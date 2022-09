Rollei präsentiert den Steady Butler Mobile 3 SE mit Neuerungen für noch mehr Komfort

Überarbeiteter Smartphone-Gimbal mit Schnellladefunktion

Norderstedt, 16.09.2022. Schon die Vorgänger waren ein voller Erfolg. Mit dem neuen Steady Butler Mobile 3 SE präsentiert Rollei den überarbeiteten Nachfolger des Steady Butler Mobile 3. So ist die Neuheit genauso kompakt wie sein Vorgänger und zusammengeklappt gerade einmal nur 15,2 Zentimeter groß. Mit noch mehr Aufnahme-Modi stabilisiert der Gimbal auf drei Achsen alle aus der Hand gefilmten Videoaufnahmen.

Der neue Gimbal lässt sich nun auch ohne montiertes Smartphone ganz einfach ein- und ausschalten. Das heißt auch, dass die Endgeräte problemlos auch zwischendurch aus dem Gimbal herausgenommen werden können, wie beispielsweise bei einem Anruf. Für zusätzliche Flexibilität bietet der Steady Butler Mobile 3 SE eine Schnellladefunktion und ist, mit einem kompatiblen Schnellladegerät, in einer kurzen Ladezeit von fünf Minuten für bis zu einer halben Stunde einsatzbereit – so bleibt keine kreative Gelegenheit ungenutzt. Begünstigt wird der Einsatz on Location durch das geringe Gewicht von lediglich 355 Gramm.

Das Leichtgewicht ermöglicht es, per Knopfdruck zwischen Aufnahmen im Hochformat für die eigenen Social-Media-Kanäle oder im klassischen Querformat zu wechseln. Zusätzlich wurde das Gerät neben den bereits vorhandenen Lock-Funktionen um einen FPV-Modus und einen eingebauten Zoom-Regler erweitert. Um neue Perspektiven zu filmen, ist es möglich, den Gimbal über Kopf oder seitlich zu halten. Noch mehr Aufnahme-Modi können über die kostenlose Smartphone-App „Smart Gimbal 2“ aufgerufen werden. Hierzu gehören beispielweise der Inception-Modus, Dolly-Modus oder Hyperlapse-Modus. Wie sehr sich der Gimbal bewegen soll, kann mit den folgenden vier Modi variiert werden: Schwenk-Folge-Modus, Folge-Modus, Sperr-Modus oder der neue FPV-Modus.

Für die nötige Power bei einer maximalen Betriebsdauer bis zu 5 Stunden sorgt der integrierte Akku mit einer Kapazität von 2.000 Milliamperestunden. Darüber hinaus verfügt der Smartphone-Gimbal über ein 1/4-Zoll-Gewinde für die Montage auf einem Stativ, wie beispielweise dem mitgelieferten Mini-Stativ. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Steady Butler Mobile 3 SE und dem Mini-Stativ ein USB-C-Kabel, eine Handschlaufe und eine Bedienungsanleitung.

Der neue Steady Butler Mobile 3 SE ist ab sofort für 69,00 Euro (UVP 99,99 Euro) im Onlineshop unter www.rollei.de/steady-butler-mobile-3se verfügbar.