Und die Bildqualität?

Was das Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD auf den Sensor bannt, das kann sich durchaus sehen lassen. Genauer gesagt: Was schließlich auf der Speicherkarte landet und sich in Form von Pixeln auf dem Monitor materialisiert. Doch der Reihe nach.

Auf den ersten Blick zeigen Aufnahmen mit dem 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD erfreulich wenige Verzeichnung und Verzerrung, selbst bei Offenblende. Für ein Weitwinkel-Zoom mit diesen kurzen Brennweiten nicht schlecht! Allerdings: Das gute Ergebnis ist nicht alleine ein Verdienst der Optik, da wird unverkennbar per Software nachgeholfen.

Bei 11 Millimeter Brennweite bekommt die Verzeichnungskorrektur erwartungsgemäß etwas mehr zu tun als am „langen“ Tele-Ende. Das gilt auch für die Randabdunklung. Dramatisch ist das nicht, die Abbildungsfehler halten sich im Rahmen, wie ein Vergleich mit den unkorrigierten Raw-Dateien zeigt:

Weil die digitale Abbildungskorrektur beim Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD nicht so kräftig eingreifen muss, bleiben Schärfe und Detailwiedergabe an den Rändern und Ecken hoch. Im Zentrum hat das Objektiv sowieso keine Probleme, die 24 Megapixel der Halbformatkameras von Sony adäquat zu bedienen.

Kurzum: In Sachen Abbildungsqualität leistet sich das Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD keinen Fehltritt. Schärfe und Detailwiedergabe sind hoch, Verzeichnung und Vignettierung bleiben moderat und werden gut per Software korrigiert. Mit CAs hat das Objektiv ebenfalls nicht zu kämpfen, Farbsäume werden ebenfalls digital eliminiert. Das Bokeh ist aufgrund der kurzen Brennweite kleinteilig und wirkt daher etwas unruhig, geht aber insgesamt in Ordnung.

Mein Fazit

Wie Tamron mit dem 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD einen nahezu zweifachen Zoombereich vom Weitwinkel bis zum Super-Weitwinkel mit hoher Lichtstärke für APS-C-Kameras von Sony kombiniert, das ist derzeit einzigartig. Dabei bleibt das Objektiv angenehm leicht und handlich. Seine Abbildungsleistungen gehen voll in Ordnung – unter Anderem weil sie per Software optimiert werden.

Allerdings ruft Tamron für das Gebotene auch einen ambitionierten Preis auf. 1200 Euro kostet das 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD laut Liste – viel Geld für ein Zoom, das sich sicherlich in vielen Fällen durch eine günstigere Festbrennweite ersetzen lässt. Nur gut, dass die Straßenpreise von Tamron-Objektiven auch schon mal um 30 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegen.