Nur beim neuen PZ 16–35 gibt es einen Blendenring, der wahlweise in Drittelschritten rastet oder stufenlos läuft. Und einen Motor-Zoom, der besonders gleichmäßige Zoomfahrten erlaubt. Mit dieser Ausstattung richtet sich das FE PZ 16–35 mm F4 G an sogenannte „Content Creator“ – also an Videofilmer sowie Fotografen, die auch Filme drehen.

Dabei macht das neue FE PZ 16–35 mm F4 G auch für Fotografen einen interessanten Eindruck, selbst wenn sie mit Filmen nicht so viel am Hut haben. Das Objektiv ist sehr handlich, basiert auf einer ordentlichen optischen Konstruktion mit 13 Linsen in zwölf Gruppen und verspricht nicht zuletzt dank seines praktischen Blendenrings ein bequemes Handling.

Das Sony FE PZ 16–35 mm F4 G im Einsatz

Schon während ich das FE PZ 16–35 mm F4 G aus der Verpackung befreie, fällt mir auf, wie leicht es ist. Gerade einmal 355 Gramm wiegt das Super-Weitwinkelzoom, das Zeiss-Pendant legt da die Masse von zwei Tafeln Schokolade obendrauf. Beim neuen Power-Zoom setzt Sony auf einen Kunststofftubus, der aber durchaus solide wirkt. Billig oder klapprig wirkt das FE PZ 16–35 mm F4 G auf gar keinen Fall, da hat Sony schon auf Kunststoffe der besseren Sorte zurückgegriffen. Wo das Objektiv besonders belastet wird, besteht es aus Metall, etwa der Bajonettanschluss und das Filtergewinde.

Damit passt das PZ 16–35 bestens zur kompakten Sony Alpha 7C, deren Handling besonders von leichtgewichtigen Objektiven profitiert. Ich hatte das neue Motorzoom allerdings für Fotoaufnahmen an der Alpha 7R IV und fürs Filmen an der Alpha 7S III im Einsatz – an diesen Boliden fällt der Gewichtsvorteil naturgemäß nicht so groß aus.

Gleich sechs Stellmotoren hat Sony im PZ 16–35 verbaut, zwei davon fokussieren, die restlichen vier zoomen. Beides geht vollkommen lautlos vonstatten – keine Gefahr, dass da Summen oder Kratzen auf die Tonspur von Videos gelangt.

Der Autofokus des Weitwinkelzooms arbeitet nicht nur praktisch lautlos, sondern auch recht zügig. Ungefähr 0,3 Sekunden dauert es, bis es an der Alpha 7R IV scharf gestellt hat. Ganz so unkompliziert wie das AF-System funktioniert der Motorzoom nach meinem Dafürhalten nicht. Mit dem Zoomring lässt sich die gewünschte Brennweite nur sehr indirekt einstellen – man merkt überdeutlich, dass der Ring lediglich Stellbefehle an die Motoren überträgt. Das fühlt sich artifiziell, schwammig an. Alternativ gibt es eine Zoomwippe links am Objektiv, sie habe ich lieber verendet als den Zoomring. Aber auch mit der Wippe ist es nicht so einfach, einen gewünschten Bildausschnitt exakt zu treffen. Da lobe ich mir doch einen klassischen Zoomring wie beim Vario-Tessar. Der zeigt überdies auch bei ausgeschalteter Kamera die eingestellte Brennweite an.

Videofilmern, denen es auf Zoomfahrten ankommt, bietet die motorische Brennweitenverstellung klare Vorteile. Das Power-Zoom verstellt die Brennweite perfekt gleichmäßig, ohne dass man Gefahr läuft, die Kamera zu verreißen. Die Geschwindigkeit einer Zoomfahrt konnte ich gut mit der Zoomwippe regulieren, mit dem Zoomring nicht. – dazu muss die Wippe allerdings sehr feinfühlig bewegt werden.