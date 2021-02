Handhabung und Praxis

Für ein APS-C-Objektiv wirkt das neue 17-70mm von Tamron auf den ersten Blick überraschend wuchtig – fast schon wie ein richtiges Telezoom. Doch der Eindruck täuscht ein wenig, denn mit seinen 525 Gramm Gewicht bleibt das 4,1fach-Zoom durchaus tragbar. Zudem erweist es sich an der Kamera als gut ausbalanciert – kurzum: für mich passt’s.

Ganz so wertig wie das Sony E 16-70 mm F4 ZA OSS T* Vario-Tessar ist das neue Tamron-Tele allerdings nicht. Tamron gibt sich im Gegensatz zu Sony mit einer Umhüllung aus Kunststoff zufrieden, die jedoch keinesfalls klapprig wirkt. Und der besonders hoch belastete Bajonett-Anschluss ist aus Metall gefertigt, wie es sich gehört. Beim Zoomen fährt der Innentubus ein paar Zentimeter heraus, ohne zu schnarren oder zu schaben.

Tamron bleibt beim 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD seiner bisherigen Linie treu: Schalter, etwa für den Stabilisator oder den Autofokus, gibt es nicht. Diesem Objektiv mag ich das nicht weiter ankreiden – das 16-70mm von Sony ist ebenso spartanisch ausgestattet, die meisten Fotografen werden entsprechende Schalter wohl eh nicht vermissen. Der Filterdurchmesser beträgt wie bei Tamron für Sony üblich 67 Millimeter.

Autofokus

Das neue 17-70 mm von Tamron ist ein klassisches „Immerdrauf“ – ein Objektiv für alle Gelegenheiten also. Da sollte der Autofokus in erster Linie in möglichst vielen Situationen gleichermaßen flott und exakt scharf stellen. In dieser Hinsicht passen Sony Alpha 6400 und Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD fast schon perfekt zusammen. Vor allem, wenn es dunkel ist, verhilft die hohe Lichtstärke des Tamron-Zooms der Alpha 6400 zu einem erfreulich schnellen Autofokus.

Geht es allerdings darum, die Schärfe auf ein Action-Motiv nachzuführen, agiert das Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD nicht ganz so souverän. Etwa, wenn Redaktionshündin Janna ihr Spielzeug apportiert – da wandert bei schnellen Serienaufnahmen mit der Alpha 6400 die Schärfe bei abnehmbarer Entfernung schon mal von der Schnauze Richtung Jannas Hinterteil. Action-Schnappschüsse stellt das Tamron-Zoom jedoch blitzschnell scharf, da sitzt der Fokus bei praktisch jedem Foto.

Bildqualität

24 Megapixel beträgt die Auflösung der Alpha 6400, mehr hat Sony im APS-C-Bereich sowieso nicht zu bieten. Hat das Tamron in Sachen Bildqualität damit automatisch leichtes Spiel?

Automatisch nicht – denn eine Offenblende von F2.8 stellt für eine gute Kontrast- und Detailwiedergabe durchaus einige Anforderungen an die optische Konstruktion. Zudem ist Auflösung nicht alles. Auch Fehler wie Verzeichnung, Vignettierung und chromatische Aberration sollten möglichst klein gehalten werden.

Mit Schärfe und Details hat das Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD keine Probleme – das Zoom schöpft das Potential des 24-Megapixel-Sensors von Sony gut aus. Schlimmstenfalls gerät die Abbildung am langen Zoomende und bei Offenblende am Bildrand einen Hauch weicher.