Vom 20. bis 29. Mai 2022 trifft sich die Foto-Festival- Szene wieder in Zingst zum 15. Umweltfotofestival »horizonte zingst«. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein abwechslungsreiches Eventprogramm mit zahlreichen Ausstellungen, Workshops und Live-Vorträgen rund um das Thema „EAT IT – About Food“.

Jetzt geht’s los – am Freitag, den 20. Mai 2022, treffen sich nach zwei Jahren Pandemiepause Foto-Begeisterte zum „Get Togehther“ und der ersten Vernissage am Strand von Zingst. Schon jetzt ist die Vorfreude groß – bei den Fotografinnen und Fotografen, den Partnern und Austellern, dem Zingst-Team und natürlich den Zingsterinnen und Zingstern.

Der Startschuss fällt heute, am 20. Mai um 16:15 Uhr, mit der Eröffnung der Ausstellung „Lecker!“ in der Multimediahalle Zingst – direkt gefolgt von der Vernissage der Ausstellung „Die Ernte der Ozeane“ des US-amerikanischen Fotografen George Steinmetz um 18 Uhr an der Seebrücke Zingst. Die Fotografinnen und Fotografen kommen nach Zingst, um ihre Ausstellungen gemeinsam mit dem Publikum zu eröffnen.

Vom 23. bis 28. Mai starten die Photographer Talks in der Multimediahalle von Zingt. Hier stehen Fotograf:in- nen mit ihren Bildern und Geschichten im Mittelpunkt. Selten gibt es Gelegenheit, sie so hautnah zu erleben. Sie gewähren Einblicke in ihre Projektarbeit und geben dem Publikum die Möglichkeit zu einem offenen und lebendigen Dialog. Hier geht’s zur Übersicht der Talks.

Fotomarkt mit neuen Techniken-Trends

Die neueste Technik ausprobieren und an zahlreichen Fotoaktionen teilnehmen, dazu bietet der Fotomarkt vom 26. bis 28. Mai Gelegenheit. So gibt es im Epson-Center vom 21.05. – 28.05.2022 um 11:00 Uhr täglich einen Vortrag zu den „Grundlagen Fotodruck“. Der Cewe-Erlebnistruck steht vom 21.05. – 28.05.2022 auf dem Fischmarkt. In der Zeit vom 27.-29.05. gibt es hier Vorträge rund um das Cewe Fotobuch. Ein großes Spektakel ist die von Canon präsentierte Greifvogelshow Hellenthal vor dem Zingster Kurhaus, ebenfalls vom 26.05. – 28.05.2022.

»horizonte«- Photographer Talk

Podiumsdiskussionen

Am 22. Mai um 16:30 Uhr greift GEO-Chefredakteur und Schirmherr Jens Schröder das Thema des Festivals als Moderator der GEO-Podiumsdiskussion „Gesunde und nachhaltige Ernährung: Wie alles mit allem zusammenhängt“ auf.

Ebenfalls am 22. Mai findet von 12:15 bis 14:00 Uhr die BFF-Podiumsdiskussion „Auf die Welt blicken“ statt. Hier treffen sich die Fotografin Antine Yzer und der Fotograf Thomas Billhardt. Beide vereint ihr Interesse an sozialen und kulturellen Themen und die langfristige fotografische wie auch inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen in umfangreichen Fotoprojekten.