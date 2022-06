Canon: Budget-Spiegellose EOS R100 noch dieses Jahr? +++ Fujifilm: XF60mm f/2.5 OIS Macro II bald fertig? +++ Hasselblad: X2D mit 100 Megapixel bereits marktreif? +++ Leica: Neue Kameras unter mit den Code-Namen „Wilson“ und „Rene“ in Arbeit? +++ Nikon I: Z 400mm F/4,5 in den kommen Tagen? +++ Nikon II: Löst Z 30 schon in Kürze die Z 50 ab? +++ OM System: Kommt OM-5 mit 41 Megapixel schon bald? +++ Sony: Neue APS-C-Spiegellose auf dem Weg? +++ Tamron: Ist als Nächstes ein 150-400mm f/2.8-5.6 Di III VC VXD geplant?

Canon hat erst kürzlich seine R-Familie um die APS-C-Modelle EOS R7 und EOS R10 erweitert. Das war’s aber offenbar noch nicht. Jetzt schießen Spekulationen ins Kraut, dass auch noch eine EOS R100 kommen könnte. Die soll nochmals kleiner und günstiger ausfallen als die EOS R10 (979 Euro). Die Kernkompetenzen bleiben indes dieselben, meinen die Gerüchteköche. Also 24 Megapixel und Video in 4K 30p. Abspecken dürfte Canon bei der Serienbildgeschwindigkeit („nur“ 14 Bilder/s) sowie möglicherweise bei der Qualität von Sucher und Display. Erwartet wird die Kamera allerdings nicht vor Anfang 2023.

Fujifilm aktualisiert seit einiger Zeit einige seiner XF-Objektive, die neuen Versionen sollen auf eine hohe Auflösung kommender Fuji-X-Sensoren hin optimiert werden. Eines der ältesten XF-Objektive fehlt noch auf der Liste – das XF 60 mm F2.4 R Macro. Nun ist eine Patentschrift aufgetaucht, die eine Neukonstruktion des Makro-Objektivs beschreibt. Da sind sich einige Fuji-Insider jetzt sicher: Vom 60er Makro wird bald eine Neurevision kommen.

Von Hasselblad dürfte bald die X2D kommen. Erste Bilder der spiegellosen Mittelformatkamera kursieren bereits im Netz. Details zu den technischen Daten sind allerdings bislang kaum durchgedrungen. Nur so viel: 100 Megapixel wird der Sensor der X-2D wohl auflösen – mindestens.

Was Leica als Nächstes plant, haben findige Software-Experten beim Blick in die jüngste Version der Leica Fotos App aufgedeckt: Zwei Kameras unter dem Code-Namen „Wilson“ beziehungsweise „Rene“. Und mehr noch: der Code verrät nämlich auch, welche Modelle sich unter den Tarnbezeichnungen verbergen: „Wilson“ steht für die schon länger erwartet Q3, die angeblich 60 Megapixel auflösen soll. Und „Rene“? Spekuliert wird, dass dies die interne Bezeichnung für eine neue Variante der M11 sein könnte – möglicher für eine M11 Monochrom.

Von Nikon wird schon in den kommenden Tagen die Vorstellung des Z 400mm F/4,5 S erwartet. Das Super-Tele aus der hochwertigen S-Line soll nur rund 1250 Gramm wiegen und nicht länger als 23 Zentimeter sein, dringt es aus den Gerüchteküchen. Vielleicht wird es dann auch noch ein Z 600mm F/4 mit integriertem 1,4fach-Telekonverter geben. Diesem Objektiv sagen die Gerüchteköche nicht nur eine exorbitante Schärfe voraus, sondern auch einen extremen hohen Preis.

Und noch mal Nikon: Auf der Speisekarte der Gerüchteköche steht eine Nikon Z 30 – die soll die Z 50 ablösen. Details gibt es allerdings derzeit noch wenige, außer: Mehr als 24 Megapixel (wie die Z 30) soll deren Nachfolgerin schon auflösen. Spekuliert wird zudem, dass Nikon an einer sehr hochwertigen APS-C-Spiegellosen arbeitet, mit mindestens 36 Megapixel. Die Vorstellung der Z 30 wird noch im Juni erwartet.

OM System hat möglicherweise eine neue Kamera fertig, eine (Olympus) OM-5. Die könnte mit einem völlig neuen 41-Megapixel-Sensor in BSI-Bauweise ausgestattet sein, der gut für 20 Bilder/s sein soll. Ende Juli, Anfang August werden wir mehr wissen – dann könnte die OM-5 bereits vorgestellt werden. Sie soll angeblich nicht die Olympus E-M5III ersetzen, die wird im Programm bleiben, glauben Kenner der Marke.

Auch Sony könnte demnächst eine neue APS-C-Spiegellose bringen. Wie aus den Gerüchteküchen zu hören ist, würde die sogar richtig gut ausgestattet sein. Mit einem BIS-Stacked-Sensor zum Beispiel, der eine hohe Serienbildrate ermöglicht und 4K in 60p filmt. Wer jetzt auf eine Art Mini-A1 hofft, wird von den Gerüchteköchen allerdings enttäuscht. Die sind sich nämlich sicher, dass Sonys nächstes APS-C-Modell der ZV-Serie angehören wird – also keinen Sucher hat, dafür einen nach vorne klappbaren Bildschirm für Vlogger und Content Creator.

Tamron hat letztes Jahr mit dem 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD auf sich aufmerksam gemacht, auch im Test bei photoscala hinterließ ließ das ungewöhnliche Zoom einen guten Eindruck. Jetzt bahnt sich offenbar eine ebenso interessante Ergänzung in den längeren Telebereich an, das Tamron 150-400mm f/2.8-5.6 Di III VC VXD. Details sind bislang nicht durchgesickert, auch wann das lange und lichtstarke Telezoom erscheinen könnte, ist derzeit noch völlig offen.