Mit Radiant Photo steht eine neue Bildbearbeitung vor der Tür, die uns Fotografinnen und Fotografen die lästige Arbeit am Bildschirm so bequem und einfach wie nur möglich machen möchte. Das versprechen die KI-gestützten Automatiken von Radiant Photo, sie kommen als „Perfectly Clear“-Technologie bereits in Tausenden von Print Services weltweit zum Einsatz. Doch halten diese Automatiken, was die Macher von Radiant Photo versprechen? photoscala konnte bereits eine Vorabversion der Software testen.

Hochwertige Bilder mit perfekter Farbwiedergabe in Rekordzeit – das verspricht die neue Bildbearbeitung Radiant Photo. Im Idealfall übernimmt der Foto-Optimierer alle Verbesserungen Ihrer Aufnahmen vollautomatisch – die KI-gestützte Technologie „Perfect Clear“ will es möglich machen. Der gestresste Bildbearbeiter muss dann die optimierte Version seines Fotos nur noch speichern.

Allerdings: Viele Fotografinnen und Fotografen mistrauen solchen intelligenten Über-Alles-Vollautomatiken – und das meist zu Recht. Dagegen hält Radiant Photo ein einfaches Mittel parat: Weitreichende Eingriffsmöglichkeiten sowie einen ganzen Kasten voller Presets. Wird Radiant Photo damit zur Bildbearbeitung, die in Rekordzeit professionelle Ergebnisse liefert?

Wie die Vollautomatik Tempo macht (und wann nicht)

Wenn’s wirklich auf Geschwindigkeit ankommt, gibt es in Radiant Photo den „schnellen Modus“. Die Software analysiert zunächst die Bildinhalte und optimiert dann für „Landschaft“, „Porträt“, „Tiere“ etc. Auch grobe Aufnahmefehler wie Fehlbelichtung erkennt Radiant Photo und merzt sie so weit wie möglich aus. Dabei ist es übrigens unerheblich, ob Radiant Photo mit Raw-Dateien oder JPEGs gefüttert wird.

Klasse dabei: Die Vollautomatik ist nicht stur, Belichtung, Kontrast und Farbwiedergabe lassen sich jederzeit manuell nachkorrigieren. Zum Glück möchte man fast sagen, denn Radiant Photo pflegt doch bisweilen einen amerikanischen Bildgeschmack mit fetten Farben und würzigen Kontrasten.

Die Bildanalyse und drauffolgende automatische Korrektur erledigt Radiant Photo erfreulich schnell. Zäh wird es dagegen bei manuellen Eingriffen – bis die Software auf veränderte Reglerstellungen reagiert, dauert es noch einen Atemzug zu lange. Aber bis die endgültige Version von Radiant Photo am 15. September erscheint, ist ja noch etwas Zeit für Performance-Steigerungen. Und unser 2018er iMac ist heute auch nicht mehr der allerschnellste.