Radiant Photo: Der Fotoeditor, der für naturgetreue Bilder entwickelt wurde

Radiant Photo ist ein neuartiger Fotoeditor mit einzigartigen Optionen, die in keiner anderen Bildbearbeitungssoftware zu finden sind. Seine intelligente Technologie wurde optimiert, um eine perfekte Farbwiedergabe zu erreichen und realistische Details zum Vorschein zu bringen. Radiant Photo ist ab heute, 15. September 2022, als eigenständige Software und als Plugin erhältlich.

INDIALANTIC, FL – 15. September 2022 — Mit Radiant Photo kann jeder seine Bilder in Sekundenschnelle verbessern. Jedes Bild kann mit Radiant Photo optimiert werden – selbst von Profis aufgenommene und bereits bearbeitete Fotos. Einfach die Aufnahmen in der Software öffnen und ein paar Sekunden warten. Das Ergebnis: Fotos, wie sie sein sollten. Radiant Photo verwendet eine fortschrittliche Szenenerkennung, um Anpassungen Pixel für Pixel nur dort vorzunehmen, wo sie benötigt werden. Im “Schnellen Modus” kann man das Bild mit nur wenigen Schiebereglern dem eigenen Geschmack anpassen. Selbst Profis kommen so zu 80-95 % zum Ziel. Im “Erweiterten Modus” gibt es Bearbeitungs- und Color-Grading-Tools, mit denen man die eigenen Fotos mit bisher nicht gekannten Funktionen perfektionieren kann.

Vorher und nachher: Die Smart Presets von Radiant Photo erkennen den Inhalt des Bildes und passen jedes Pixel entsprechend an. So werden echte Farben mit perfekten Schwarz- und Weißpunkten beibehalten, selbst wenn Belichtung und Dynamikbereich verändert werden.

Die Art und Weise, wie Radiant Photo Farben behandelt, Details hervorhebt und die Belichtung ausgleicht, garantiert großartige Ergebnisse in Rekordzeit. Es fügt Tiefe hinzu, ohne zu übertreiben, betont Details naturgetreu und korrigiert Schwächen selbst der besten Kamerasensoren, die Farbstiche aufnehmen oder die Farben verschieben, wenn sich die Helligkeit oder die Belichtung ändert. Einfach ausgedrückt: Radiant Photo befreit Bilder von einem Grauschleier und lässt sie optimal aussehen.

Elia Locardi, professioneller Fotograf und CEO von Radiant Imaging Labs, sagt:

„Es ist ein gutes Gefühl, Radiant Photo endlich der Öffentlichkeit zu zeigen. Nach monatelanger Entwicklung und Feinabstimmung von Resultaten ist dies die Software, die wir als Fotografen immer vermisst haben. Mit einem echten, naturgetreuen Bild im Kopf. Manchmal sind es die kleinsten Änderungen, die viel bewirken. Wir haben zum Beispiel viel Zeit damit verbracht, sicherzustellen, dass Radiant Photo die gesamte Palette menschlicher Hauttöne erkennen und anpassen kann. Nach der Erkennung wendet Radiant Photo Anpassungen an, die vollständig optimiert sind, um die Haut eines jeden Menschen strahlender aussehen zu lassen. Every skin deserves to be radiant.”

Mit dem Know-how von Profifotografen

In umfangreichen Betatests wurde Radiant Photo gemeinsam mit Dutzenden von Profifotografen aus der ganzen Welt entwickelt. Dank ihres Feedbacks wurden die Tools noch besser und das Team konnte die Korrekturen noch weiter verfeinern. Radiant Photo wird jetzt mit drei Sets von Smart Presets geliefert. „Radiant Photo – Pro“ ist eine perfekte Mischung aus Bearbeitung, Farbverbesserung und -konservierung. „Radiant Photo – Dezent“ tut genau das, wonach es klingt: Es verleiht der Bearbeitung einen leichteren und natürlicheren Touch. „Dezent“ eignet sich auch hervorragend für bereits bearbeitete Fotos. „My Smart Presets“ gibt Kunden die Möglichkeit, die KI-gesteuerten Smart Presets vollständig anzupassen. Radiant Photo ist die einzige Software, bei der man die künstliche Intelligenz so konfigurieren kann, dass sie genau den eigenen Bedürfnissen und dem eigenen Geschmack entspricht.

Eine weitere Funktion, die von vielen Profis und ersten Testberichten gelobt wird: Die integrierte Stapelverarbeitung von Radiant Photo. Ob in der Standalone-App oder in den Plug-ins für Adobe Lightroom Classic und Photoshop: Radiant Photo bietet eine Stapelverarbeitung mit leistungsstarken Export-Optionen, mit denen Sie festlegen können, wie jede Datei behandelt, benannt und gespeichert wird. Dies ist besonders wertvoll für alle, die hunderte von Bildern bearbeiten müssen, weil sie ihre unbearbeiteten Fotos nicht einem Kunden zeigen können. Einfach alle Bilder durch Radiant laufen lassen und nur die ausgewählten Bilder später manuell bearbeiten.

Vorher und nachher: Dieses Bild des niederländischen Profifotografen Albert Dros zeigt, wie Radiant Photo mit einer Gegenlicht-Situation umgeht, indem es die Lichter bewahrt und eine Fülle von Details aus den Schattenbereichen hervorhebt. Bildnachweis: Albert Dros

Die Idee hinter Radiant Photo

Als das Team hinter Radiant Photo mit der Arbeit an der Software begann, war schnell klar, worauf man sich konzentrieren wollte. Es gibt genügend Software, die auffällige und grelle Ergebnisse liefert. Und es gibt genug Programme, bei denen man immer wieder dieselben “Entwickeln”-Module verwendet und wieder und wieder ähnliche Einstellungen wählt. Was wäre, wenn es eine Software gäbe, die all das auf intelligente Weise erledigt, indem sie das Bild analysiert und die Farbwiedergabe priorisiert?

Die Dinge einfacher machen. Großartige Ergebnisse in Rekordzeit liefern. Im Kern: echte Fotografie. HDR? Ebenen? Panorama? Bildverwaltung? Fokus-Stacking? Für all das gibt es bereits großartige Werkzeuge, und Radiant Photo versucht nicht, sie zu ersetzen. Und es ersetzt auch nicht den Himmel im Bild durch einen anderen …

Elia Locardi, professioneller Fotograf und CEO von Radiant Imaging Labs, fügt hinzu:

„Radiant Photo ist die erste Fotobearbeitungssoftware, die jedes Bild druckfertig macht, indem sie eine intelligente Szenenerkennung und Pixel-für-Pixel-Anpassungen verwendet. Die Belichtung und der Kontrast jedes Fotos wird optimiert – und gleichzeitig eine naturgetreue Farbwiedergabe erzielt, die genau dem entspricht, was wir mit unseren Augen sehen.“

Der Fokus liegt auf dem authentischen Bild, dem Bild, wie wir es uns beim Drücken des Auslösers vorgestellt haben – das ist Radiant Photo. Radiant Photo soll den aktuellen Workflow von Fotografen nicht ersetzen, sondern ihn ergänzen. Radiant Photo kann am Anfang, mittendrin oder am Ende des Workflows eingesetzt werden. Es wurde entwickelt, um jedes Bild optimal aussehen zu lassen. Und ja, wenn man die Schieberegler von Radiant Photo zu weit nach rechts schiebt, werden die Ergebnisse zu heftig. Das findet auch das Radiant Photo-Team. Aber während die Smart Presets jedes Mal einen hervorragenden Ausgangspunkt für die Optimierung bieten, können die Benutzer alles nach ihren Wünschen anpassen.

Radiant Photo bietet einen vollständigen 16-Bit-Workflow. Es unterstützt viele Dateitypen, einschließlich der gängigen Raw-Formate. Radiant Photo kann zwar die meisten Raw-Dateien öffnen, bietet aber keine speziellen Raw-Tools. Ehrlich gesagt wird diese Aufgabe am besten von der Raw-Software der Kamerahersteller übernommen, da diese am besten wissen, was ihr Sensor leisten kann. Oder man bleibt einfach bei seinem bestehenden Raw-Workflow und gibt 16-Bit-Tiff-Dateien an Radiant Photo.

Die weltweit führende Imaging Engine

Radiant Photo verarbeitet Bilder mit der Perfectly Clear Engine. Diese bewährte Technologie ist die weltweit führende intelligente Bildkorrektur mit 140 Millionen verarbeiteten Bildern pro Tag! Denn Radiant Photo verwendet für die Bildoptimierung denselben Kern, dem die meisten professionellen Fotolabore weltweit vertrauen. Radiant Photo erweitert diese solide Grundlage um einzigartige LOOKs, Smart Presets und neue Technologien, die sonst nirgendwo zu finden sind.

Kompatibilität, Sprachen, Verfügbarkeit und Preise

Radiant Photo läuft als eigenständige Software unter Windows und macOS. Die Software wurde auch für ARM-Prozessoren optimiert, die in Apple-M1- und M2-Computern zum Einsatz kommen. Radiant Photo kann außerdem als natives Plug-in in Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic und Corel PaintShop Pro verwendet werden.

Radiant Photo unterstützt die folgenden Sprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch.

Radiant Photo ist ab sofort auf radiantimaginglabs.com erhältlich. Es beinhaltet einen sechsmonatigen Käuferschutz: Unabhängig davon, wann man kauft, man erhält immer eine sechsmonatige Updategarantie für das erworbene Produkt. Während die meisten Softwarefirmen diesen Käuferschutz nur für 15 oder 30 Tage bieten, gibt es bei Radiant Photo volle sechs Monate lang kostenlose Updates. Außerdem gibt es eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, sodass jeder Kunde 30 Tage Zeit hat, alles auszuprobieren und zu entscheiden, ob er Radiant Photo weiter nutzen möchte oder nicht.

Die Preise für Radiant Photo beginnen bei $129 / €139 / £129 für die Standalone-Version oder die Plug-in-Version. Kunden, die beide Optionen – Standalone und Plug-in – haben möchten, entscheiden sich für das Bundle zum Preis von $159 / €169 / £159. Falls Sie sich fragen, warum die Preise außerhalb der USA scheinbar höher sind: Die US-Preise verstehen sich traditionell vor jeglicher staatlicher Steuer, die Preise in Europa sind immer inklusive Mehrwertsteuer.