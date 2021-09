Konsequente Smartphone-Anbindung, einfache Bedienung, integrierter Massenspeicher – bereits seit drei Jahren will der Leica-M-Klone Pixii besser sein als das Original. Dem stand bislang jedoch die geringe Auflösung des APS-C-Sensors entgegen. Jetzt kommt die „New Pixii Camera“ mit 26 Megapixel, elektronischer Anzeige im klassischen Messsucher und reduziertem Preis.

Vor rund drei Jahren ist die Pixii als günstiger Leica-M-Klone angetreten, konnte aber nicht auf Anhieb überzeugen. Vor allem ihre kleiner APS-C-Sensor mit lediglich elf Megapixel Auflösung war dann noch zu wenig.

Jetzt kommt die „New Pixii Camera“ bei der vor allem – aber nicht nur – der Bildwandler neu ist. 26 Megapixel löst ihr Sensor in BSI-Bauweise auf. Geblieben ist es allerdings bei einem Bildsensor im APS-C-Format, echte Weitwinkelobjektive mit Leica-M-Anschluss bleiben also auch für die New Pixii Camera rar.

Die New Pixii Camera zeichnet Aufnahmen digital auf, scharf gestellt wird jedoch ganz klassisch manuell und über einen optischen Messsucher. Der wurde nun grundlegend überarbeitet. Der Sucher hat eine Digitalanzeige erhalten, die wichtige Aufnahme-Parameter oder Kamera-Einstellungen einblendet. Sogar Menü-Einstellungen sollen über den optischen Sucher möglich sein, ohne die Kamera vom Auge nehmen zu müssen.

Weitere Neuerungen der New Pixii Camera: Die USB-C-Schnittstelle wurde aufgewertet und verspricht schnelleres Laden. Wie schon das Ur-Modell verzichtet auch die neue Pixii auf einen Kartensteckplatz, stattdessen ist sie mit internem Massenspeicher ausgestattet. Dessen Kapazität beträgt jetzt mindestens 8 GB und bis zu 128 GB. In der höchsten Ausbaustufe nimmt die New Pixi Camera bis zu 3650 DNG-Dateien auf.

Auf ein rückwärtiges Display verzichtet die New Pixii Camera weiterhin. Zur Bildbetrachtung und Kamerakonfiguration setzt sie auf das Smartphone, die entsprechende App wurde ebenfalls gründlich renoviert. Die New Pixii Kamera kostet anhängig vom Speicherausbau ab 2999 Euro. Die Kamera kann ab 30. September direkt beim Hersteller vorbestellt werden, ausgeliefert wird ab 11. Oktober. Für Besitzer des vorherigen Modells wird es ein Upgrade-Programm mit neuem Sensor geben, Preise dazu sind noch nicht bekannt.