extrem asphärisch), die Bildfeldwölbungen und die meisten Arten von Abbildungsfehlern sicher im Griff haben. Zudem ist das Objektiv mit einem ED-Glaselement (Extra-low Dispersion) ausgestattet, das die chromatische Aberration verbessert und so für klare, scharfe Bilder ohne Farbsäume sorgt. Die Kombination aus XA- und ED-Elementen trägt zur hohen Auflösung über das gesamte Bild bei. Und die AR-Nanobeschichtung II von Sony reduziert Reflexionen, sogar bei Gegenlicht.

Zudem beträgt der Mindestfokussierabstand bei Verwendung des Autofokus1 nur 0,41 Meter und die maximale Vergrößerung 0,16x. Diese hohe Leistung im Nahbereich vergrößert die Flexibilität sowohl beim Fotografieren als auch Filmen.

Leicht und kompakt für maximale Vielseitigkeit

Das FE 50 mm F1.4 GM wartet mit den fortschrittlichsten optischen Technologien von Sony auf. Die präzise positionierten XA-Elemente zählen dazu genauso wie XD- (extrem dynamische) Linearmotoren mit hohem Schub und der neueste kompakte, zirkulare Blendenmechanismus. Diese Elemente waren entscheidende Voraussetzungen, um ein Objektiv mit großer Blende und hoher Auflösung konstruieren zu können, das nur 80,6 mm im Durchmesser und 96,0 mm in der Länge misst und lediglich 516 Gramm auf die Waage bringt. Damit ist dieses Objektiv um 33 Prozent leichter und hat 15 Prozent weniger Volumen als bisherige Modelle mit den gleichen Spezifikationen2.

Kombiniert mit einem Kameragehäuse von Sony ist das kompakte FE 50 mm F1.4 GMextrem vielseitig, sowohl beim Fotografieren als auch bei Videoaufnahmen. Aufgrund seiner mobilen Auslegung und der überzeugenden Leistung bei schwachem Licht macht sich das Objektiv hervorragend bei Aufnahmen verschiedenster Art, ob Porträts, Landschaften, Hochzeits- oder Reisefotografie. Außerdem lässt sich das FE 50 mm F1.4 GM dank seiner kompakten Bauweise auch sehr gut auf Gimbals und Drohnen einsetzen.

Schneller, präziser und zuverlässiger Autofokus

Der extrem schnelle und präzise Autofokus macht das FE 50 mm F1.4 GM zum idealen Begleiter in allen Situationen, in denen Zuverlässigkeit gefragt ist. Der Autofokus ist bis zu 1,9-mal schneller3 als bei herkömmlichen Objektiven mit den gleichen Spezifikationen2. Die Fokusgruppe des Objektivs wird von den schubstarken XD-Linearmotoren von Sony bewegt, wobei ein hochmoderner Steueralgorithmus für einen reibungslosen, reaktionsschnellen Fokusantrieb sorgt. In Kombination mit den neuesten Alpha-Kameras von Sony ist dieses Objektiv in der Lage, Motive schnell scharfzustellen und zu verfolgen, selbst wenn die geringe Schärfentiefe bei F1.4 genutzt wird.

Die XD-Linearmotoren und der Steueralgorithmus optimieren die Reaktion auf Steuersignale, sodass die Fokussierung präzise erfolgt und Vibrationen minimiert werden, was einen genauen und leisen AF-Betrieb gewährleistet. Das ist gerade bei Filmaufnahmen ein enormer Vorteil, da sich die Motive selbst bei hohen Bildraten wie 120 BpS reibungslos erfassen und verfolgen lassen. Die Option, das Fokussieren der Kamera zu überlassen, wenn alleine oder nur mit einem kleinen Team gedreht wird, kann die Effizienz und kreative Flexibilität immens verbessern. Das FE 50 mm F1.4 GM verfügt zudem über die neueste Objektivtechnologie zur Reduzierung von Focus Breathing, um Aufnahmen in höchster Qualität zu gewährleisten. Zugleich unterstützt das FE 50 mm F1.4 GM die Funktion zur Breathing-Kompensation4, die kompatible Alpha-Kameras von Sony bieten.

Intuitiv bedienbar und äußerst zuverlässig

Das intuitive Design des Objektivs ermöglicht maximal effiziente Arbeitsabläufe beim Filmen und Fotografieren. Der linear ansprechende manuelle Fokus sorgt dafür, dass der Fokusring beim manuellen Fokussieren direkt und wiederholbar auf kleinste Bewegungen anspricht. Als spannende Erweiterung der hochkarätigen G Master-Serie verfügt das FE 50 mm F1.4 GM zudem über eine Blendensperre und ist damit die erste Festbrennweite von Sony mit dieser praktischen Vorrichtung. Darüber hinaus besitzt das Objektiv einen Filterdurchmesser von 67 mm, sodass die gleichen Filter verwendet werden können wie für die Modelle FE 24 mm F1.4 G Master und FE 35 mm F1.4 G Master.

Fokushaltetasten und ein Fokuswahlschalter erhöhen die Vielseitigkeit noch zusätzlich. Die konfigurierbaren Fokushaltetasten sind an zwei Stellen angebracht und lassen sich über die Menüs der Kamera mit verschiedenen weiteren Funktionen belegen. Der Fokuswahlschalter ermöglicht es, schnell zwischen Autofokus und manuellem Fokus zu wechseln, und erlaubt damit eine sofortige Anpassung an veränderte Aufnahmebedingungen.

Das Frontelement des FE 50 mm F1.4 GM ist mit einer Fluorbeschichtung versehen, die vor Fingerabdrücken, Staub, Wasser, Öl und anderen Verunreinigungen schützt und leichtes Abwischen ermöglicht, falls doch einmal Schutz haften bleibt. Das staub- und feuchtigkeitsabweisende Design5 sorgt für besondere Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Bedingungen im Freien. Dank dieser Merkmale lässt sich das neue Objektiv in nahezu jeder Aufnahmeumgebung ohne Einschränkungen einsetzen.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

FE 50 mm F1.4 GM Objektiv von Sony: ca. 1699 Euro

Verfügbarkeit: ab Ende März 2023 bei ausgewählten Sony Vertragshändlern