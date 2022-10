X-H2S – die wichtigsten Neuerungen

Vorgängerin der X-H2S (und der kürzlich präsentierten X-H2) ist die X-H1 von 2018. Sie führte einige Neuerungen ins X-System ein, die bei der zweiten Generation der X-H-Familie beibehalten wurden. Das pfiffige Info-Display auf der rechten Kameraschulter gehört dazu oder der integrierte Bildstabilisator.

Ansonsten ist bei der X-H2S vieles neu. Zunächst einmal der Stacked-Sensor mit integriertem DRAM. Er reicht die aufgezeichneten Bilddaten rund 3,5mal schneller weiter als etwa der Sensor bei der X-T4. Dazu gesellt sich der neue X-Prozessor 5, der 65 Prozent mehr Tempo macht als sein Vorgänger. Damit avanciert die Fujifilm X-H2S zur zweitschnellsten Systemkamera überhaupt. Nur die OM System OM-1 überflügelt die 40 Bilder/s mit Fokusnachführung derzeit, allerdings mit kleinerem MFT-Sensor und geringerer Auflösung.

Von der Rechenpower der X-H2S profitiert unter anderem auch ihr AF-System. Eine seiner Spezialitäten: Gesichts- und Augenerkennung. Zudem lässt sich das Tracking-System für die Fokusnachführung von (Säuge-)Tieren, Vögeln, Tieren, Autos etc. einrichten.

Viel Neues auch in Sachen Video. Der schnelle Sensor liefert problemlos 4K in 60p, 4K 120p sind mit leichtem Crop möglich. Und damit die X-H2S beim Videodreh nicht überhitzt, lässt sich ein optionaler Lüfter an der Rückwand anbringen.

Bei den hohen Datenraten, die die X-H2S verarbeitet, wären selbst schnelle SD-Karten ein Flaschenhals. Fujifilm stattet die Kamera daher mit einem zweiten Kartenschacht aus, der CFexpress-Karten vom Typ B aufnimmt. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, im HEIF-Format anstelle von JPEG aufzuzeichnen. HEIF kann bei einer Wortbreite von 10 bit (gegenüber 8 bit bei JPEG) einen deutlich höheren Dynamikumfang speichern.

Und nicht zuletzt hat Fujifilm das Bedienkonzept bei der neuen X-H2-Serie überarbeitet. Es entspricht jetzt weitgehend dem der aktuellen GFX-Modelle, also mit nur noch einem PASM-Wählrad mit zusätzlich sieben Speicherplätze für individuelle Kamerakonfigurationen.

X-H2S in die Hand genommen und vors Auge gehoben

Schon beim ersten In-die-Hand-nehmen fühlt sich die X-H2S vertraut an. Fast wie die Sony Alpha 7R IV, mit der ich häufig fotografiere. Kleiner ist die X-H2S jedenfalls kaum, obwohl sie doch nur einen APS-C-Sensor beherbergt. Auch mit ihrem Gewicht von 660 Gramm erreicht Fujis neues Flaggschiff das Niveau heutiger Kleinbildspiegellose. Größe und Masse sorgen dafür, dass die X-H2S einen äußerst robusten Eindruck macht. Und dass sie selbst mit wuchtigen Objektiven wie dem XF 150-600 mm F5.6-8 R LM OIS WR (rund 1600 Gramm) noch gut in der Hand liegt.

Das vertraute Gefühl, mit einer Kleinbildkamera zu fotografieren, setzt sich fort, wenn ich in den Sucher der X-H2S blicke. Der EVF zeigt das Sucherbild mit 0,8facher Vergrößerung und löst mit rund 5,76 Millionen dots sehr fein auf. Der Augenpunkt liegt bei 24 Millimeter, da habe ich keine Schwierigkeiten, das Sucherbild selbst mit Brille komplett zu überblicken. Hinzu kommt, dass die Kamera im „Boost“-Modus das OLED-Display im EVF mit einer Refresh-Rate von 120 Hertz betreibt, da ruckelt und zappelt nichts. Viel besser geht es kaum!

Der rückwärtige 3-Zoll-Monitor bietet dagegen mit 1,62 Millionen dots nur Hausmannskost. Er lässt sich nach links wegklappen und dann um die Längsachse drehen. Für Fotoaufnahmen nicht immer ideal, weil das Display nicht in der optischen Achse bleibt. Videofilmer profitieren dagegen von dem Drehmechanismus, zumal er erst den optionalen Lüfter ermöglicht.

Dass mir die X-H2S sofort vertraut vorkommt, liegt sicherlich auch am überarbeiteten Bedienkonzept. Gab es bei der Vorgängerin noch Einstellräder für Belichtungszeit, ISO-Wahl, AF-Feld und Serienbildrate, findet sich bei der X-H2S nur noch ein PASM-Wählrad auf der linken Schulter. Bevor sich Fuji-Fans, die das analoge Bedienkonzept der Marke gewohnt sind, jetzt mit Grausen abwenden: Das aktuelle Bedienkonzept bietet eine Reihe von Vorteilen.

Nur was sich per Menü (und nicht per Hardware) einstellen lässt, kann auch in Benutzerkonfigurationen gespeichert werden. Gleich sieben Speicherplätze für die unterschiedlichsten Kamerafunktionen bietet die X-H2S, sie alle lassen sich bequem über das PASM-Rad abrufen. Ich bin ein großer Freund dieser „User-Presets“, erlauben sie es einem doch, die Kamera blitzschnell zwischen individuellen Konfigurationen etwa für „Porträt“, „Action“ oder „Video“ umzuschalten. Und falls ich doch einmal von den Vorgaben einer Konfiguration abweichen möchte, gibt es bei der X-H2S Schnellwahltasten unter anderem für Bildfolgemodus, AF-Modus oder ISO-Empfindlichkeit.

Ein weiterer Pluspunkt des Bedienkonzept der X-H2S: Wer von einer Kamera einer anderen Marke kommt, muss sich nicht von Grund auf umstellen. Abseits des PASM-Rads gibt es bei der X-H2S noch genug Neues zu entdecken. Die Menüs sind ellenlang und verzweigen bisweilen bis in die vierte Ebene. Das ist nicht immer übersichtlich, einen bestimmten Befehl zu finden, kann detektivisches Gespür erfordern.

Glücklicherweise lässt sich die X-H2S so einrichten, dass man selten den Weg ins Kameramenü suchen muss. Natürlich bringt auch die X-H2S Fujis inzwischen schon fast legendäres Quick-Menü mit, das bis zu 16 Posten aufnimmt. Schade allerdings, dass sich nicht viele Knöpfe und Taster an der X-H2S individuell belegen lassen.

Insgesamt hat sich die X-H2S in meinen Händen als zuverlässiges und gut zu bedienendes Werkzeug erwiesen. Nicht nur der prächtige Sucher, auch der sanfte, fast lautlose Verschluss waren mein persönliches Highlight bei der Arbeit mit der X-H2S. Klasse auch, dass sich Fujifilm vom gefühllosen Auslöser der Vorgängerin verabschiedet hat – jetzt gibt es wieder einen klar definierten ersten Druckpunkt.

Bildserien und Autofokus

Das „S“ in der Typenbezeichnung „X-H2S“ steht für „Speed“. Laut Datenblatt ist die Kamera sogar atemberaubend schnell, bis zu 40 Bilder/s bei voller Auflösung und AF-Nachführung. Doch Papier ist bekanntlich geduldig. Was zählt, ist die Praxis.

Die versprochenen 40 Bilder/s erreicht die X-H2S mühelos. Und hält das Tempo bei eingelegter CFexpress-Karte auch relativ lange hoch: Bei Aufzeichnung im reinen Raw-Format für knapp 120 Aufnahmen respektive knapp drei Sekunden. Wird in JPEG aufgezeichnet, sind es gut 180 Fotos (oder 4,5 Sekunden), bis die Serienbildrate sinkt. Nimmt man etwas Tempo raus, verbessert sich die Standfestigkeit deutlich. Bei 30 Bilder/s sind laut Fujifilm über 1000 Aufnahmen ohne Geschwindigkeitseinbußen möglich, in Raw sind es immerhin noch um die 200 Fotos. Wird komprimiertes Raw als Aufnahmeformat vorgegeben, hält die X-H2S das Serientempo etwa 1,5-mal länger durch als für reine Rohdaten.

Auf den ersten Blick mag es etwas enttäuschend sein, dass der X-H2S bei hoher Serienbildfrequenz im Raw-Format relativ bald die Puste ausgeht. In der Praxis wird beim Höchsttempo der Kamera jedoch die Speicherkartenkapazität zum begrenzenden Faktor. Bei einem Raw-Burst von drei Sekunden Dauer entsteht ein Datenvolumen von rund 6,5 GB. Unsere CFexpress-Karte von Sandisc mit 64 GB (Preis zum Testzeitpunkt: ca. 120 Euro) wäre also bereits nach rund 30 Sekunden „Dauerfeuer“ randvoll.

Auch wenn man die extrem hohe Serienbildrate der X-H2S selten brauchen wird: Ihr AF-System sollte schon mithalten können. Dafür hat Fujifilm nach eigenen Aussagen eine Menge getan. So ermöglicht die hohe Auslesegeschwindigkeit des Stacked-Sensors im Vergleich zur X-T4 eine dreimal höhere Frequenz der AF-Berechnungen. Zudem gibt es einen neu entwickelten Algorithmus, der Objektbewegungen besser berechnen kann, sowie kleinere Objekte und bei geringem Motivkontrast zuverlässiger und präziser im Fokus halten soll.