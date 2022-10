Wacom Cintiq Pro 27 Stift-Display: Engineered for Harmony

Das neueste Stift-Display von Wacom wurde speziell für die einzigartigen Anforderungen im individuellen Arbeitsablauf von professionellen Digital Artists und Content-Creation-Teams entwickelt. Es vereint die Stift- und Touch-Technologie der nächsten Generation mit einer erstklassigen Bildschirm- und Farbleistung sowie anpassbaren ergonomischen Verbesserungen. Das Wacom Cintiq Pro 27 wurde dafür geschaffen, Anwendern als natürliche Erweiterung ihrer Hand dabei zu helfen, ihre Visionen umzusetzen.

Tokio, Japan, und Düsseldorf, Deutschland – 28. September 2022 – Wacom präsentiert heute das Wacom Cintiq Pro 27 Stift-Display, ein kreatives Werkzeug, das gemeinsam von Angehörigen der globalen Kunst- und Design-Community und den Produktteams von Wacom definiert und entwickelt wurde, um ein so intuitives, flüssiges Arbeiten mit dem Stift auf dem Bildschirm zu ermöglichen, wie es bisher noch nicht möglich war. Das Cintiq Pro 27 wurde speziell für Kreativ-Profis wie 2D-Illustratoren, 3D-Modellierer, Animatoren, Spieleentwickler, Virtual Production Artists etc. entwickelt. Seine große digitale Arbeitsfläche ermöglicht die nahtlose Interaktion mit Kreativsoftwareanwendungen und bietet den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit, für die alle Geräte von Wacom bekannt sind. Das neue Cintiq Pro mit 27 Zoll stellt in praktisch allen Kategorien, die für Benutzer digitaler Stift-Displays von Interesse sind, einen enormen Fortschritt dar. Dazu gehören neben der Verbesserung von Stiftleistung, Multi-Touch und Ergonomie schnellere Bildwiederholfrequenzen, lebendige und präzise Farben sowie ein besonderer Schwerpunkt auf Komfort und benutzerdefinierten Optionen. Darüber hinaus werden Benutzer den modernen Look, das geringe Gewicht und den dünnen 27-Zoll-Bildschirm zu schätzen wissen, der weniger Platz beansprucht als das Cintiq Pro 24. Mit der Ergänzung der Modelle Cintiq Pro 16 und Cintiq Pro 24 durch das neue Stift-Display bietet Wacom eine umfassende Auswahl an Größen für jeden Bedarf und Arbeitsbereich.

„Der Schwerpunkt auf Cloud Computing und die speziellen Anforderungen freiberuflicher und festangestellter Kreativer, die frei, schnell und effizient auf globaler Ebene zusammenarbeiten müssen, erfordern ein multifunktionales Kreativwerkzeug, das alles kann“, erklärt Faik Karaoglu, Executive Vice President der Branded Business Group von Wacom. „Mit dem neuen Wacom Cintiq Pro 27 können sich Kreativ-Profis auf eine intuitive und natürliche Stift- und-Touch-Eingabe, äußerst präzise, werkseitig kalibrierte Farben, eine schnellere Bildwiederholfrequenz und andere Designfunktionen verlassen, die es ihnen ermöglichen, bequem und sicher zu arbeiten und ihre Arbeit über die gesamte kreative Pipeline hinweg zu teilen.“

Pro Pen 3 und Multi-Touch setzen neue Maßstäbe bei Anpassung und Leistung

Mit der Einführung des Pro Pen 3 wurde die Stifteingabe auf dem Bildschirm des Cintiq Pro 27 enorm verbessert. Mit austauschbaren, im Lieferumfang enthaltenen Komponenten haben Benutzer jetzt die Möglichkeit, Griffstärke, Gewicht und Gewichtsverteilung des Stifts zu ändern. Durch diese Anpassungsmöglichkeiten können Künstler und Designer den Stift genau auf die von ihnen bevorzugte Arbeitsweise abstimmen, was wiederum zu einem komfortableren und intuitiveren digitalen Arbeitsprozess führt. Darüber hinaus verfügt der Pro Pen 3 über eine verbesserte Neigungserkennung und ist nach wie vor mit der bewährten EMR-Technologie (Elektromagnetische Resonanz) von Wacom ausgestattet – mit 8.192 Druckstufen und batterielosem Betrieb. Die Tatsache, dass der Stift nie aufgeladen werden muss, spart wertvolle Zeit und Geld. Auf dem Stift befinden sich außerdem drei programmierbare Seitenschalter zur Festlegung von Software-Kurzbefehlen und Zusatztasten für praktisch alle drucksensitiven Anwendungen auf dem Markt.

Multi-Touch gehört ebenfalls zur Standardausstattung und ist für die nicht dominante Hand eines Benutzers bei der Arbeit in Programmen, insbesondere in 3D-Anwendungen, äußerst hilfreich, um ein Modell oder eine Skulptur ein- und auszuzoomen oder zu drehen, während man parallel mit dem Stift arbeitet. Allen, die in einer virtuellen Produktionsumgebung arbeiten, ermöglicht die Selective-Touch-Funktion mit zehn Punkten eine präzise Bedienung von Schiebereglern und anderen navigierbaren Funktionen auf dem Bildschirm für einen äußerst effizienten Arbeitsablauf. Und da das Stift-Display sowohl mit Mac- als auch mit PC-Betriebssystemen kompatibel ist, stehen dem Benutzer auch noch Gesten zur Verfügung. Die Multi-Touch-Funktion unter Linux ist abhängig von der Unterstützung der jeweiligen Anwendung. Für Künstler und Designer, die es vorziehen, in ausgewählten Anwendungen ohne Multi-Touch-Unterstützung zu arbeiten, gibt es eine praktische Taste zum Ein- und Ausschalten der Funktion.

Ein brillantes Display

Das neue Display des Cintiq Pro 27 besitzt nahezu keine Parallaxe oder Latenz und verfügt über eine enorm verbesserte Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, wodurch der Cursor fast doppelt so schnell auf die Eingabe reagiert wie bei früheren Modellen. Es ist mit HLG (Hybrid Log-Gamma) und der PQ-Gamma-Kurve (Perceptual Quantization) zur Anzeige und Bearbeitung von HDR-Videoinhalten (High Dynamic Range) ausgestattet. Angesichts einer brillanten 4k-Auflösung in 10-Bit-Farben, 98 % DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives – Protocol 3), dem Farbstandard der Filmindustrie, sowie einer Farbgenauigkeit von 99 % Adobe® RGB werden Benutzer von der getreuen Wiedergabe und der authentischen visuellen Darstellung des Displays begeistert sein. Das Display verfügt nicht nur über das Pantone® Validated-, sondern auch über das Pantone SkinTone Validated-Siegel und erfüllt damit den Pantone-Standard für die präzise Darstellung der gesamten Bandbreite menschlicher Hautfarben. Für Benutzer, die ihre am häufigsten verwendeten Tastenkombinationen gern näher an dem eigentlichen Arbeitsbereich hätten, wurden an der Display-Rückseite insgesamt acht ExpressKeys®, vier an jeder Seite, hinzugefügt. Die Tasten im Griffdesign ermöglichen einen einfachen, ergonomischen Zugriff. Außerdem hat Wacom dem Cintiq Pro 27 einen erweiterbaren Rahmen hinzugefügt, an dem sich eine kleine Ablagefläche, z. B. für eine Tastatur oder ein Smartphone, anbringen lässt. Die 1/4-Zoll-UNC-Fotogewindehalterungen können auch zum Anbringen von Webcams und anderem Zubehör verwendet werden. Das Cintiq Pro 27 Display hat einen geringeren Platzbedarf als das Cintiq Pro 24 und führt so zu einer besseren Platzausnutzung und einem übersichtlicheren Arbeitsplatz. Die randlose, angeraute Glasoberfläche ermöglicht Benutzern eine präzise Kontrolle und eine natürliche Stiftführung auf dem Bildschirm.

Neues Standfuß-Design für Designer

Der neue Standfuß des Cintiq ist abgestimmt auf das moderne, schlanke Design des neuen Stift-Displays. Er ist umfassend einstellbar, so dass er praktisch jede Arbeitsposition ermöglicht, und unterstützt sogar eine Bildschirmdrehung von +/- 20 Grad. Für den Fall, dass Benutzer eine andere Standfuß-Lösung verwenden wollen, verfügt das Display über VESA-Halterungen für Aufstellvorrichtungen anderer Anbieter.

„Professionelle Content-Ersteller in der Medien- und Unterhaltungsbranche, in Industriedesign und Bildungswesen können alle von einem Tool profitieren, das genau auf ihre Arbeitsweise zugeschnitten ist“, fährt Karaoglu fort. „Egal, ob 2D-Illustration, 3D-Sculpting oder die Entwicklung einer Virtual-Production-Lösung – alle haben eine eigene Arbeitsweise, und wir freuen uns, das Cintiq Pro 27 der Kreativ-Community vorstellen zu können.“

Kompatibel mit zahlreichen Softwareanwendungen. Neue Software-Testversionen verfügbar.

Wacom Cintiq Pro 27 Anwender aus allen Bereichen – Illustration, Animation, Spieleentwicklung, Fotografie und Industriedesign, um nur einige zu nennen – werden feststellen, dass alle ihre bevorzugten drucksensitiven Softwareanwendungen perfekt mit dem neuen Stift-Display zusammenarbeiten. Führende Anwendungen von Adobe®, Autodesk®, Corel®, Pixologic® und The Foundry® werden allen, die auf einem Cintiq Pro arbeiten, auch weiterhin beeindruckende Ergebnisse liefern. Um Cintiq Pro 27 Anwendern bei ihrem Start in kreative Abenteuer neue Perspektiven zu eröffnen, stellt Wacom gleichzeitig mit der Produkteinführung die folgenden Softwareprodukte als 90-Tage-Testversionen zum Herunterladen zur Verfügung: Clip Studio Paint EX von Celsys®, eine umfassende, benutzerfreundliche digitale Zeichenlösung zum Erstellen von Comics, allgemeinen Illustrationen und 2D-Animationen, und MASV®, eine Cloud-basierte File-Sharing-Anwendung für Kreativ-Profis. In der zweiten Oktoberhälfte sind außerdem folgende Anwendungen als 90-Tage-Testversionen verfügbar: Shapr3D®, das intuitive CAD-Tool, mit dem die 3D-Modellierung einfacher und schneller wird, und Bluescape®, ein Tool für die visuelle Zusammenarbeit mit Whiteboard-Funktionen, unendlichen Arbeitsflächen und Bildersuche. Darüber hinaus können in der zweiten Oktoberhälfte 90-Tage-Testversionen von Toon Boom® Harmony zum Erstellen von End-to-End-2D-Animationen und Storyboard Pro, eine All-in-One-Storyboard-Lösung, heruntergeladen werden.

Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit

Das Cintiq Pro 27 Stift-Display ist ab sofort im Wacom eStore und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis für das Wacom Cintiq Pro 27 Stift-Display liegt bei USD 3.499,95, EUR 3.849,99* oder GBP 3.249,99*. Der empfohlene Verkaufspreis für den speziellen Wacom Ergo-Standfuß beträgt USD 499,95, EUR 599,99* bzw. GBP 499,99. Da das Wacom Cintiq Pro 27 nur mit dem speziellen Wacom Ergo-Standfuß oder der VESA-Aufstellvorrichtung eines Drittanbieters verwendet werden kann, ist das Stift-Display zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 4.449,99 EUR* oder GBP 3.759,99 im Paket mit dem Standfuß erhältlich. Da Wacom auch auf die Umweltfreundlichkeit seiner Produkte achtet, bestehen Gehäuse und Standfuß des Displays zu über 50 % aus PCR-Kunststoff.

* Alle Preise in EUR und GBP verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise inklusive Mehrwertsteuer.