Neue Einsatzgebiete für alte Objektive

NOVOFLEX erweitert Zubehör für Balgengeräte

Balgengeräte gehören seit mehr als 70 Jahren zum Kernsortiment im NOVOFLEX Programm und werden von Fotografen in aller Welt geschätzt. Dabei zählen die Universalbalgengeräte der BALPRO-Serie zu den High-End-Produkten in diesem Segment. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für alle gängigen Kameramodelle und Objektivtypen sorgen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Jetzt kommt mit dem PROMAM67 ein weiterer Objektivadapter für Mamiya RB67 und RZ67 Objektive hinzu.

Der PROMAM67 ermöglicht die Verwendung von Mamiya RB67 und RZ67 Objektiven an den Universalbalgengeräten der BALPRO-Serie: BALPRO-1, BALPRO-T/S und CASTBAL-PRO. Beide Objektiv-Systeme verfügen über große Auflagemaße (RB= 111 mm, RZ= 108 mm). Dadurch ist es nun in Verbindung mit spiegellosen Kameras möglich, auch kürzere Brennweiten am Balgengerät bis unendlich zu fokussie- ren, wie beispielsweise die Sekore 4.5/50 mm und 4.0/65 mm aus dem RZ-System. Das 4.0/65 mm Objektiv ist zudem mit Floating Elements zur Steigerung der Abbildungsleistung ausgestattet. Beide Objektive eignen sich hervorragend zum Einsatz im Studio sowie in Verbindung mit dem Balgenaufsatz CASTBAL-PRO am Schrittmotor- gesteuerten Einstellschlitten CASTEL-MICRO als hochqualitative Stackinglösung für Produkt- und Objektfotografie.

Aber auch längere Brennweiten (180, 210 und 250mm) lassen sich sinnvoll nutzen. Als absolutes Novum im Vergleich zum Einsatz von Großformat- und Vergrößerungsobjektiven, können diese Objektive erstmals ohne extrem lange Balgenauszüge, Zwischenringaufbauten oder kombinierter Balgen eingesetzt werden.

Zum Lieferumfang des Objektivadapters PROMAM67 gehört eine Blendenspannklammer, die das zuverlässige Auf- und Abblenden der angeschlossenen Objektive gewährleistet. Dazu wird die Klammer im Schieber zur Ermittlung der Schärfentiefe eingehängt und im Drahtauslöser-Anschluss fixiert.

Hinweis: Der Zentralverschluss der Objektive muss per Hand gespannt werden!

Die Kamera- und Objektivsysteme Mamiya RB67 und RZ67 gehörten zu den Top-Produkten in der analogen Fotografie und wurden von vie- len Studio- und Portätfotografen eingesetzt. Die Objektive beider Systeme sind auch heute noch in großer Stückzahl auf dem Gebrauchtmarkt erhältlich.

Der Adapter PROMAM67 ist ab sofort lieferbar und kostet 199,– Euro (unverbindliche Preisempfehlung).