DxO PhotoLab 6, die RAW-Bildbearbeitungs-Software, setzt erneut neue Maßstäbe für die Rauschminderung mit bahnbrechender KI-Technologie

Neben der brandneuen DeepPRIME XD-Rauschminderungstechnologie bietet diese neue Version ein erweitertes Farbm anagement mit einem riesigen Arbeitsfarbraum, leistungsstarke neue Retuschewerkzeuge und Verbesserungen des eleganten Fotobibliothekssystems.

Paris (Frankreich): DxO Labs, das Unternehmen, das die moderne RAW-Bildbearbeitung und Objektivkorrektur vorangetrieben hat, gibt heute die sofortige Verfügbarkeit von DxO PhotoLab 6 bekannt, seiner Flaggschiff-Software für den RAW-Bildbearbeitungsworkflow. Die aktuelle Version wartet mit DxO DeepPRIME XD auf, einer KI-gestützten RAW-Konvertierungstechnologie, die die Grenzen der Rauschminderung und Herausarbeitung von Bilddetails neu definiert. Zudem verfügt sie über ein neues Farbmanagementsystem mit einem erweiterten Arbeitsfarbraum und brandneue Retuschewerkzeuge, die neu definieren, was Fotografen von ihrer Software erwarten dürfen. Ein aktualisiertes Fotobibliothekssystem, das eine einfache Organisation und schnellen Bildzugriff ermöglicht, rundet die neue Software-Version ab.

Die DxO DeepPRIME-Technologie wird noch besser

Experten betrachten die DeepPRIME-Technologie von DxO seit langem als das weltweit effektivste Werkzeug zur Rauschminderung und Herausarbeitung von Bilddetails. Jetzt führt DxO PhotoLab 6 den neuen Modus DeepPRIME XD (eXtreme Details) ein, der den RAW-Dateien noch mehr Qualität verleiht. Ideal für mit hohen ISO-Werten aufgenommene Bilder, entfernt es Rauschen, stellt zuvor nicht erkennbare Bilddetails wieder her und sorgt für lebendige, natürliche Farben.

DeepPRIME XD verwendet ein neuronales Netzwerk, das mit Milliarden von Bildbeispielen trainiert wurde und Fotografen durch die Bank Verbesserungen von mehr als 2,5 Blendenstufen ermöglicht. Ein mit ISO 4000 aufgenommenes Bild wird beispielsweise in Bezug auf Rauschen, Farbe und Klarheit eher einem mit 500 ISO aufgenommenen Bild ähneln. Und da DeepPRIME XD ein wesentlicher Bestandteil des RAW-Konvertierungsprozesses ist, kann es sogar den Dynamikumfang erhöhen, was Fotografen mehr Flexibilität bei Aufnahmen in Situationen mit wenig Licht bietet. Der ursprüngliche DeepPRIME-Modus ist ebenfalls weiterhin verfügbar. Er ist für schnellere Optimierungen oder für Bilder gedacht, die einfach weniger Korrekturen erfordern.

“Wir waren begeistert von der Resonanz auf DeepPRIME in DxO PhotoLab 5, aber wir wussten, dass wir noch mehr tun können”, erklärt Jean-Marc Alexia, VP Marketing und Produkstrategie bei DxO. „Das neue DeepPRIME XD befand sich ein Jahr in der Entwicklung und die KI hat sich buchstäblich selbst beigebracht, wie sie ihre Arbeit verbessern kann. Die Ergebnisse sprechen für sich.“

Genauere Farben für bessere Bilder

DxO PhotoLab 6 stellt überarbeitete Algorithmen zur Farbverarbeitung vor, die die Grenzen des Farbmanagements verschieben, und bietet einen neuen, erweiterten Arbeitsfarbraum. Ergänzt werden diese Funktionen durch einen Soft-Proofing-Modus, der präzise Farben im gesamten Workflow sicherstellt und es dem Fotografen ermöglicht, Korrekturen gezielt dem späteren Verwendungszweck entsprechend vorzunehmen – sei es, um die Fotos auf einem hochauflösenden Bildschirm zu präsentieren oder als Kunstdruck zu reproduzieren.

Diese Neuerungen ermöglichen eine authentische Farbwiedergabe selbst der sattesten Farben und helfen dem Fotografen dabei, das volle Potenzial der neuesten Monitore und Drucker auszuschöpfen.

Neue Werkzeuge für leistungsstarke Retuschen

DxO PhotoLab 6 beinhaltet außerdem das neue ReTouch-Werkzeug, das die Möglichkeiten von Reparieren und Klonen im Rahmen der Bildbearbeitung über alles bis dato Gewesene hinaus erweitert. Fotografen können die Quelle jetzt durch Spiegeln, Drehen und Skalieren transformieren oder Pinsel einsetzen, um den Bildbereich, den sie gerade bearbeiten, präziser zu formen. Das neue Werkzeug sorgt dafür, dass komplexe Klon- und Reparatur-Aufgaben seltener außerhalb von DxO PhotoLab durchgeführt werden müssen. Es beschleunigt den Workflow und stellt gleichzeitig sicher, dass sich die Bearbeitung nie von der ursprünglichen RAW-Datei entfernt und somit nicht-destruktiv bleibt.

Ein raffiniertes Fotobibliothekssystem ermöglicht einen intelligenteren Workflow

Aufbauend auf dem einfachen, aber leistungsstarken Fotothek-System erweitert DxO PhotoLab 6 die Palette der EXIF- und IPTC-Felder, ergänzt die Software um die Möglichkeit, Projekte zu verschachteln, und führt Farbmarkierungen für eine einfachere Organisation und Verwaltung von Dateien ein – alles ohne umständliche, zeitraubende Kataloge.

Umfassende und präzise Objektiv- und Kameraprofile

Das Herzstück von DxO PhotoLab 6 sind die bahnbrechenden optischen Module von DxO. Vor fast 20 Jahren ließ sich DxO das Konzept der Objektivkorrekturen patentieren und seitdem definieren die in einem eigens dafür eingerichteten Labor durchgeführten Analysen den Standard für die digitale Fotobearbeitungsbranche immer wieder aufs Neue. Die Qualität und Präzision der optischen DxO-Module bleibt unerreicht, zum Teil auch deshalb, weil Objektive und Kameras in Kombination miteinander getestet werden, wodurch Fotografen Profile erhalten, die speziell auf ihre Ausrüstung zugeschnitten sind. Mit den neuesten Modulen, die automatisch in DxO PhotoLab 6 verfügbar sind, können Sie sicher sein, dass Sie stets Ergebnisse in bester Qualität erzielen.

Preis und Verfügbarkeit

Die ESSENTIAL und ELITE Editionen von DxO PhotoLab 6 (Windows und macOS) stehen ab sofort auf der DxO Website zum Download (https://shop.dxo.com/de) zu folgenden Preisen zur Verfügung:

DxO PhotoLab 6 ESSENTIAL Edition: 139 €

DxO PhotoLab 6 ELITE Edition: 219 €

Besitzer von DxO PhotoLab 4 oder 5 können einen speziellen Upgrade-Preis in Anspruch nehmen:

Upgrade-Preis für DxO PhotoLab 6 ESSENTIAL Edition: 75 €

Upgrade-Preis für DxO PhotoLab 6 ELITE Edition: 99 €

Um ein Upgrade durchzuführen, müssen sich die Kunden in ihrem Kundenkonto unter https://shop.dxo.com/login_upgrade.php/de anmelden.

Für DxO PhotoLab ist kein Abonnement erforderlich. Die ESSENTIAL-Version kann auf bis zu zwei und die ELITE-Version auf bis zu drei Computern installiert werden.

Eine vollständige, einmonatige Testversion von DxO PhotoLab 6 ist auf der DxO-Website erhältlich.