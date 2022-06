Canon: Welche RF-Objektive kommen als Nächstes? +++ Fujifilm: X-T5 mit 40 Megapixel noch in diesem Jahr? +++ Hasselblad: Vorstellung der X2D bereits in Kürze? +++ OM Digital Solutions: Vorstellung der OM-5 Ende September? +++ Sony Super-Zoomer RX10 V geplant? +++ Tamron: Makro-Objektiv für E-Mount in Arbeit?

Canon baut sein Angebot an RF-Objektiven zügig aus. Aus den Gerüchteküchen ist jetzt zu hören, welche Linsen für das EOS R-System als Nächstes kommen könnten: RF 15-30mm F/3.5-5.6 IS STM, RF 24mm F/1.8 IS STM und RF 135mm f/1.8L USM. Alle drei Objektive sollen auf einen etwas einfacheren STM-Antrieb für den AF setzen und nicht zur hochwertigen (und höherpreisigen) L-Linie zählen. Bei den Details sind sich die Gerüchteköche noch uneins. So könnte das 135er auch ein RF 135mm f/1.8L USM IS werden, also mit Bildstabilisator. Auch bei der Lichtstärke des Weitwinkel-Zooms gibt es noch Unsicherheiten.

Kaum hat Fujifilm die X-H2s mit 40 Bilder/s vorgestellt (und die X-H2 mit ca. 40 Megapixel in Aussicht gestellt), schießen bereits die Gerüchte zur X-T5 ins Kraut. Welchen Sensor wird die Nachfolgerin der X-T4 erhalten: den schnellen der X-H2s? Oder den hochauflösenden der X-H2? Oder wird es die X-T5 gar ebenfalls in beiden Varianten geben? Zumindest Letzteres soll Fujifilm inzwischen dementiert haben – die X-T5 wird demnach nur in einer Variante kommen. Und zwar in der hochauflösenden, also mit rund 40 Megapixel – da sind sich die Gerüchteköche sicher. Als möglich gilt, dass die X-T5 noch Ende des Jahres präsentiert wird.

Eine Hasselblad X2D kursiert schon seit einigen Wochen durch die Gerüchteküchen. Jetzt verdichten sich die Hinweise auf die wichtigsten Spezifikationen. Erwartet wird ein 100 Megapixel-Sensor (ähnlich dem der Fujifilm GFX100S). Außerdem könnte die X2D ein klappbares Display erhalten, ein Status-LCD auf der Oberseite und einen internen Bildstabilisator. Die offizielle Vorstellung wird innerhalb der nächsten Wochen erwartet, dann wird sich auch zeigen, ob der spekulierte Preis stimmt: Insider sprechen von rund 8.000 Euro.

Dass OM System eine OM-5 auf dem Zettel hat, kursiert bereits länger. Heftig spekuliert wurde, wann die Kamera mit kolportiertem 41-Megapixel-Sensor vorgestellt werden könnte. Jetzt heißt es: Frühestens Ende September.

Sony lässt sich üblicherweise besonders schwer in Karten schauen. Da überrascht jetzt umso mehr ein Gerücht, das kaum jemand auf dem Plan gehabt haben dürfte: Sony würde an einer RX10 V arbeiten. Aufhorchen lässt dabei vor allem eine Spekulation: die RX10 V soll mit künstlicher Intelligenz ausgestattet werden. Welche Aufgabe die KI erfüllen könnte, bleibt allerdings vage. Konkreter heißt es dagegen, dass der Bordblitz im Gegensatz zur inzwischen fünf Jahre alten RX10 IV entfällt. Ob was dran ist? Spätestens bis Jahresende werden wir es wissen – denn die Gerüchteköche erwarten die RX10 V noch für dieses Jahr.

Tamron arbeitet offenbar an einem neuen Makro-Objektiv für E-Mount. Darauf weisen gleich vier Patente hin, die kürzliche aufgetaucht sind. Entwickelt werden könnten demnach: 60mm f/2.0 Macro für APS-C sowie für Kleinbild 90mm f/2.8 Macro, 150mm f/2.8 Macro oder 180mm f/3.5 Macro.