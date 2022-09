Leica stellt heute das überarbeitete Summilux-M 1:1.4/35 ASPH. vor. Die klassische Reportage-Brennweite weist jetzt elf statt zuvor neun Blendenlamellen auf – laut Leica sorgt das für ein sichtbar verbessertes Bokeh. Zudem wurde die Naheinstellgrenze auf 40 Zentimeter verkürzt, die Streulichtblende ist jetzt herausziehbar in das Objektiv integriert. Das Summilux-M 1:1.4/35 ASPH. ist ab sofort in zwei Farbvarianten erhältlich: in Schwarz für 5650 Euro, in Silber für 5850 Euro.

Pressemitteilung der Leica Camera AG: