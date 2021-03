Verbessertes Equipment für Tropfen-Fotografen

Rollei bringt MIOPS Splash Water Drop Kit V2 auf den Markt

Hamburg/Norderstedt, 10.3.2021 Bereits das Splash Kit von MIOPS mit Halter ist ein starkes Gadget, das die Tropfenfotografie zum Kinderspiel werden ließ. Damit wurde die Fotografie eindrucksvoller Wassergebilde möglich, die den Betrachter in eine Welt entführt, die dem normalen Auge normalerweise verborgen bleibt.

Nicht nur die Größe der fallenden Tropfen ist damit einstellbar, sondern auch die zeitlichen Abstände, in denen sich ein Tropfen jeweils lösen soll. Definierbar ist dabei auch, ob Blitz oder Kamera jeweils verzögert auslösen sollen. Mit dem MIOPS Splash Kit sind Fotograf*innen nicht nur in der Lage, pilzähnliche Wassergebilde abzulichten, sondern auch Tropfen einzufangen, die in der Luft über unruhigem Wasser zu schweben scheinen. Und das Beste: Alle nötigen Einstellungen sind per Smartphone und Bluetooth einstellbar, sodass nur Kamera und Blitz in Position gebracht werden müssen.

Nun also bringt MIOPS die zweite Version des Splash Kits auf den Markt, die Splash Water Drop Kit V2 heißt.

Die Verbesserungen: Der Mechanismus der Wassersäule wurde optimiert, sodass einem Wasseraustritt nun vorgebeugt wird. Auch musste die Wassersäule bei der ersten Version umständlich abmontiert werden, um sie zu reinigen. Dies wurde in der Form geändert, dass sich die Wassersäule für eine Reinigung nun leichter entfernen lässt. Dafür ist eine Schraube an dem Splash Kit angebracht, die es nicht mehr erforderlich macht, das gesamte Gehäuse zu öffnen.

Auch gibt es einen versteckten Button, mit dem man das Kit manuell in den Upgrade-Modus umstellen kann. Normalerweise laufen Upgrades jedoch über die App. Zusätzlich ist der Stromkreislauf verbessert worden, womit MIOPS ein Problem behoben hat, das Schwierigkeiten bei der Ventilauslösung hervorgerufen hat.

Erhältlich ist das neue Splash Water Drop Kit V2 ab sofort zum Aktionspreis für 119 € (UVP 149 €) unter https://www.rollei.de/miops.