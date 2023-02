Tamron bringt das Super-Weitwinkelzoom 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD demnächst in einer Variante für Fuji X heraus. Das gibt der Hersteller heute in einer „Entwicklungsankündigung“ bekannt. Das kompakte Zoom in der Sony-Ausführung hat seinerzeit einen guten Eindruck bei photoscala hinterlassen. Das 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD für Fuji X soll im Frühjahr 2023 erscheinen, einen Preis nennt Tamron derzeit nicht.

Pressemitteilung von Tamron Deutschland: